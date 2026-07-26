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تابناک گزارش می‌دهد

تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند

به ادعای منابع خبری ایران و آمریکا رضایت خود را برای گفت‌و‌گو و دیپلماسی برای پایان دادن به آخرین خصومت‌ها و بازگشت به مذاکرات اعلام کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۱۹
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30621 بازدید
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۵۰
مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، چند روز پیش منابع خبری از جمله «آکسیوس» اعلام کردند که قطر، مصر، پاکستان و سایر میانجی‌های منطقه‌ای، پیشنهادی برای آتش‌بس ۱۰ روزه به آمریکا و ایران ارائه داده‌اند.

در این خصوص مقامات آمریکایی گفته بودند که دولت ترامپ در حال بررسی این پیشنهاد است و از اسرائیل خواسته است از هر اقدامی که بتواند پنجره دیپلماتیک را ببندد، خودداری کند.

در این راستا و همزمان با حضور هیاتی از عمان در ایران، حملات نظامی آمریکا به ایران متوقف شد. به گزارش این رسانه‌ها، این تصمیم روز جمعه و پس از ابراز نگرانی مقام‌ها درباره کاهش ذخایر موشک‌های دفاعی پاتریوت و احتمال دور شدن متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس گرفته شد.

منابع دولتی پاکستان روز یکشنبه به آناتولی گفتند: میانجی‌ها، پاکستان و قطر، پس از آنکه دو طرف پاسخ‌های خود را به یک فرمول مشترک برای پایان دادن به جنگ چند ماهه خود ابلاغ کردند، تبادل پیام‌ها بین ایالات متحده و ایران را تشدید کرده‌اند.

این منابع افزودند که این تحول پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از دو هفته حملات شبانه متوالی، دستور توقف حملات تجاوزکارانه را صادر کرد.

به گفته یک مقام آگاه، اوایل این هفته، اسلام آباد و دوحه یک فرمول مشترک کاهش تنش را پیشنهاد کردند و از آمریکا و ایران خواستند که «به عنوان اولین قدم» برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده برای پایان دادن دائمی به درگیری، به مواضع قبل از ۹ ژوئیه خود بازگردند.

اگرچه منابع جزئیات پاسخ‌ها را توضیح ندادند، اما گفتند که هر دو طرف رضایت خود را برای گفت‌و‌گو و دیپلماسی برای پایان دادن به آخرین خصومت‌ها و بازگشت به مذاکرات اعلام کرده‌اند.

این منابع گفتند که توقف حملات از سوی هر دو طرف، امید‌ها را برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده افزایش داده است.

در این راستا، العربیه به نقل از منابع عربی مدعی شده است: آمریکا و ایران پاسخ خود را به پیشنهاد پاکستانی قطری برای ازسرگیری مذاکرات تحویل دادند.

در خصوص توقف حملات نظامی از سوی آمریکا علیه ایران، شبکه سی ان ان آمریکا در گزارشی نوشته است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در جریان نشست کاخ سفید طی روز جمعه مقابل ترامپ نسبت به وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا ابراز نگرانی کردند.

بر اساس این گزارش، ترامپ در نشست مذکور مدعی شد که راهکار سیاسی را در قبال ایران ترجیح می‌دهد، اما در عین حال تمام گزینه‌ها روی میز است!

در همین حال، چند رسانه آمریکایی گزارش داده‌اند که دونالد ترامپ دست‌کم در مقطع کنونی تصمیم گرفته که حملات نظامی به ایران را تشدید نکند.

بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از دریافت گزارش‌هایی درباره پیامد‌های احتمالی تشدید بیشتر درگیری، به‌ویژه خسارت‌های احتمالی به ذخایر سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا در منطقه خاورمیانه، اتخاذ شده است.

همچنین شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که نگرانی‌ها از تشدید بیشتر درگیری‌ها، ترامپ را به این تصمیم رسانده است که در شرایط کنونی دامنه عملیات نظامی علیه ایران را گسترش ندهد.

این رسانه اسرائیلی افزود که نگرانی‌های آمریکا شامل خسارت‌های احتمالی به ذخایر سامانه‌های دفاع هوایی این کشور در منطقه خاورمیانه است.

از سوی دیگر، چند رسانه دیگر صهیونیست نیز مدعی شدند که ترامپ به‌زودی تنش‌ها با ایران را تشدید نخواهد کرد، چرا که تهران بخش قابل توجهی از سامانه دفاعی آمریکا در منطقه خلیج فارس را از بین برده است.

در این راستا، ارتش ایران نیز اعلام کرد از آنجایی که راهبرد ایران در این دوره جنگ «تلافی‌جویانه» بوده است، پس از آنکه آمریکا در دو شب گذشته حملات خود را متوقف کرد، «ما هم عملیات خود را متوقف کردیم.» 

توقف حملات نظامی دوجانبه در حالی است که فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) مدعی شده است نیرو‌های این فرماندهی همچنان به اجرای محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند.

به گزارش تابناک، در این راستا میانجی‌های منطقه‌ای بار دیگر در تلاش هستند تا چرخه تلافی‌جویی‌هایی را متوقف کنند که با هر حمله جدید، مرگبارتر، پرهزینه‌تر و مهارناپذیرتر می‌شود.

پیشنهاد جدید آتش‌بس، توقف درگیری‌ها، بازگشایی هر دو مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز و فرصتی به واشنگتن و تهران برای نجات تفاهم‌نامه در حال فروپاشی خود، ارائه می‌دهد.

یکی از منابع منطقه‌ای گفت: «ما به آمریکا و ایران گفتیم که یک دوره تنفس پیشنهاد می‌کنیم.»

آکسیوس در گزارشی نوشته است: منابع منطقه‌ای گفتند که میانجی‌ها سعی دارند بر اساس پیشنهادی که در تاریخ ۱۱ ژوئیه در مسقط، عمان، بین عمان، ایران و قطر مورد بحث قرار گرفت، کار کنند؛ زمانی که آمریکا از تهران خواست به‌طور عمومی متعهد شود که تنگه هرمز را باز نگه دارد.

این پیشنهاد، بازگشایی کامل هر دو مسیر کشتیرانی هرمز را شامل می‌شود: مسیر جنوبی از طریق آب‌های عمان که از حملات ایران در امان است، و مسیر شمالی از طریق آب‌های ایران که از محاصره آمریکا در امان است.

در طول آتش‌بس ۱۰ روزه، آمریکا و ایران درباره یک ترتیبات بلندمدت برای عبور و مرور از تنگه مذاکره خواهند کرد.

به گفته یکی از منابع منطقه‌ای، یک گزینه این است که به ایران اجازه داده شود «کارمزد‌های معقول خدمات» برای امنیت دریایی، حفاظت از محیط زیست و سایر خدمات دریافت کند.

این منبع به تنگه مالاکا – جایی که مالزی، اندونزی و سنگاپور برای خدمات خاص از کشتی‌ها هزینه دریافت می‌کنند، نه یک هزینه عبور عمومی – به عنوان یک مدل احتمالی اشاره کرد.

ایده دیگر این است که این کارمزد‌ها به صندوقی مشترک واریز شود که با مشارکت سازمان بین‌المللی دریانوردی مدیریت شود.

به گزارش آکسیوس، مقامات درگیر در میانجی‌گری شامل محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، علی الثوادی، فرستاده قطر، فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر و بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان هستند.

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ایران آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا میانجیگری پاکستان و قطر میان ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا تفاهم نامه ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۶
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۵۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
25
48
پاسخ
چقدر زرنگ صندوق بین المللی که احتمالا 50 در صد امریکا برمیداره 40 درصد هم به حوزه جنوبی خلیج فارس میرسه ایران هم بدلیل تحریم حتما به کمتر از 10 درصد هم نمیرسه بابا این امریکاییها را گوشمالی بیشتر باید داد . این قطر دزد که پول ما رو جند ساله بلوکه کرده سودشم هواپیمای اختصاصی میکنه میده ترامپ جان قاتلش بگرده حد اقل عوارض دریایی ما رو بده من بودم میرفتم یه جزیره ازش میگرفتم گرو تا پولمونو ازاد کنه بی شرف های بی شرافت.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
بابا تحلیلگر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
صرف نظر از درست یا غلط بودن دیدگاه ها. این حس بدبینی که نسبت به مذاکره با خارجی ها ایجاد شده را خیلی دوست دارم.
نشان از بلوغ جامعه است، نه مثل زمان برجام که ظریف با کری سلام علیک می‌کرد مردم از خوشی در خیابان می رقصیدند.
ملت بدبین و نکته سنج هیچوقت کلاه سرش نمیره.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
استاد میدونی ته عوارضی که میتونی بگیری چقدره و عدم النفع تحریمها یا همین خسارت جنگ چقدر؟؟!!!
آرش کمان گیر
| Australia |
۱۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
واقعا من تعجب میکنم با این حال که کامنت های من همه در جهت مصالح ملی هست ولی تابناک محترم چرا اجازه پخش کامنت من را نمی دین واقعا باعث تعجبه
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۲۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
شما کدام دانشگاه تدریس می فرمایید ؟
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۲۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
بد بینی بیش از حد بیماری است .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اختلافات ایران و آمریکا هیچ راه حل نظامی ندارد. اگر جنگ 50 سال هم طول بکشد. بر می گردیم به همین نقطه ای که آلان هستیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
25
40
پاسخ
ای بابا این شل کن سفت کنه چیه باید کاری کنیم که کنگره از دست ترامپی ها خارج بشه وگرنه بیچاره ایم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
در 80درصد موارد به تفکر مذاکراتی رای دادیم و توقع سوپرمن داریم؟خب تفکر مذاکراتی کارش مذاکره است و چون کار دیگه ای بلد نیستن و اساسا کار دیگه هم یعنی حرکت جهادی و تلاش فراوان داخلی که خب سخته و آدم اذیت میشه پس همون مذاکره بهتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
22
54
پاسخ
تله است
پاسخ ها
یک ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ورود به خلیج فارس تنها با ایران
هیچ کشوری بدون اجازه ایران حق ورود به خلیج همیشه فارس را نخواهد داشت
خروج به نسبت ۷۰ به ۳۰ بازم به نفع ایران
تنها شناورهای کوچک حق خروج از سمت عمان را خواهند داشت
به هیچ وجه نباید تنگه را از دست داد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
هرموقع خواستن بنشینند مذاکره کنند
شما بگو تله است
تا قیام قیامت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
61
49
پاسخ
پزشکیان ، بیچار مون کردی
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
پزشکیان بنده خدا که فقط ماشین امضاست.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تا امثال شماها هستن که فکر میکنن پزشکیان سرخود و بدون اجازه مذاکره میکنه و تصمیم میگیره اوضاعمون درست نمیشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ماشین نمیشه و نمیتونیم
ایمان
| Germany |
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
کاش نامی هم از نتانیاهو و ترامپ میبردی
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
پزشکیان بنده خدا دقیقا چکاره است؟ فعلا تندروهای جنگ طلب و صدا و سیمای میلی بدون محدودیت دولت رو می کوبند. انگاری دولت آتش بس رو نقض کرده. دولت که داشت نفت رو می فروخت و ایام جنگ حقوق های کارمندان خانه نشین رو هم می داد.
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۲۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
حرف دلت را بزن دیوار کوتاه تر از پزشکیان پیدا نکردی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
29
62
پاسخ
اگر دوستان بزارن و کار رو خراب نکنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
بذارن درسته
اگه دوستان نبودن که جنابان لیبرال تا کنون تنگه و هسته ای داده بودن الان دیگه باید راجع به موشکا مذاکره میکردیم
ناشناس
|
United States of America
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
20
64
پاسخ
خسارت راه اهن و پل و تونل و سکوی دریایی جنوب و ...چه کسی میدهد؟؟؟
پاکستان چه غلطی کرد دوره قبلی که ترامپ ۱۳ شب خط ساحلی جنوب را زد؟؟؟؟
از ترامپ چیزی عاید مذاکره کنندگان نخواهد شد چون او سلامت روانی ندارد
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
کدوم دوستان بگذارند؟چندباردیگه آمریکا باید بزنه زیر توافق تا کسانی مثل تو بفهمند که آمریکا فقط نابودی ایران میخواهد وبس وتوافقهاش فریبی بیش نیستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
27
51
پاسخ
مذاکره بکنید اما روزی ۷ و ۸ تا موشک نقطه زن به نقاط مهم پایگاه هایشان را هم بزنید و بگویید ما قصد جنگ بدی نداریم فقط می خواهیم با اینکار مذاکره خوب پیش رفته و به سرانجام برسد

اگر همه محدودیت ها و تحریم ها را که بردارید ما روزی ۷ و ۸ تا موشک را هم نمی زنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
دقیقا درستش همینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
13
22
پاسخ
باید بعنوان شرط در دوران مذاکرات و آتش بس تقویت مواضع نظامی آمریکا و جابجایی ادوات نظامی متوقف شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
چشم حتما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
3
7
پاسخ
تنگه عامل گرفتن امتیاز
و موشک تضمین گرفتن امتیاز
بقیه اش همش باد هواست. خصوصا ایده ها و نظرات کشورهای ضعیف و وابسته منطقه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
11
12
پاسخ
تنگه هرمز یک ابراه بین المللی است و هیچ کشوری نباید هیچ دخل و تصرف در آن داشته باشد
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