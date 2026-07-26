تلاش میانجیها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفتوگو اعلام کردند
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، چند روز پیش منابع خبری از جمله «آکسیوس» اعلام کردند که قطر، مصر، پاکستان و سایر میانجیهای منطقهای، پیشنهادی برای آتشبس ۱۰ روزه به آمریکا و ایران ارائه دادهاند.
در این خصوص مقامات آمریکایی گفته بودند که دولت ترامپ در حال بررسی این پیشنهاد است و از اسرائیل خواسته است از هر اقدامی که بتواند پنجره دیپلماتیک را ببندد، خودداری کند.
در این راستا و همزمان با حضور هیاتی از عمان در ایران، حملات نظامی آمریکا به ایران متوقف شد. به گزارش این رسانهها، این تصمیم روز جمعه و پس از ابراز نگرانی مقامها درباره کاهش ذخایر موشکهای دفاعی پاتریوت و احتمال دور شدن متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس گرفته شد.
منابع دولتی پاکستان روز یکشنبه به آناتولی گفتند: میانجیها، پاکستان و قطر، پس از آنکه دو طرف پاسخهای خود را به یک فرمول مشترک برای پایان دادن به جنگ چند ماهه خود ابلاغ کردند، تبادل پیامها بین ایالات متحده و ایران را تشدید کردهاند.
این منابع افزودند که این تحول پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از دو هفته حملات شبانه متوالی، دستور توقف حملات تجاوزکارانه را صادر کرد.
به گفته یک مقام آگاه، اوایل این هفته، اسلام آباد و دوحه یک فرمول مشترک کاهش تنش را پیشنهاد کردند و از آمریکا و ایران خواستند که «به عنوان اولین قدم» برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده برای پایان دادن دائمی به درگیری، به مواضع قبل از ۹ ژوئیه خود بازگردند.
اگرچه منابع جزئیات پاسخها را توضیح ندادند، اما گفتند که هر دو طرف رضایت خود را برای گفتوگو و دیپلماسی برای پایان دادن به آخرین خصومتها و بازگشت به مذاکرات اعلام کردهاند.
این منابع گفتند که توقف حملات از سوی هر دو طرف، امیدها را برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده افزایش داده است.
در این راستا، العربیه به نقل از منابع عربی مدعی شده است: آمریکا و ایران پاسخ خود را به پیشنهاد پاکستانی قطری برای ازسرگیری مذاکرات تحویل دادند.
در خصوص توقف حملات نظامی از سوی آمریکا علیه ایران، شبکه سی ان ان آمریکا در گزارشی نوشته است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در جریان نشست کاخ سفید طی روز جمعه مقابل ترامپ نسبت به وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا ابراز نگرانی کردند.
بر اساس این گزارش، ترامپ در نشست مذکور مدعی شد که راهکار سیاسی را در قبال ایران ترجیح میدهد، اما در عین حال تمام گزینهها روی میز است!
در همین حال، چند رسانه آمریکایی گزارش دادهاند که دونالد ترامپ دستکم در مقطع کنونی تصمیم گرفته که حملات نظامی به ایران را تشدید نکند.
بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از دریافت گزارشهایی درباره پیامدهای احتمالی تشدید بیشتر درگیری، بهویژه خسارتهای احتمالی به ذخایر سامانههای پدافند هوایی آمریکا در منطقه خاورمیانه، اتخاذ شده است.
همچنین شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که نگرانیها از تشدید بیشتر درگیریها، ترامپ را به این تصمیم رسانده است که در شرایط کنونی دامنه عملیات نظامی علیه ایران را گسترش ندهد.
این رسانه اسرائیلی افزود که نگرانیهای آمریکا شامل خسارتهای احتمالی به ذخایر سامانههای دفاع هوایی این کشور در منطقه خاورمیانه است.
از سوی دیگر، چند رسانه دیگر صهیونیست نیز مدعی شدند که ترامپ بهزودی تنشها با ایران را تشدید نخواهد کرد، چرا که تهران بخش قابل توجهی از سامانه دفاعی آمریکا در منطقه خلیج فارس را از بین برده است.
در این راستا، ارتش ایران نیز اعلام کرد از آنجایی که راهبرد ایران در این دوره جنگ «تلافیجویانه» بوده است، پس از آنکه آمریکا در دو شب گذشته حملات خود را متوقف کرد، «ما هم عملیات خود را متوقف کردیم.»
توقف حملات نظامی دوجانبه در حالی است که فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) مدعی شده است نیروهای این فرماندهی همچنان به اجرای محاصره دریایی علیه ایران ادامه میدهند.
به گزارش تابناک، در این راستا میانجیهای منطقهای بار دیگر در تلاش هستند تا چرخه تلافیجوییهایی را متوقف کنند که با هر حمله جدید، مرگبارتر، پرهزینهتر و مهارناپذیرتر میشود.
پیشنهاد جدید آتشبس، توقف درگیریها، بازگشایی هر دو مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز و فرصتی به واشنگتن و تهران برای نجات تفاهمنامه در حال فروپاشی خود، ارائه میدهد.
یکی از منابع منطقهای گفت: «ما به آمریکا و ایران گفتیم که یک دوره تنفس پیشنهاد میکنیم.»
آکسیوس در گزارشی نوشته است: منابع منطقهای گفتند که میانجیها سعی دارند بر اساس پیشنهادی که در تاریخ ۱۱ ژوئیه در مسقط، عمان، بین عمان، ایران و قطر مورد بحث قرار گرفت، کار کنند؛ زمانی که آمریکا از تهران خواست بهطور عمومی متعهد شود که تنگه هرمز را باز نگه دارد.
این پیشنهاد، بازگشایی کامل هر دو مسیر کشتیرانی هرمز را شامل میشود: مسیر جنوبی از طریق آبهای عمان که از حملات ایران در امان است، و مسیر شمالی از طریق آبهای ایران که از محاصره آمریکا در امان است.
در طول آتشبس ۱۰ روزه، آمریکا و ایران درباره یک ترتیبات بلندمدت برای عبور و مرور از تنگه مذاکره خواهند کرد.
به گفته یکی از منابع منطقهای، یک گزینه این است که به ایران اجازه داده شود «کارمزدهای معقول خدمات» برای امنیت دریایی، حفاظت از محیط زیست و سایر خدمات دریافت کند.
این منبع به تنگه مالاکا – جایی که مالزی، اندونزی و سنگاپور برای خدمات خاص از کشتیها هزینه دریافت میکنند، نه یک هزینه عبور عمومی – به عنوان یک مدل احتمالی اشاره کرد.
ایده دیگر این است که این کارمزدها به صندوقی مشترک واریز شود که با مشارکت سازمان بینالمللی دریانوردی مدیریت شود.
به گزارش آکسیوس، مقامات درگیر در میانجیگری شامل محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، علی الثوادی، فرستاده قطر، فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر و بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان هستند.
نشان از بلوغ جامعه است، نه مثل زمان برجام که ظریف با کری سلام علیک میکرد مردم از خوشی در خیابان می رقصیدند.
ملت بدبین و نکته سنج هیچوقت کلاه سرش نمیره.
هیچ کشوری بدون اجازه ایران حق ورود به خلیج همیشه فارس را نخواهد داشت
خروج به نسبت ۷۰ به ۳۰ بازم به نفع ایران
تنها شناورهای کوچک حق خروج از سمت عمان را خواهند داشت
به هیچ وجه نباید تنگه را از دست داد
شما بگو تله است
تا قیام قیامت
اگه دوستان نبودن که جنابان لیبرال تا کنون تنگه و هسته ای داده بودن الان دیگه باید راجع به موشکا مذاکره میکردیم
پاکستان چه غلطی کرد دوره قبلی که ترامپ ۱۳ شب خط ساحلی جنوب را زد؟؟؟؟
از ترامپ چیزی عاید مذاکره کنندگان نخواهد شد چون او سلامت روانی ندارد
اگر همه محدودیت ها و تحریم ها را که بردارید ما روزی ۷ و ۸ تا موشک را هم نمی زنیم
و موشک تضمین گرفتن امتیاز
بقیه اش همش باد هواست. خصوصا ایده ها و نظرات کشورهای ضعیف و وابسته منطقه