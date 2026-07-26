ضربه روسیه به ستون فقرات اوکراین!

وزارت دفاع روسیه از حملات گسترده نیروهای مسلح این کشور به تاسیسات تولید و ذخیره‌سازی پهپاد و مراکز لجستیکی کی‌یف و دفع حملات پهپادی به خاک خود با انهدام بیش از ۱۳۰ پهپاد متخاصم خبر داد.

بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، نیروهای مسلح این کشور حملات گسترده‌ای را با استفاده از تسلیحات نقطه‌زن زمین‌پایه و هواپایه علیه زیرساخت‌های نظامی-صنعتی اوکراین انجام دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در جریان این حملات، تاسیسات شرکت «Smart Intelligent System» در شهر کی‌یف که به ساخت انواع پهپادها و قطعات حساس آنها از جمله بدنه، قطعات الکترونیکی، ابزار ناوبری، تجهیزات اپتیکی و باتری‌های پهپادهای دوربرد و میان‌برد اشتغال داشت، هدف اصابت قرار گرفت.

همچنین یک مرکز مونتاژ و ذخیره‌سازی پهپادها در جنوب غربی کی‌یف نیز منهدم شد.

طبق اعلام وزارت دفاع روسیه، در این مرکز بالغ بر ۱۰۰۰ فروند پهپاد از انواع مختلف به صورت ماهانه و با مشارکت متخصصان یک شرکت اوکراینی-آمریکایی تولید می‌شد. از جمله این پهپادها می‌توان به انواع تهاجمی AQ-۴۰۰ Scythe و AQ-۱۰۰ Bayonet و همچنین پهپاد شناسایی RQ-۱۰۰ Scout اشاره کرد.

در بخش دیگری از این حملات، نیروهای روسیه تأسیسات بندر چرنومورسک در استان اودسا را هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، مخازن ذخیره‌سازی سوخت و روان‌کننده‌های متعلق به ارتش اوکراین که برای تدارکات نیروهای کی‌یف در این بندر تعبیه شده بود، منهدم شد. وزارت دفاع روسیه تأکید کرد که این بندر به زیرساختی برای انتقال و ذخیره محموله‌های نظامی و فرآورده‌های سوختی دشمن تبدیل شده بود.

در تحولی دیگر، سامانه‌های پدافند هوایی روسیه در جریان آماده‌باش شبانه‌روزی خود ۱۳۳ فروند پهپاد بال‌ثابت اوکراینی وارد شده به قلمرو این کشور و آب‌های دریای سیاه را رهگیری کرده و از بین بردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این پهپادها بر فراز استان‌های بلگورود، بریانسک، کالوگا، کورسک، اوریول، روستوف، اسمولنسک، مسکو، کراسنودار، جمهوری کریمه و همچنین بر بستر دریای سیاه سرنگون شده‌اند.

