ضربه روسیه به ستون فقرات اوکراین!
بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، نیروهای مسلح این کشور حملات گستردهای را با استفاده از تسلیحات نقطهزن زمینپایه و هواپایه علیه زیرساختهای نظامی-صنعتی اوکراین انجام دادند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در جریان این حملات، تاسیسات شرکت «Smart Intelligent System» در شهر کییف که به ساخت انواع پهپادها و قطعات حساس آنها از جمله بدنه، قطعات الکترونیکی، ابزار ناوبری، تجهیزات اپتیکی و باتریهای پهپادهای دوربرد و میانبرد اشتغال داشت، هدف اصابت قرار گرفت.
همچنین یک مرکز مونتاژ و ذخیرهسازی پهپادها در جنوب غربی کییف نیز منهدم شد.
طبق اعلام وزارت دفاع روسیه، در این مرکز بالغ بر ۱۰۰۰ فروند پهپاد از انواع مختلف به صورت ماهانه و با مشارکت متخصصان یک شرکت اوکراینی-آمریکایی تولید میشد. از جمله این پهپادها میتوان به انواع تهاجمی AQ-۴۰۰ Scythe و AQ-۱۰۰ Bayonet و همچنین پهپاد شناسایی RQ-۱۰۰ Scout اشاره کرد.
در بخش دیگری از این حملات، نیروهای روسیه تأسیسات بندر چرنومورسک در استان اودسا را هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، مخازن ذخیرهسازی سوخت و روانکنندههای متعلق به ارتش اوکراین که برای تدارکات نیروهای کییف در این بندر تعبیه شده بود، منهدم شد. وزارت دفاع روسیه تأکید کرد که این بندر به زیرساختی برای انتقال و ذخیره محمولههای نظامی و فرآوردههای سوختی دشمن تبدیل شده بود.
در تحولی دیگر، سامانههای پدافند هوایی روسیه در جریان آمادهباش شبانهروزی خود ۱۳۳ فروند پهپاد بالثابت اوکراینی وارد شده به قلمرو این کشور و آبهای دریای سیاه را رهگیری کرده و از بین بردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این پهپادها بر فراز استانهای بلگورود، بریانسک، کالوگا، کورسک، اوریول، روستوف، اسمولنسک، مسکو، کراسنودار، جمهوری کریمه و همچنین بر بستر دریای سیاه سرنگون شدهاند.