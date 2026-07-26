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بخشی از نگرانی مردم از اختلال بانکی رفع شد/ بانک‌ها خسارت اصلی مشتریان را جبران می‌کنند؟

اختلال بانکی برای بسیاری از مردم فقط یک مشکل فنی نبود؛ یک خسارت واقعی بود، با تبعاتی واقعی. حالا نوبت مسئولان است که نشان دهند در برابر این خسارت‌ها، فقط ناظر نبوده‌اند، بلکه پاسخگو هم هستند.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۸۶
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12433 بازدید
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۳۱

بخشی از نگرانی مردم از اختلال بانکی رفع شد/ بانک‌ها خسارت اصلی مشتریان را جبران می‌کنند؟

اختلالی که از ۲۳ خردادماه بخشی از شبکه بانکی کشور را درگیر کرد، سرانجام پس از حدود یک ماه، به‌تدریج از مدار بحران خارج شد و بسیاری از خدمات بانکی به وضعیت عادی بازگشت. اما پایان اختلال فنی، لزوماً به معنای پایان ماجرا برای مردم نیست؛ چراکه آنچه در این مدت بر مشتریان بانک‌ها گذشت، تنها یک قطعی یا کندی ساده در خدمات بانکی نبود، بلکه برای بسیاری از شهروندان، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار، به زنجیره‌ای از خسارت‌های مالی، حقوقی و اعتباری تبدیل شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در روزهایی که شبکه بانکی با اختلال روبه‌رو بود، شماری از مردم اعلام کردند با وجود موجودی کافی در حساب‌های خود، چک‌هایشان در بانک‌هایی مانند ملی، صادرات و تجارت به‌موقع پاس نشده است. همین مسئله در برخی موارد، اختلافات حقوقی میان طرفین معامله ایجاد کرد و حتی پای بعضی از پرونده‌ها را به مراجع قضایی کشاند. گروه دیگری نیز از این گلایه داشتند که نتوانستند به‌موقع بخشی از مبلغ معامله را به حساب طرف مقابل واریز کنند؛ اتفاقی که در نهایت به ضرر مالی، برهم خوردن توافق‌ها و حتی فسخ معامله منجر شد.

در این میان، مشکل فقط به چک و انتقال وجه محدود نبود. برخی از مشتریان بانکی می‌گویند اقساط وامشان با وجود موجودی کافی، در موعد مقرر از حسابشان کسر نشده و همین موضوع این نگرانی را برای آنان ایجاد کرده که مبادا در سامانه‌های اعتبارسنجی، به‌عنوان مشتری بدحساب شناخته شوند. نگرانی‌ای که برای بسیاری از مردم کاملاً واقعی و جدی است؛ زیرا هر نمره منفی در سابقه اعتباری، می‌تواند در آینده مسیر دریافت تسهیلات، خدمات بانکی و حتی اعتبار تجاری افراد را دشوارتر کند.

بخشی از نگرانی مردم از اختلال بانکی رفع شد/ بانک‌ها خسارت اصلی مشتریان را جبران می‌کنند؟

این دغدغه‌ها در هفته‌های گذشته بارها از سوی تابناک، منعکس شد تا شاید یکی از مسئولان بانکی یا نهادهای نظارتی نسبت به ابعاد این بحران و تبعات آن برای مردم واکنش نشان دهد. سرانجام این مطالبه‌گری‌ها بی‌پاسخ نماند و سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود، از ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به پرونده خسارت‌های ناشی از اختلالات بانکی خبر داد.

اصغر جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری خسارت‌های ناشی از حملات سایبری به شبکه بانکی کشور در جریان جنگ اخیر، اعلام کرد که این موضوع با توجه به مطالبات و نگرانی‌های مردم، در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور قرار گرفته است. به گفته او، دادستانی تهران نیز به‌صورت ویژه در حال بررسی ابعاد مختلف اختلالات ایجادشده در شبکه بانکی و پیامدهای آن است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین تأکید کرد که در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر، برخورد قانونی لازم با مسئولان یا عوامل مربوطه انجام خواهد شد.

در کنار این پیگیری قضایی، تازه‌ترین موضع‌گیری دولت نیز بخشی از نگرانی‌های مردم را تا حدی کاهش داد. وزیر اقتصاد اعلام کرد به‌دلیل اختلالات بانکی روزهای اخیر، با بانک مرکزی هماهنگی شده تا این مشکلات در اعتبارسنجی فعالان اقتصادی اثر منفی نداشته باشد.

این اظهارنظر، با توضیحات تکمیلی بانک مرکزی کامل‌تر شد؛ توضیحاتی که بر اساس آن، صادرکنندگان چک‌های برگشتی در بازه زمانی اختلالات بانکی در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، تا دو هفته فرصت دارند نسبت به رفع سوءاثر چک‌های خود اقدام کنند تا این مسئله به‌عنوان نمره منفی در سابقه اعتباری آنها ثبت نشود. همچنین تسهیلات و تعهدات سررسیدشده‌ای که در همین بازه پرداخت نشده‌اند، در صورت تسویه ظرف دو هفته، در گزارش‌های اعتبارسنجی و سوابق بانکی افراد، اثر منفی نخواهند داشت.

بی‌تردید این تصمیم، اقدامی مثبت و قابل دفاع از سوی سیاست‌گذار پولی است؛ اما پرسش مهم اینجاست که چرا چنین تصمیمی زودتر اتخاذ و اعلام نشد؟ انتظار طبیعی مردم این بود که در همان روزهای اوج اختلال، وقتی بسیاری از معاملات، پرداخت‌ها و تعهدات مالی‌شان عملاً زمین‌گیر شده بود، بانک مرکزی و شبکه بانکی با سرعت بیشتری وارد عمل شوند و از بروز آسیب‌های اعتباری و حقوقی جلوگیری کنند و نگرانی مردم را برطرف کنند.

بخشی از نگرانی مردم از اختلال بانکی رفع شد/ بانک‌ها خسارت اصلی مشتریان را جبران می‌کنند؟

با این حال، بخش دیگری از مساله مردم هنوز پابرجاست؛ چراکه مشکل بسیاری از مردم فقط ثبت نشدن نمره منفی در سابقه بانکی نیست. آنچه همچنان بی‌پاسخ مانده، خسارت واقعی افرادی است که پولشان برای چند روز یا حتی چند هفته (یک ماه) در شبکه بانکی قفل شد، امکان دسترسی به منابع مالی خود را از دست دادند و در نتیجه در معاملات، تعهدات تجاری یا پرونده‌های حقوقی و حتی تامین نیازهای روزانه خانواده متضرر شدند. برای این گروه، صرفاً حذف اثر منفی از گزارش اعتبارسنجی کافی نیست و باید فکر و تدبیر اساسی شود.

اکنون افکار عمومی منتظر پاسخ روشن‌تری است: آیا بانک‌ها و وزارت اقتصاد برای جبران این خسارت‌ها برنامه‌ای دارند؟ آیا مشتریانی که به‌دلیل اختلال بانکی متحمل ضرر شده‌اند، امکان مطالبه حق خود را خواهند داشت؟ آیا ورود قوه قضائیه به این پرونده می‌تواند به تعیین مسئولیت مدیران و جبران بخشی از زیان مردم منجر شود؟

آنچه مسلم است، این اختلال بانکی برای بسیاری از مردم فقط یک مشکل فنی نبود؛ یک خسارت واقعی بود، با تبعاتی واقعی. حالا نوبت مسئولان است که نشان دهند در برابر این خسارت‌ها، فقط ناظر نبوده‌اند، بلکه پاسخگو هم هستند.

 

گزارش: محمدرضا مقامی فرد

 

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برچسب ها
اختلال بانکی بانک مرکزی خدمات بانکی بانک ملی بانک صادرات بانک تجارت قوه قضائیه سامانه اعتبارسنجی بانکها وزیر اقتصاد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۱
سارا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
14
پاسخ
چرا هنوز نمیشه از بانک ملی وام گرفت و پاسخشون هم اینه که سامانه قطعه
سیاوش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
2
8
پاسخ
سلام خسته نباشید پس اگر اختلال بانکی رفع شده چرا یارانه خانواده من دربانک تجارت که مربوط به خرداد ماه میباشد هنوز واریز نشده
جانبازجنگ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
19
پاسخ
پولهایی که بانک ملی بلوکه کرده چی میشه هنوزخیلی ازسودهاروپرداخت نکرده چه کسی جوابگوهستش دستمون هم به جایی بندنیست غ
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
پایای بنده از هفتم تیر هنوز واریز نشده. سودش به کنار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
2
5
پاسخ
متاسفانه بانک اقساطی که ازجساب کسرنمی کندرادیرمحاسبه واخدمی کندماراضی نیستیم وقنی ازای تی ام وازحسابمان پول برمی داریم ویاصورتحساب اخذمی کنیم پول میگیرند پول مردم دربانک است وسودمیگیرنداینهاحستب میست ؟!هرپولی که ازحشاب مابرمی دارندچه ازجابجایی چه ازپولی که ازبانک ازحستب برمی داریم سودش حرامشان بادبه مسولان بانک که به هرطریقی ازمردم می گیرندواقنصادرابهم ریختندبگویید
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
2
16
پاسخ
پول به حساب واریز شده ولی در دسترس نیست در بانک صادرات.هنوز هم مشکل رفع نشده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
3
23
پاسخ
هزارتومن ته ملی نگه نخواهم داشت گرچه باقی شون هم مالی نیستند
پاسخ ها
ابوالفضل
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
دقیقا
من وام ازدواجم واریز شده ولی مبلغش مسدود و بلوکه هست.
رفیعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
18
پاسخ
هنوز مشکلات و مغایریت ها برطرف نشده است. تراکنش پایا بنده مربوط به بانک ملی در تاریخ ۶ تیرماه معلق است. نه به حساب مبدا بازگشت می شود و نه به حساب مقصد واریز می شود‌ پیگیری های مستمر هم نتیجه ای نداشته فقط می شنویم که در حال رفع مغایرت هستند و معلوم تیست کی برطرف می شود.
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
نزدیک دوماهه پولم ناپدید شده
نه برگشت
نه واریز
یعنی چی
ابوالفضل
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
از تاریخ ۶چهار پول از چابهار برام پایا کردن هیچ جا جوابگو نیست میرم شعبه میگه برو ۰۹۶۰۲زنک بزن اون زنگ میزنم میگه به بازرسی زنگ بزن به بازرسی زنگ زدم میگه قسمت پایا ساتنا زنگ بزن اجاره خونه عقب افتاده چک داشتم نتونستم پاس کنم چه مشکلاتی برای من درست کردن یک روز میگن از بیست پنجم ۱۰روز کاری دیروز زنگ زدم میگه تا یازدهم درست میشه
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
دقیقا
حقوق من هم از هفتم تیر هنوز واریز نشده، به حساب مبدا هم برنگشته. بانک ملی پاسخگو نیست
سلام
|
Ireland
|
۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
10
پاسخ
برای پرداخت قسط ۱۰بار مراجعه نمودیم نگرفتند وبعدازبرطرف شدن مشکل با همراه بانک پرداخت کردیم ۲۰۰۰۰۰تومان جریمه نیز دریافت کردن چه مسولان ظالمی داریم
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
7
پاسخ
چرا یارانه با اینکه واریز شدن از سوی سامانه هدفمندی یارانه ها تو حسابم نیست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
16
پاسخ
بانک ملی چرا سود سپرده رو نمیده ؟ به شعبه هم مراجعه میکنم ، مگن ما هم خبر نداریم پس کی خبر داره ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
سود سپرده پس اگه حقوق بگیر بودی چکار می کردی بازنشسته دفترچه ای
نادر
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
آیا به تازگی مراجعه کردید؟ سود من باید ۱۰ تیر ماه واریز میشد تا امروز خبری نشده و پولی واریز نشده، نمیدانم باید چیکار کرد
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