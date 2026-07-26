وضعیت آزمونهای نهایی در شرایط کنونی+جزییات
علیرضا کاظمی در همایش مسئولان استانی انجمنهای اسلامی دانشآموزی، با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: این روزها کشور درگیر یکی از سختترین مقاطع خود در میدان است. در عرصه دیپلماسی و در فضای عمومی جامعه با جنگی ناجوانمردانه و تجاوزات وحشیانه و اقدامات ظالمانه دنیای استکبار و آمریکا مواجه است؛ البته آمریکا تنها نیست و همه جریان استکبار و کشورهایی که در برابر آن سکوت کردهاند، در این مسیر قرار دارند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به لطف خداوند و برکت خون شهدا و رهبری انقلاب همچنان با عزت، سربلندی و اقتدار ایستاده و از کیان انقلاب و نظام دفاع میکند افزود: اتفاقات بسیار سخت و غیرقابل تحملی بر کشور گذشته است؛ اگر هر کشور دیگری با چنین حجم از خسارتها و از دست دادن بزرگان خود مواجه میشد، شاید در همان دو یا سه روز نخست از هم میپاشید، اما جمهوری اسلامی ایران همچنان مقاوم ایستاده و حرف برای گفتن دارد. این ایستادگی چیزی جز لطف الهی، ایمان و توکل به خدا، برکت خون شهدا و هدایت رهبر انقلاب نیست.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط حساس کشور ادامه داد: امروز کشور در وضعیت بسیار سختی قرار دارد و هیچکس نمیداند یک ساعت یا حتی یک لحظه بعد چه اتفاقی ممکن است رخ دهد. همه تصور میکردند در شبهای گذشته کشور وارد یک جنگ سنگین خواهد شد، اما ناگهان شرایط تغییر کرد و ممکن است فردا نیز فضای دیگری رقم بخورد.
کاظمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف خسارتهای فراوانی متحمل شده است، اما با تلاش همه دستگاهها، بهویژه دولت، روند خدمترسانی به مردم و بازگرداندن شرایط عادی با سرعت و کیفیت مطلوب در حال انجام است گفت: بازسازی صنایع، زیرساختها، آب، برق، گاز، جادهها، تونلها و دیگر بخشهای کشور با جدیت دنبال میشود.
وی با بیان اینکه با وجود همه اتفاقات، جریان آموزش در کشور متوقف نشد افزود: سه سناریو برای استمرار آموزش طراحی کرده بودیم، آموزش از طریق شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی ایران و همچنین بستههای آفلاین و درسنامههایی که از قبل آماده شده بود. همین برنامهریزی موجب شد آموزش استمرار پیدا کند و حتی از دل این شرایط سخت، فرصتهایی نیز ایجاد شود و اتفاقات مثبتی در حوزه آموزش رقم بخورد.
کاظمی با بیان اینکه امروز در سختترین شرایط کشور، بزرگترین پروژه آموزشی و یکی از سنگینترین رویدادهای اجرایی کشور را مدیریت میکنیم گفت: در سازمان بازرسی و اتاق وضعیت درباره روند برگزاری آزمونها گزارش ارائه میشود. حجم این عملیات به اندازهای گسترده است که بسیاری از مردم از ابعاد آن اطلاع ندارند.
وی با تشریح ابعاد این عملیات گفت: یک میلیون و ۷۹۰ هزار دانشآموز پایههای یازدهم و دوازدهم در امتحانات نهایی شرکت میکنند. پایه یازدهم ۶ آزمون و پایه دوازدهم ۱۱ آزمون دارد و عملاً هر روز یک کنکور به وسعت ایران برگزار میکنیم.
کاظمی با بیان اینکه از جزیره خارک و قشم گرفته تا کنارک، سیریک، خوزستان، سیستان و بلوچستان، شمال، شرق و غرب کشور، در پنج هزار و ۶۰۰ حوزه امتحانی آزمون نهایی برگزار میشود افزود: این فرآیند بسیار پیچیده است.
به گزارش ایسنا، همچنین اسماعیل جانعلیپور دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان در همایش مسئولان استانی انجمنهای اسلامی دانشآموزان مهمترین برنامههای این اتحادیه در یک سال گذشته را تشریح کرد و از ثبت برگزاری مدرسه انقلاب در بیش از ۵ هزار مدرسه خبر داد.
وی با بیان اینکه یکی از برنامههای اساسی پس از جنگ، پرداختن به اندیشههای رهبر شهید بود گفت: این موضوع پیش از شهادت رهبر آغاز شده بود و بر مبنای طرح کلی اندیشه اسلامی دنبال شد.
وی با بیان اینکه سال گذشته با همکاری دفتر نشر آثار رهبر شهید، یک دوره آموزشی دقیق و دوماهه برای مربیان اتحادیه طراحی و اجرا شد افزود: این دوره از اواخر آذر تا اواخر بهمنماه ادامه داشت و محتوای بسیار خوبی برای آن تهیه شد. محتوای این دوره با نظارت همان دفتر به صورت طرح درس آماده شده و امسال باید تجربه جدیدی برای اجرای آن رقم بخورد.
جانعلی پور با بیان اینکه امسال با تکیه بر دستاوردهای یک سال اخیر جمهوری اسلامی، مدرسه انقلاب با ترکیب جدیدی برگزار خواهد شد ادامه داد: سال گذشته برگزاری مدرسه انقلاب در ۵ هزار و ۲۷۹ مدرسه در سامانه ثبت شد و برخی مدارس نیز برنامههایی فراتر از این آمار اجرا کردند.
وی با بیان اینکه پس از حوادث دیماه، مجموعهای از نشستهای تخصصی به صورت آنلاین برگزار شد و از صاحبنظران حوزههای مختلف دعوت کردیم تا درباره مسائل روز با مربیان گفتوگو کنند گفت: بخش مهمی از این نشستها به موضوع ایران، وحدت ملی، همگرایی مردم و حفظ کشور اختصاص داشت و عمده مباحث نیز ناظر بر مسائل دانشآموزی بود.
جانعلی پور با بیان اینکه ۳۳ نشست برگزار شد که به طور میانگین در هر نشست حدود ۲۰۰ نفر حضور داشتند و در نشستهای ابتدایی که فضای کشور ملتهبتر بود، میزان مشارکت بسیار بیشتر بود، از اجرای طرح مشترک نوجوان مبارز میان تشکلهای دانشآموزی خبر داد و افزود: زمانی که احساس کردیم نوجوانان باید به صورت سازمانیافته در میدان حضور داشته باشند، بسیج دانشآموزی، سازمان دانشآموزی، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان و مجموعه خاتم در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
وی با اشاره به برنامههای هیئتهای دانشآموزی در ایام محرم ادامه داد: همزمان با مراسم تشییع رهبر عزیزمان و همچنین میزبانی از جاماندگان مراسم تشییع، هیئتهای دانشآموزی در ۱۳۵ شهرستان اقدام به برپایی موکب کردند. دو موکب اصلی نیز در تهران با حضور نزدیک به ۷۰ نفر از فارغالتحصیلان اتحادیه برپا شد و این نیروها در طول پنج روز برگزاری مراسم به ارائه خدمات پرداختند. در شهرستانهای مختلف نیز برنامههای گستردهای اجرا شد.
جانعلی پور با اشاره به برنامههای بهاری اتحادیه گفت: امسال رویداد قصه دریا با محوریت روز ملی خلیج فارس برگزار شد. این برنامه با هدف روایت تاریخ، هویت و حضور ایران در خلیج فارس طراحی شد و برای دختران و پسران بستههای محتوایی مستقل تهیه و ارسال شد. این بستهها در موکبها، ایستگاههای شبانه و برنامههای مختلف دانشآموزی مورد استفاده قرار گرفت و علاوه بر بستههای شخصی، بستههای ویژه روایت دریا نیز در اختیار دانشآموزان قرار گرفت. این برنامه از سال آینده به یک رویداد بهاری ثابت برای دانشآموزان کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به اجرای یک نظرسنجی دانشآموزی گفت: کمتر از چهار هزار نفر از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در این پرسش شرکت کردند. جمعبندی این نظرسنجی از سوی نمایندگان دانشآموزان به رئیسجمهور ارائه شد و تلاش کردیم مطالبات و دیدگاههای دانشآموزان از مسیر گفتوگو و ارائه پیشنهاد به مسئولان منتقل شود.
جانعلی پور به برنامههای جدید اتحادیه در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: موضوع مدیریت انرژی به عنوان یکی از دستورکارهای جدی اتحادیه دنبال میشود. اپلیکیشن نیرومند با تلاش شبانهروزی نیروهای داخلی اتحادیه در مدت حدود یک تا دو ماه طراحی شده و این سامانه در حوزه مدیریت مصرف آب، برق و گاز تعریف شده است که در نهایت گزارش عملکرد آن ارائه خواهد شد.
ادامه دارد
آزمون در حد المپیاد، لالیگا
اگر می خواهید قشر ضعیف به مدرسه نیایند
چرا با آزمون های در حد دکترا
سر آنها را می برید.
از همان اول سال اعلام کنید
فرزند کارگر، کشاورز، کارمند و.... را ثبت نام نمی کنیم
زیرا بر ای قبولی در آزمون آخر سال
باید بین 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان باید هزینه کلاس اضافه و جزوه و... کرده باشید.
بیخود فرزندان خود را به دبیرستان نفرستید و عمر و نوجوانی آنها را هدر ندهید.
اجازه بدهید بروند جایی شاگردی و حرفه ای یادبگیرند
که در نهایت بعد از 4 سال دست از پا درازتر بیکار و عاطل و باطل برمی گردند و به سد بلند امتحانات نهایی و بعد از آن به سد بلندتر کنکور می خورند.