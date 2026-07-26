اوج گرما تا کی ادامه دارد؟!

احد وظیفه افزود: از ابتدای تابستان تا ۲ مردادماه میانگین دمای کشور ۱.۱ درجه گرم‌تر از نرمال بوده است. بیشترین نابهنجاری دمایی هم در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، البرز و تهران گزارش شده است. این میزان در اردبیل ۰.۲، کردستان ۰.۳، گلستان ۰.۴، کرمانشاه ۰.۸ درجه، لرستان، فارس و آذربایجان شرقی زیر یک درجه،تهران ۱.۳ درجه، البرز ۱.۵ درجه، خراسان رضوی و خراسان جنوبی ۱.۶ درجه و سیستان و بلوچستان ۱.۷ درجه فراتر از نرمال بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی در ادامه گفت: غرب کشور نسبت سال قبل خنک‌تر ولی شمال غرب اندکی گرم‌تر شده است. میانگین دمای تهران نسبت به سال قبل مقداری بالاتر بوده است، به‌گونه‌ای که دمای هوا در اواسط تیرماه به ۴۲.۲ درجه سانتیگراد رسید ولی میانگین کشوری از سال گذشته حدود ۰.۵ درجه خنک‌تر بوده است. از استان خوزستان تا جنوب ایلام و از شرق کرمان تا غرب سیستان و بلوچستان و محدوده جازموریان گرمترین نقاط کشور در سال جاری بوده‌اند که دمای بالاتر از ۴۵ درجه تا ۵۰ درجه را ثبت کرده‌اند. اگر خنک‌ترین دمای روزانه و گرم‌ترین دمای شبانه ثبت شده در کشور را بررسی کنیم، حدود ۴۳ درجه اختلاف را نشان می‌دهد.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی درباره تداوم گرمای کشور اظهارکرد: تا دوشنبه (5 مرداد) تقریبا شهرهای شمالی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز، غرب و شمال غرب با نابهنجاری حدود یک تا سه درجه‌ای دما مواجه هستند به‌ویژه فردا (۵ مرداد) افزایش قابل توجه دما پیش‌بینی می‌شود و ممکن است برخی نقاط تا ۵ درجه دمای بالاتر از حد نرمال را تجربه کنند ولی از اواسط هفته تا پایان هفته هوا خنک می‌شود. طی هفته آینده هم به‌نسبت با افزایش نسبی دما مواجهیم ولی نسبت به نیمه اول هفته جاری، هوای خنک‌تری انتظار می‌رود.

وی تاکیدکرد: معمولا بیشترین دما در ایران از ۱۵ و ۲۰ تیر ماه تا ۱۵ و ۲۰ مردادماه ثبت می‌شود پس از آن هوا به‌تدریج خنک می‌شود. این وضعیت در سال‌های مختلف تفاوت‌هایی دارد البته در سال‌های اخیر به نظر می‌آید تابستان طولانی‌تر شده است حتی در مهرماه احساس می‌کنیم که هوا نسبت به نرمال گرم‌تر است.

وظیفه در پایان اظهارکرد: تغییر اقلیم و گرمایش زمین تعداد روزهای با نابهنجاری دمایی را افزایش می‌دهد. در نتیجه ممکن است تا ۱۵ مهرماه را از نظر دمایی جزو ماه‌های تابستان دانست. از سوبی دیگر از نیمه خرداد شرایط تابستانی حاکم می‌شود بنابراین تابستان به جای سه ماه، چهار ماه احساس می‌شود.