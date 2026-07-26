بر اساس مصوبه جدید دولت که دوم آذرماه ۱۴۰۴ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، از نیمه دوم آذرماه سال ۱۴۰۴، قیمت بنزین برای سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه به ۵ هزار تومان رسید؛ رقمی که به عنوان «نرخ سوم» وارد نظام عرضه سوخت شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ این رسانه در گزارشی با تیتر «بررسی خبرهای غیررسمی و شایعه‌ها درباره قیمت جدید بنزین/ منتقدان، پیشاپیش چه هشدارهایی می‌دهند؟» نوشت: پاییز سال گذشته بود که دولت چهاردهم، تصمیم جدیدی را در خصوص نظام قیمت‌گذاری بنزین، به منظور تقویت نقش کارت سوخت شخصی، کاهش مصرف و جلوگیری از افزایش واردات بنزین اتخاذ کرد. در واقع، بر اساس مصوبه جدید دولت که دوم آذرماه ۱۴۰۴ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، از نیمه دوم آذرماه سال ۱۴۰۴، قیمت بنزین برای سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه به ۵ هزار تومان رسید؛ رقمی که به عنوان «نرخ سوم» وارد نظام عرضه سوخت شد.

طبق این سیاست، نرخ‌های فعلی بنزین ــ ۱۵۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد ــ بدون تغییر باقی ماندند، اما استفاده از آن‌ها تنها از طریق کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر است. دولت با تعیین نرخ سوم قصد داشت استفاده از کارت‌های جایگاهی را به حداقل رسانده و دارندگان خودرو را به استفاده از کارت شخصی ملزم کند. در عمل، سوخت‌گیری با کارت جایگاه به گزینه‌ای پرهزینه بدل شد و این پیام را به مصرف‌کنندگان مخابره کرد که تنها مسیر دسترسی به نرخ‌های یارانه‌ای، کارت شخصی است.

همچنین، سقف سهمیه‌ها همچنان شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۷۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی در هر ماه است. حال اگر تصمیم جدید دولت درباره افزایش نرخ سوم بنزین اجرا شود، قیمت بنزین برای سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید. هرچند دولتمردان پزشکیان تاکنون هیچ واکنشی به خبر افزایش قیمت بنزین نشان نداده‌اند، اما طبق پیگیری‌ها؛ دولت توانسته برای افزایش قیمت بنزین به ۱۰ هزار تومان، موافقت سران قوا را کسب کند و در صورت نهایی شدن این مصوبه، احتمالا این تصمیم از مردادماه اجرایی خواهد شد؛ البته که دولت همچنان در حال کار برای این اقدام است.