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جزئیات طرح سه‌نرخی شدن قیمت سوخت در دولت

بر اساس مصوبه جدید دولت که دوم آذرماه ۱۴۰۴ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، از نیمه دوم آذرماه سال ۱۴۰۴، قیمت بنزین برای سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه به ۵ هزار تومان رسید؛ رقمی که به عنوان «نرخ سوم» وارد نظام عرضه سوخت شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۳۹
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6760 بازدید
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۱۲
قیمت بنزین

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ این رسانه در گزارشی با تیتر «بررسی خبرهای غیررسمی و شایعه‌ها درباره قیمت جدید بنزین/ منتقدان، پیشاپیش چه هشدارهایی می‌دهند؟» نوشت: پاییز سال گذشته بود که دولت چهاردهم، تصمیم جدیدی را در خصوص نظام قیمت‌گذاری بنزین، به منظور تقویت نقش کارت سوخت شخصی، کاهش مصرف و جلوگیری از افزایش واردات بنزین اتخاذ کرد. در واقع، بر اساس مصوبه جدید دولت که دوم آذرماه ۱۴۰۴ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، از نیمه دوم آذرماه سال ۱۴۰۴، قیمت بنزین برای سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه به ۵ هزار تومان رسید؛ رقمی که به عنوان «نرخ سوم» وارد نظام عرضه سوخت شد.

طبق این سیاست، نرخ‌های فعلی بنزین ــ ۱۵۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد ــ بدون تغییر باقی ماندند، اما استفاده از آن‌ها تنها از طریق کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر است. دولت با تعیین نرخ سوم قصد داشت استفاده از کارت‌های جایگاهی را به حداقل رسانده و دارندگان خودرو را به استفاده از کارت شخصی ملزم کند. در عمل، سوخت‌گیری با کارت جایگاه به گزینه‌ای پرهزینه بدل شد و این پیام را به مصرف‌کنندگان مخابره کرد که تنها مسیر دسترسی به نرخ‌های یارانه‌ای، کارت شخصی است.

همچنین، سقف سهمیه‌ها همچنان شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۷۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی در هر ماه است. حال اگر تصمیم جدید دولت درباره افزایش نرخ سوم بنزین اجرا شود، قیمت بنزین برای سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید. هرچند دولتمردان پزشکیان تاکنون هیچ واکنشی به خبر افزایش قیمت بنزین نشان نداده‌اند، اما طبق پیگیری‌ها؛ دولت توانسته برای افزایش قیمت بنزین به ۱۰ هزار تومان، موافقت سران قوا را کسب کند و در صورت نهایی شدن این مصوبه، احتمالا این تصمیم از مردادماه اجرایی خواهد شد؛ البته که دولت همچنان در حال کار برای این اقدام است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
سرباز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
9
25
پاسخ
آیا دولت میخواد از مردم انتقام بگیرید
و آنها را تحت فشار قرار دهد با این سیاستی که در پیش گرفته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
مگه با افزایش 10 الی 20 برابری قیمت خوراکیها و یا دارو در عرض فقط 5 سال اخیر اینکار رو نکرده ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
چرااا ابتدای هر سال یکبار کل قیمتها را افزایش نمی دهید که شوک قیمتی فقط سالی یکبار باشد؟!! با این افزایشهای مستمرر قیمتها با هر بار افزایش قیمت روی یک نوع کالا و خدمات تاثیر افزایشی روی همه کالا ها مشاهده میشه یعنی افزایشهای مرحله به مرحله باعث گرانی های مضاعف میشه بدلیل دادن بهانه گرانی دست عرضه کنندگان یکبار بنزین
یکبار افزایش حقوق
یکبار افزایش نرخ برق
یکبار آب و...
قارنعلی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
دقت فرمایید به عکس ،دولت تنها نیست سران سه قوه حضور دارند و تصمیم های
دلسوزانه برا مردم می گیرند!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
10:16 درود با این پیشنهاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
6
13
پاسخ
بیش از یک دهه قیمت بنزین را ببهانه تورم زا بودن ثابت نگه داشتند درحالیکه بنزین 1500 تومان بود خیلی از اقلام قیمتشان یک بیستم الی یک پنجاهم قیمتهای کنونی بوده . نتیجه بنزین ارزان این شده که ملت برای یک لیوان چای و یک سیخ جوجه کباب 7 روز هفته پنج مسیر تهران شمال را به مرحله قفل رسانده اند. برای خرید یک نخ سیگار ماشین روشن میکنند میرن تا سر کوچه !!!
این سرمایه ملی هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
درود به شرفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
13
پاسخ
یه پیشنهاد:
دولت بیاید قیمت بنزین (حاملهای انرژی) را نسبتی از حداقل حقوق قانون کار بگذارد. دقیقاً همان نسبتی که قیمت بنزین در آمریکا نسبت به حداقل حقوق کارگری در آنجا دارد. البته می تواند حداقل حقوق و به طبع بقیه سطوح دریافتی را به همان میزان حقوق در آمریکا (به دلار) حساب بکند و قیمت بنزین را هم به قیمت جهانی حساب بکند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
پیشنهاد خوبیه.برای سایر اقلام و خدمات هم همین کار رو بکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
2
10
پاسخ
چرا یه کلمه درباره اینکه مصرف بالای بنزین بخاطر لگن های از رده خارج بی کیفیت پر مصرفی هست که به سه برابر قیمت جهانی به مردم میفروشین چیزی نمیگین. مگه مردم بنزین رو میخورن؟ تاوان همه چی باید از جیب مردم بره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
2
پاسخ
مسولین محترم و شهرداری های عزیز، لطفا به جای هی گران کردن نرخ حامل های انرژی و فشار بیشتر به مردم گرفتار، ظرفیت های حمل و نقل عمومی کشور ( مترو، اتوبوس، ون و ... ) را در شهرها و جاده ها افزایش دهید و بخصوص بر آنها برای خدمات رسانی منظم نظارت کنید تا مصرف سوخت مدیریت و کم شود.

آن افرادی که در بالا از افزایش نرخ حامل های انرژی حمایت می کنند :

اولا : لطفا سواد علمی و اقتصادی خود را در مورد تاثیر افزایش حامل های انرژی، بر تمامی قیمت ها و محصولات جامعه بالا ببرند ( اگر حوصله ندارند، در این چند مرتبه افزایش حامل های انرژی دیدند که چه عواقبی در کل قیمتها و فشار بر مردم دارند و ...).

دوما: افرادی که دفاع از افزایش قیمت حامل های انرژی می کنید، آیا این همه مشکلات مردم را نمی بینید که اینگونه پوپولیستی از افزایش نرخ بنزین حمایت می کنید، واقعا باید پیش وجدان خودتان و نیز در درگاه الهی پاسخگو باشید؟!.
آرین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
0
پاسخ
من نمی دانم چرا همه جیز گران می شود حتی قیمت نان در عرض ۵ ماه ۴ برابر شده است اما کسی قیمت بنزین هیچ کاری ندارد تا لاقل ملت یک کم از دور دور کردنشون کم کنند.
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