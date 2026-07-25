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واکنش تند بقائی به رویکرد حقوق بشری اروپا

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به نگرانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و سکوت آنها در قبال جنایات آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران گفت: این رفتارها فقط از بین رفتن اعتبار نیست، «ابتذال شر» و اوج ریاکاری است.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۸۱
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حقوق بشر اروپا

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (شنبه) سوم مردادماه، در واکنش به اظهارات کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، عنوان کرد: کایا کالاس از «نگرانی حقوق بشری» اتحادیه اروپا درباره ایران سخن می‌گوید، اما شگفت‌آور است که این دکترین حقوق بشری چگونه همزمان با حمایت‌های لجستیکی و فنی از حملات نظامی غیرقانونی علیه مردم ایران و زیرساخت‌های یک کشور سازگار می‌شود، اما با محکوم کردن جنایت‌های آشکار ضد بشری یا حتی ابراز همدردی ساده برای کودکان مثله‌ شده ایرانی نه.

بقائی در این خصوص در شبکه ایکس نوشت: این رفتارها فقط از بین رفتن اعتبار نیست، «ابتذال شر» و اوج ریاکاری است.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز جمعه دوم مردادماه از اعمال تحریم‌هایی علیه چند قاضی ایرانی از سوی اتحادیه اروپا به ادعای نقض حقوق بشر خبر داد.

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