پیام تسلیت اژهای در پی درگذشت اکبر عبدی
رئیس قوه قضاییه با صدور پیامی درگذشت «اکبر عبدی» هنرمند برجسته کشور را تسلیت گفت.
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به گزارش تابناک به نقل از قوه قضاییه، پیام حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت هنرمند برجسته و طنزپرداز مرحوم آقای اکبر عبدی را به خانواده گرامی و همهی بازماندگان ایشان تسلیت عرض میکنم. آثار پرآوازه و ماندگار این هنرمند مردمی که از خانواده معزز شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله بود، مایهی اعتبار سینمای کشور است.
بیشک، نقش ماندگار آن مرحوم در اعتلای هنرِ
هفتم و اعتباربخشی به سینمای ایران و بیان دغدغههای مردمی با زبان شیرین طنز، همچون میراثی گرانبها در تاریخ هنر این سرزمین به یادگار خواهد ماند.
از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و اجر و صبر برای بازماندگان مسألت مینمایم. خداوند آن مرحوم را با اخوی والامقامش، شهید اصغر عبدی، از شهدای گلگونکفن، دفاع مقدس هشت ساله، محشور فرماید؛ انشاءالله.
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