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پیام تسلیت اژه‌ای در پی درگذشت اکبر عبدی

رئیس قوه قضاییه با صدور پیامی درگذشت «اکبر عبدی» هنرمند برجسته کشور را تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۷۲
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پیام تسلیت

به گزارش تابناک به نقل از قوه قضاییه، پیام حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت هنرمند برجسته و طنزپرداز مرحوم آقای اکبر عبدی را به خانواده گرامی و همه‌ی بازماندگان ایشان تسلیت عرض می‌کنم. آثار پرآوازه و ماندگار این هنرمند مردمی که از خانواده معزز شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله بود، مایه‌ی اعتبار سینمای کشور است.

بی‌شک، نقش ماندگار آن مرحوم در اعتلای هنرِ

هفتم و اعتباربخشی به سینمای ایران و بیان دغدغه‌های مردمی با زبان شیرین طنز، همچون میراثی گران‌بها در تاریخ هنر این سرزمین به یادگار خواهد ماند.

از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و اجر و صبر برای بازماندگان مسألت می‌نمایم‌. خداوند آن مرحوم را با اخوی والامقامش، شهید اصغر عبدی، از شهدای گلگون‌کفن، دفاع مقدس هشت ساله، محشور فرماید؛ ان‌شاءالله‌.

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محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه اکبر عبدی پیام تسلیت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
شقایق
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
26
پاسخ
واقعا حیف بود . خدا رحمتش کنه
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