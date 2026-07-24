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گرما و گرد و خاک در تهران

مدیرکل هواشناسی استان تهران از بازگشت توده جدید گرما تا روز دوشنبه خبر داد و گفت: همزمان با افزایش دما، وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک در برخی مناطق تهران پیش‌بینی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۹۱
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گرد و خاک

به گزارش تابناک، حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازگشت توده جدید گرما به استان تهران خبر داد و اظهار کرد: این شرایط از روز شنبه آغاز شده و تا روز دوشنبه هفته آینده در استان تداوم خواهد داشت.

وی که مدیرکل هواشناسی استان تهران است، افزود: از روز شنبه تا دوشنبه، در برخی ساعات به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان، افزایش وزش باد، گاهی وزش باد شدید و وقوع گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

خورشیدی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده، تصریح کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران خاطرنشان کرد: آسمان تهران در روز شنبه صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک خواهد بود و دمای هوا بین ۲۹ تا ۳۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای روز یکشنبه نیز آسمان تهران صاف تا کمی ابری، همراه با وزش باد و احتمال گرد و خاک پیش‌بینی شده و دمای هوا به ۴۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

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تهران هواشناسی گرد و خاک وزش باد شدید دمای هوا گرمای هوا
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