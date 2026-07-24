این ویتامین سپری در برابر سرطان است

ویتامین C سال‌هاست به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین آنتی‌اکسیدان‌ها در حفظ سلامت بدن مطرح است، اما پژوهش جدیدی از دانشگاه واترلو کانادا نشان می‌دهد این ویتامین ممکن است نقشی فراتر از تقویت سیستم ایمنی داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از خبر آنلاین؛ محققان در تازه‌ترین مطالعه خود دریافته‌اند که ویتامین C می‌تواند به کاهش تشکیل برخی ترکیبات شیمیایی مرتبط با افزایش خطر سرطان در دستگاه گوارش کمک کند؛ هرچند هنوز برای اثبات قطعی این اثر به مطالعات انسانی بیشتری نیاز است.

ویتامین C چگونه اثر می‌گذارد؟

پژوهشگران با استفاده از یک مدل ریاضی پیشرفته، نحوه حرکت و واکنش نیترات‌ها و نیتریت‌ها را در بخش‌های مختلف بدن از جمله غدد بزاقی، معده و روده کوچک شبیه‌سازی کردند. نیترات‌ها و نیتریت‌ها ترکیباتی هستند که در برخی مواد غذایی مانند گوشت‌های فرآوری‌شده (از جمله بیکن و سوسیس) و همچنین برخی محصولات کشاورزی وجود دارند. این ترکیبات در معده می‌توانند وارد فرایندی به نام «نیتروزاسیون» شوند و موادی تولید کنند که سال‌هاست به‌عنوان عوامل بالقوه افزایش‌دهنده خطر سرطان مورد توجه پژوهشگران قرار دارند.

نتایج مدل‌سازی نشان داد زمانی که ویتامین C هم‌زمان با این ترکیبات در رژیم غذایی حضور دارد، می‌تواند از شدت واکنش‌های نیتروزاسیون بکاهد و در نتیجه تشکیل محصولات بالقوه مضر را محدود کند. برای مثال، سبزیجات برگ‌دار مانند اسفناج که هم حاوی نیترات و هم ویتامین C هستند، در این مدل با کاهش تشکیل این ترکیبات همراه بودند.

با وجود نتایج امیدوارکننده، پژوهشگران تأکید می‌کنند که این مطالعه بر پایه مدل‌سازی ریاضی انجام شده و هنوز به آزمایش‌های آزمایشگاهی و کارآزمایی‌های بالینی نیاز است. به گفته محققان، این یافته‌ها به معنای آن نیست که مصرف ویتامین C به‌تنهایی می‌تواند از سرطان پیشگیری کند یا جایگزین توصیه‌های شناخته‌شده سبک زندگی سالم شود.

این پژوهش که در نشریه Journal of Theoretical Biology منتشر شده، می‌تواند مسیر تحقیقات آینده درباره ارتباط میان تغذیه، آنتی‌اکسیدان‌ها و خطر سرطان را روشن‌تر کند و به طراحی راهکار‌های دقیق‌تر برای کاهش مواجهه با ترکیبات بالقوه سرطان‌زا کمک کند.