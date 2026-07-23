انفجارهای شدید جزیره بوبیان کویت را لرزاند

منابع رسانه‌ای عصر امروز (پنج‌شنبه) از حمله به کویت و وقوع چندین انفجار در این کشور خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در پی انتشار گزارش‌هایی از وقوع انفجار‌های شدید در کویت، منابع خبری اعلام کردند که صدای چندین انفجار مهیب در جزیره بوبیان در شمال این کشور شنیده شده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، شدت انفجار‌ها به حدی بوده که در مناطق اطراف نیز احساس شده است. با این حال، تاکنون مقام‌های رسمی کویت درباره علت این انفجار‌ها یا خسارات و تلفات احتمالی آن اطلاعیه‌ای منتشر نکرده‌اند.

جزیره بوبیان که در شمال شرق کویت و در نزدیکی مرز عراق و آب‌های شمال خلیج فارس قرار دارد، از موقعیت راهبردی برخوردار است و در سال‌های اخیر به دلیل پروژه‌های عمرانی، بنادر و اهمیت نظامی آن مورد توجه بوده است.

جزئیات بیشتری درباره منشأ انفجار‌ها و ابعاد این حادثه هنوز منتشر نشده و انتظار می‌رود با انتشار اطلاعات رسمی، ابعاد این رویداد روشن‌تر شود.