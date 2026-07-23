پزشکیان: اجرای سریع توافقات اقتصادی اولویت ایران و عراق

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه جامع همکاری‌های راهبردی میان ایران و عراق، توسعه همه‌جانبه مناسبات تهران و بغداد را در گرو اجرای سریع توافقات، گسترش همکاری‌های اقتصادی و زیرساختی و تقویت تعاملات امنیتی دانست و تصریح کرد: امنیت ایران و عراق به یکدیگر گره خورده و اراده مشترک دو کشور بر تبدیل توافقات به دستاوردهای عملی برای دو ملت است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان در نشست مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و عراق با ابراز خرسندی از میزبانی نخست‌وزیر و هیئت عالی‌رتبه عراقی بر عزم دو کشور برای ارتقای همه‌جانبه روابط تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران خواهان آن است که مناسبات تهران و بغداد، با اتکا به پیشینه تاریخی، فرهنگی و دینی دو ملت، در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی، کشاورزی، صنعتی، امنیتی و زیرساختی به بالاترین سطح ممکن ارتقا یابد.

رئیس‌جمهور با اشاره به عمق پیوند‌های فرهنگی و اعتقادی دو ملت، مراسم عظیم اربعین حسینی را جلوه‌ای بی‌بدیل از این پیوند‌ها توصیف کرد و افزود: میزبانی کریمانه مردم و دولت عراق از میلیون‌ها زائر ایرانی، صحنه‌هایی کم‌نظیر از همدلی، برادری و همبستگی را رقم زده که برای جهانیان شگفت‌انگیز و شایسته قدردانی است.

پزشکیان همچنین با اشاره به حضور گسترده و باشکوه مردم عراق در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حضور را نمادی از عمق روابط تاریخی، فرهنگی و دینی دو ملت دانست و اظهار داشت: چنین صحنه‌هایی بیانگر پیوند‌های ریشه‌داری است که فراتر از مناسبات سیاسی، ملت‌های ایران و عراق را به یکدیگر متصل کرده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت فعال‌تر شدن سازوکار‌های مشترک میان دو کشور، خواستار تشکیل منظم کمیسیون‌های مشترک و تسریع در اجرای توافقات و تفاهم‌نامه‌های دوجانبه شد و تصریح کرد: لازم است همه توافقات با پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول، هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود و وزرای ذی‌ربط با ارائه راهکار‌های عملی، روند توسعه همکاری‌ها را شتاب بخشند.

پزشکیان همچنین بر ضرورت تدوین «برنامه جامع همکاری‌های راهبردی» میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق تأکید کرد و آن را نقشه راه توسعه روابط بلندمدت دو کشور دانست.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه کشور‌های اروپایی در تسهیل رفت‌وآمد، تجارت و همکاری‌های اقتصادی، اظهار داشت: کشور‌های منطقه نیز می‌توانند با تکیه بر اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی، زمینه تسهیل تردد شهروندان، فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و گردشگران را فراهم کرده و موانع توسعه همکاری‌های منطقه‌ای را برطرف سازند.

پزشکیان توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای را از اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: ایران توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با کشور‌های همسایه را آغاز کرده و علاقه‌مند است عراق نیز به این شبکه متصل شود تا با ایجاد یک شبکه یکپارچه حمل‌ونقل، همکاری‌های مشترک در حوزه‌های ترانزیت، سرمایه‌گذاری، بازار‌های مشترک و توسعه بنادر بیش از پیش گسترش یابد.

رئیس جمهور امنیت را از مهم‌ترین عرصه‌های همکاری تهران و بغداد دانست و با تأکید بر اینکه امنیت دو کشور به یکدیگر پیوند خورده است، خاطرنشان کرد: ناامنی در هر یک از دو کشور، آثار مستقیم بر کشور دیگر خواهد داشت؛ از این رو، توسعه همکاری‌های امنیتی ضرورتی راهبردی برای هر دو طرف است.

پزشکیان همچنین بر اجرای کامل توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق، به‌ویژه پاکسازی مناطق مرزی از حضور گروهک‌های معاند، تأکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران ترجیح می‌دهد این موضوع از مسیر همکاری، تعامل و راهکار‌های مسالمت‌آمیز میان دو کشور به نتیجه برسد.

رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این سفر گفت: انتظار داریم توافقات حاصل‌شده با سرعت وارد مرحله اجرا شود؛ چرا که اراده دو کشور بر آن است که این توافقات از سطح اسناد و تفاهم‌نامه‌ها فراتر رفته و به دستاورد‌های عملی برای دو ملت تبدیل شود. حضور نخست‌وزیر عراق و هیئت عالی‌رتبه همراه وی می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای در روابط راهبردی تهران و بغداد باشد.

در این نشست نخست‌وزیر عراق نیز با تأکید بر جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی کشورش، توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه را ضرورتی راهبردی توصیف کرد.

علی فالح الزیدی با تأکید بر اینکه امنیت جمهوری اسلامی ایران برای عراق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: هیچ نقطه‌ای از خاک عراق اجازه نخواهد یافت به محلی برای تهدید یا ایجاد ناامنی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.

نخست‌وزیر عراق همچنین با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم، اظهار داشت: ملت عراق هرگز حمایت‌های ایران در مقابله با گروه تروریستی داعش را فراموش نخواهد کرد؛ حمایتی که صرفاً در سطح مواضع سیاسی نبود، بلکه به صورت عملی در کنار مردم عراق برای ریشه‌کن کردن تروریسم انجام شد.

علی فالح الزیدی افزود: عراق هیچ‌گونه اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را از سوی هیچ طرفی نخواهد پذیرفت و در این زمینه بر همکاری‌های امنیتی با ایران پایبند است.

نخست‌وزیر عراق با اشاره به حضور وزرای اقتصادی این کشور در تهران نیز گفت: امروز همه وزرای اقتصادی عراق در این سفر حضور دارند تا درباره هر آنچه در راستای تأمین منافع مشترک دو کشور باشد، گفت‌و‌گو و توافق کنند.

علی فالح الزیدی همچنین بر علاقه‌مندی بغداد به گسترش همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های اقتصادی، علمی، دانشگاهی، بهداشت و درمان و سایر عرصه‌های مورد علاقه دو کشور تأکید کرد.