کویت گذرگاه مرزی با عراق را بست
رسانههای عراقی از بسته شدن گذرگاه العبدلی در مرز کویت پس از شنیده شدن صداهای انفجار در نزدیک مرز خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۸۰| |
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رسانههای عراقی از بسته شدن گذرگاه العبدلی در مرز کویت پس از شنیده شدن صداهای انفجار در نزدیک مرز خبر دادند.
یک منبع عالیرتبه اعلام کرد که این گذرگاه پس از آنکه مورد حمله قرار گرفت، به صورت موقت بسته شد.
گزارش خطا
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