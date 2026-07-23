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کویت گذرگاه مرزی با عراق را بست

رسانه‌های عراقی از بسته شدن گذرگاه العبدلی در مرز کویت پس از شنیده شدن صداهای انفجار در نزدیک مرز خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۸۰
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2482 بازدید
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حمله به گذرگاه العبدلی

رسانه‌های عراقی از بسته شدن گذرگاه العبدلی در مرز کویت پس از شنیده شدن صداهای انفجار در نزدیک مرز خبر دادند.

یک منبع عالی‌رتبه اعلام کرد که این گذرگاه پس از آنکه مورد حمله قرار گرفت، به صورت موقت بسته شد.

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گذرگاه مرزی عراق کویت انفجار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
0
پاسخ
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