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نخست‌وزیر عراق حامل پیام ترامپ به ایران شد

زیدی در این سفر حامل پیام حسن‌نیت به ایران و پیامی از آمریکا درباره عدم قصد برای سرنگونی نظام ایران است.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۶۴
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پیام نخست وزیر عراق

 نخست‌وزیر عراق پس از دیدار با دونالد ترامپ، راهی تهران شده است؛ سفری که به گفته الجزیره می‌تواند حامل پیامی مهم از سوی واشنگتن برای جمهوری اسلامی ایران باشد و توجه‌ها را به نقش بغداد در انتقال پیام میان دو طرف جلب کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ نخست‌وزیر عراق به تهران سفر کرد. این سفر پس از دیدار از واشنگتن و با انتقاد ایران همراه شده است.

زیدی در این سفر حامل پیام حسن‌نیت به ایران و پیامی از آمریکا درباره عدم قصد برای سرنگونی نظام ایران است.

زیدی به ایران خواهد گفت که بسته شدن تنگه هرمز، اقتصاد عراق را متأثر کرده است.

دولت عراق اعلام کرده که سفر برای بررسی روابط دوجانبه، همکاری‌های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای انجام میشود. موضوع سلاح مقاومت مطرح خواهد شد.

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