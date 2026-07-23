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آیا استقلال به اردوی خارجی می‌رود؟!

تیم فوتبال استقلال یک اردوی داخلی دیگر را در تهران برگزار خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۴۱
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2088 بازدید
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اردوی استقلال

با تصمیم سهراب بختیاری زاده مربی استقلال، این تیم به اردوی خارجی پیش فصل نخواهد رفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رقابت‌های لیگ برتر از روز ۲۳ مرداد آغاز خواهد شد. آبی پوشان یک اردوی ۵ روزه را در هتل المپیک تهران برگزار کرده اند و کادر فنی استقلال قصد دارد یک اردوی یک هفته ای دیگر را در اوایل مرداد ماه برنامه ریزی کند.

طبق پیگیری‌ها، اردوی استقلال باز هم در ایران خواهد بود و کادر فنی آبی‌ها مخالف اردوی خارجی است.

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اردوی استقلال استقلال تیم فوتبال استقلال سهراب بختیار زاده
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
3
پاسخ
بی خود میکنند توی این شرایط اردوی خارجی میروند
هر یک دلار باید حساب داشته باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
1
پاسخ
جنگ هم باشه بریز و بپاش تیمهای دلاری فروش به راهه
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