با تصمیم سهراب بختیاری زاده مربی استقلال، این تیم به اردوی خارجی پیش فصل نخواهد رفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رقابت‌های لیگ برتر از روز ۲۳ مرداد آغاز خواهد شد. آبی پوشان یک اردوی ۵ روزه را در هتل المپیک تهران برگزار کرده اند و کادر فنی استقلال قصد دارد یک اردوی یک هفته ای دیگر را در اوایل مرداد ماه برنامه ریزی کند.

طبق پیگیری‌ها، اردوی استقلال باز هم در ایران خواهد بود و کادر فنی آبی‌ها مخالف اردوی خارجی است.