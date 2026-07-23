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خالق ملودی «پلنگ صورتی» درگذشت

پلاس جانسون، نوازنده برجسته ساکسوفون جاز آمریکایی که با ملودی ماندگار خود در فیلم کلاسیک «پلنگ صورتی» (۱۹۶۳) جاودانه شد، در ۹۴ سالگی در لس آنجلس درگذشت.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۳۴
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خالق پلنگ صورتی

براساس اعلامی که به تازگی صورت گرفته است، پلاس جانسون که با هنرمندان بزرگی چون فرانک سیناترا، بی. بی. کینگ، ماروین گی و نَت کینگ کول همکاری کرده بود، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه) چشم از جهان فروبست. جانسون که تنها دو برداشت برای ضبط آن قطعه مشهور نیاز داشت، با هنر خود جایزه گرمی و نامزدی اسکار را برای آهنگساز هنری مانچینی به ارمغان آورد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او بیشتر به خاطر اجرای قطعه ساکسوفون «پلنگ صورتی» شهرت دارد که در سال ۱۹۶۳ همراه با هنری مانچینی، آهنگساز فقید آمریکایی، ضبط کرد. موسیقی متن این فیلم بعدها در فهرست مؤسسهٔ فیلم آمریکا در رتبهٔ ۲۰ بهترین موسیقی متن تاریخ سینما قرار گرفت.

این قطعه همچنین سه جایزه گرمی و یک نامزدی اسکار در رشته بهترین موسیقی متن اصلی در سی و هفتمین دوره جوایز اسکار را به دست آورد.

به گزارش گاردین، جانسون یک بار عنوان کرده بود: «فکر میکنم فقط دو برداشت ضبط کردیم. وقتی تمام شد، همه کف زدند، حتی نوازندگان بخش زهی.»

این هنرمند فعالیت موسیقی خود را با آوازخوانی در کنار خانوادهاش آغاز کرد، سپس پدرش که بانجو و ساکسوفون مینواخت، برای او یک ساکسوفون سوپرانو خرید.

او نخستین ضبط خود را در سال ۱۹۵۰ به همراه برادرش، ری، برای کمپانی «DeLuxe Records» انجام داد و سپس با چارلز براون، خواننده و پیانیست همکاری کرد.

پس از تغییر از ساکسوفون سوپرانو به آلتو و سپس تنور، جانسون در سال ۱۹۵۴ به لس آنجلس نقل مکان کرد و در آنجا به عنوان نوازنده مهمان در استودیو فعالیت کرد. او با هنرمندانی همچون بی. بی. کینگ، جانی اوتیس، فرانک سیناترا، ماروین گی و نَت کینگ کول همکاری داشت.
 

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موسیقی پلنگ صورتی درگذشت هنرمند موسیقیدان پلاس جانسون
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
سهند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
9
پاسخ
خوب بود ملودی را با کیفیت میگذاشتی
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