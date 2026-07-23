صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

شیر محمد اسپندار درگذشت

شیرمحمد اسپندار نوازنده پیشکسوت موسیقی بلوچستان شامگاه ۳۱ تیر ماه در ۹۸ سالگی درگذشت.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۲۸
| |
5774 بازدید
|
۲
شیرمحمد اسپندار

بنابر اطلاعات رسیده، شیرمحمد اسپندار، استاد برجسته و پیشکسوت موسیقی نواحی ایران و از شناخته‌شده‌ترین نوازندگان ساز دونَلی، شامگاه چهارشنبه ۳۱ تیرماه در ۹۸ سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن دار فانی را وداع گفت؛ هنرمندی که عمر خود را صرف پاسداری از موسیقی بومی بلوچستان کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بابک رضایی، مدیرکل دفتر امور موسیقی نیز در پیامی درگذشت «استاد شیرمحمد اسپندار» را تسلیت گفت.

در متن مدیرکل دفتر امور موسیقی در پیامی آمده است: «چهره ممتاز موسیقی محلّی خطّه نیمروز میهن اسلامی‌مان،   به دیارِ روشن نغمه‌های مینوی و سرای آرامش ایزدی پیوست.

استاد شیرمحمد اسپندار، هنرمند شهیر  سرزمین سیستان و بلوچستان ایران که گویی از عمق تاریخ این سرزمین آمد و با آفرینش خلّاقانه دونله نوازی، نوای عمیق این ساز اصیل را با همّت و ذوق منحصر به فرد خویش، وسعتی جهانی بخشید.

و اینک، هر چند پس از نزدیک به یک قرن زیست شرافتمندانه، او دیگر ”کمر صحبت”  نخواهد بست و به نوازش دونلی نخواهد نشست، اما بی‌تردید نوای صمیمی ساز او تا روزگارانی که از هنر موسیقی مردمان فرهنگ ورِ این میهن نشانی باشد، ماندگار خواهد بود.

به بلندای قامت هنر مردمی‌اش، درود می‌فرستم و آمرزش آن روح نجیب را از درگاه خداوند بزرگ، خواستارم.»
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
شیر محمد اسپندار درگذشت موسیقی
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جمشید عزیزخانی درگذشت
فضل‌الله زرکوب درگذشت
آهنگساز و موسیقیدان مطرح کشورمان درگذشت
خواننده پاپ درگذشت
هوشمند عقیلی درگذشت
مازیار شیخ محبوبی درگذشت
مسن‌ترین فوتبالیست ایران درگذشت
«مینو افتاده» درگذشت
درگذشت غیر منتظره بازیکن بسکتبال مهرام
پیشکسوت موسیقی ایران درگذشت
حسین دیلم کتولی درگذشت
واکنش مهدی طارمی به درگذشت امید جهان
نگاهی بر زندگی‌نامه و آثار ماندگار هوشمند عقیلی
عباس تهرانی‌تاش درگذشت
احمد پژمان، موسیقی‌دان ایرانی در آمریکا درگذشت
عکس| الناز رکابی عزادار شد
یزدانی خرم درگذشت
درگذشت کارگردان مطرح در ۷۵ سالگی
آیت الله نورالله شاه آبادی درگذشت
مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر ایران درگذشت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
32
پاسخ
روحش شاد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
خداوند رحمت ش کند.
یعنی پیدا می شه کسی جانشین
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۳۱ تیر
اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان چاپ شد
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!
عامل کودتای دی ۱۴۰۴ اعدام شد
شش ویدیو از لحظات جنایت آمریکا در شلمچه
حمله به «کوه کلنگ» پاسخ کشنده ایران را در پی خواهد داشت / هر کشوری که با آمریکا همکاری کند هدف قرار می‌گیرد
احکام بازنشستگان ۱۴۰۵ اصلاح شد
جلسه ۶ ساعته نتانیاهو درباره ورود به جنگ با ایران
تلویزیون اسرائیل: اسرائیل خواهان ازسرگیری جنگ است؛ اما به یک شرط
رضا امینیان درگذشت
ایران «باتلاق چسبنده» نیروی زمینی آمریکا خواهد بود/ مساحت ایران دو برابر افغانستان، چهار برابر عراق و پنج برابر ویتنام است
تصاویر کارگاه بمب سازی مهدی خانکی که امروز اعدام شد
واکنش بانک مرکزی به گزارش تابناک/ ضعیف‌ترین بانک‌ها مشخص شدند
ایران و آمریکا وارد «جنگ ابدی» می‌شوند/ هیچ‌یک نمی‌توانند به پیروزی قاطع دست یابند
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۷۸ نظر)
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۶ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۸ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۸ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005oau
tabnak.ir/005oau