شیر محمد اسپندار درگذشت

بنابر اطلاعات رسیده، شیرمحمد اسپندار، استاد برجسته و پیشکسوت موسیقی نواحی ایران و از شناخته‌شده‌ترین نوازندگان ساز دونَلی، شامگاه چهارشنبه ۳۱ تیرماه در ۹۸ سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن دار فانی را وداع گفت؛ هنرمندی که عمر خود را صرف پاسداری از موسیقی بومی بلوچستان کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بابک رضایی، مدیرکل دفتر امور موسیقی نیز در پیامی درگذشت «استاد شیرمحمد اسپندار» را تسلیت گفت.

در متن مدیرکل دفتر امور موسیقی در پیامی آمده است: «چهره ممتاز موسیقی محلّی خطّه نیمروز میهن اسلامی‌مان، به دیارِ روشن نغمه‌های مینوی و سرای آرامش ایزدی پیوست.

استاد شیرمحمد اسپندار، هنرمند شهیر سرزمین سیستان و بلوچستان ایران که گویی از عمق تاریخ این سرزمین آمد و با آفرینش خلّاقانه دونله نوازی، نوای عمیق این ساز اصیل را با همّت و ذوق منحصر به فرد خویش، وسعتی جهانی بخشید.

و اینک، هر چند پس از نزدیک به یک قرن زیست شرافتمندانه، او دیگر ”کمر صحبت” نخواهد بست و به نوازش دونلی نخواهد نشست، اما بی‌تردید نوای صمیمی ساز او تا روزگارانی که از هنر موسیقی مردمان فرهنگ ورِ این میهن نشانی باشد، ماندگار خواهد بود.

به بلندای قامت هنر مردمی‌اش، درود می‌فرستم و آمرزش آن روح نجیب را از درگاه خداوند بزرگ، خواستارم.»

