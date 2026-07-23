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تصویب بودجه میلیاردی برای تداوم جنگ آمریکا علیه ایران

مجلس نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه لایحه بودجه ۱۱۵۰ میلیارد دلاری پنتاگون که شامل بودجه اضافی برای تداوم جنگ تحمیلی علیه ایران است را تصویب کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۰۲
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6610 بازدید
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۴
مجلس سنا

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مجلس نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه لایحه بودجه یک هزار و صد‌وپنجاه میلیارد دلاری وزارت جنگ این کشور را که بخشی از آن برای تأمین هزینه جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران بود، تصویب کرد. دموکرات‌ها حین رأی‌گیری بر سر این لایحه، به دلیل پیوستن آمریکا به حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران بدون تأیید کنگره انتقاد کرده و با مفادی که همکاری نظامی واشنگتن-تل‌آویو تعمیق می‌کند، مخالفت کردند. به نوشته رسانه‌های آمریکایی، این بودجه نظامی هنگفت با ۲۱۶ رأی موافق و ۲۱۲ رأی مخالف، در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. این لایحه شامل ۶۰ میلیارد دلار بودجه نظامی اضافی است که انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از آن هزینه‌های مربوط به جنگ تحمیلی علیه ایران را پوشش دهد. بر اساس گزارش‌ها، این لایحه اکنون باید به مجلس سنای آمریکا برود و در صورت تصویب، برای ابلاغ به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست این کشور ارسال می‌شود.

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برچسب ها
بودجه وزارت جنگ کنگره دونالد ترامپ رژیم صهیونیستی ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
5
10
پاسخ
حرام زاده های تروریست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
15
پاسخ
خداوندا این کشور و مردمش تاب و تحمل ویرانی بیشتر را ندارند تو فرجی کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
5
2
پاسخ
برای جبران خسارت های وارد شده به پایگاه های آمریکایی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
0
پاسخ
نصف بیشترش را خود ترامپ و نتانیاهو می دزدن میزازن تو جیبشان . فقر و بدبختیش مال مردم امریکا است
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