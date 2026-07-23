تصویب بودجه میلیاردی برای تداوم جنگ آمریکا علیه ایران
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مجلس نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه لایحه بودجه یک هزار و صدوپنجاه میلیارد دلاری وزارت جنگ این کشور را که بخشی از آن برای تأمین هزینه جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران بود، تصویب کرد. دموکراتها حین رأیگیری بر سر این لایحه، به دلیل پیوستن آمریکا به حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران بدون تأیید کنگره انتقاد کرده و با مفادی که همکاری نظامی واشنگتن-تلآویو تعمیق میکند، مخالفت کردند. به نوشته رسانههای آمریکایی، این بودجه نظامی هنگفت با ۲۱۶ رأی موافق و ۲۱۲ رأی مخالف، در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. این لایحه شامل ۶۰ میلیارد دلار بودجه نظامی اضافی است که انتظار میرود بخش عمدهای از آن هزینههای مربوط به جنگ تحمیلی علیه ایران را پوشش دهد. بر اساس گزارشها، این لایحه اکنون باید به مجلس سنای آمریکا برود و در صورت تصویب، برای ابلاغ به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست این کشور ارسال میشود.