الزیدی برای بهبود شرایط اقتصادی عراق به دنبال رایزنی بین ایران و آمریکا است/ بعید است تلاش الزیدی بعنوان میانجی جواب دهد
شاهرخی اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد درآمدهای دولت عراق وابسته به صادرات نفت از طریق تنگه هرمز است تلاش میکنند تا این رایزنیها به نتیجه برسد و از فشارهای اقتصادی کاسته شود.
به گزارش سرویس بینالملل «تابناک»؛ علی الزیدی نخست وزیر عراق فردا پنجشنبه اول مرداد ۱۴۰۵ عازم تهران میشود. این سفر پس از سفر به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت میگیرد و گفته میشود پس از تهران نیز در چارچوب یک سفر منطقهای عازم ترکیه و سوریه خواهد شد.
به گزارش روزنامه العرب نخست وزیر عراق قرار است در سفر به ایران پیشنهادی مبنی بر میزبانی بغداد از مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم میان آمریکا و ایران، ارائه کند.
در این خصوص خبرنگار سرویس بینالملل «تابناک»، گفتگویی را با «علی شاهرخی» کارشناس مسائل عراق، در راستای اهداف سفر نخستوزیر عراق به ایران انجام داده که متن آن در ادامه آمده است:
*آیا علی الزیدی، نخست وزیر عراق در سفر خود به ایران حامل پیامی از سوی ایالات متحده است؟
عراق بر اساس سیاستهای داخلی و خارجی خود تلاش میکند تا تنشهای موجود در منطقه را کاهش دهد تا این تنشها کمترین تأثیر را بر ثبات داخلی این کشور داشته باشد. از زمان تشکیل دولت توسط الزیدی، رایزنیهای متعددی با مقامات سیاسی و دیپلماتیک کشور ما انجام شده است تا از شدت این تنشها کاسته شود.
نخست وزیر عراق نیز ابراز تمایل کرده و آمادگی خود را برای ایفای نقش میانجیگرانه میان ایران و آمریکا اعلام کرده است؛ با این هدف که درگیریها متوقف شده و ثبات و شکوفایی مدنظر دولت عراق محقق گردد.
مقامات آمریکایی که اوایل ماه جاری به بغداد سفر کرده بودند علی الزیدی پیشنهادی به آنها ارائه داد که طرف آمریکایی از این پیشنهاد استقبال نمود و اعلام کرد که از تلاشهای عراق حمایت میکند. در سفر نخست وزیر عراق به آمریکا نیز این موضوع مورد بحث قرار گرفت و مقامات آمریکایی مجدداً از تلاشهای عراق استقبال کردند.
با این حال، ایالات متحده در ادعاهای خود صادق نیست؛ همانطور که در گذشته نیز بارها مانع از اجرای یادداشت تفاهم امضا شده میان خود و جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر، بیشتر آنچه مطرح است، اقدامات رسانهای است؛ چرا که اقدامات آمریکا در دو سه هفته اخیر، توجهی به اجرای یادداشت تفاهم نداشته و بیشتر اهداف نظامی و امنیتی خود را دنبال میکند.
از سوی دیگر، عراقیها به دلیل وضعیت شکننده سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود، با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد درآمدهای دولت عراق وابسته به صادرات نفت از طریق تنگه هرمز است تلاش میکنند تا این رایزنیها به نتیجه برسد و از فشارهای اقتصادی کاسته شود. بنابراین، اگرچه آمریکا از نظر رسانهای و سیاسی ادعای حمایت از تلاشهای عراق را دارد، اما آنچه در میدان مشاهده میشود، نشاندهنده یک چرخش ۱۸۰ درجهای است که ثابت میکند ادعاهای آنها مبنی بر حمایت از میانجیگری عراق، تنها وعدهای پوچ و خیالی است.
الزیدی پس از سفر به آمریکا و ملاقات با مقامات مختلف و امضای یادداشتهای متعدد، عمدتاً بر بهبود وضعیت اقتصادی عراق تمرکز دارد.
بخش عمده تلاشهای وی در نقطه نگاه اقتصادی، بر این است که میان ایران و آمریکا ارتباط برقرار کند. اما با توجه به سیاستهای خصمانه آمریکا و نقض آشکار تفاهمنامهها، بعید به نظر میرسد که تلاشهای علی الزیدی در این خصوص به نتیجه برسد.
البته این امر مشروط به تغییر رویکرد است؛ اگر آمریکا بخواهد در مسیر درست و صادقانه عمل کند، جمهوری اسلامی ایران از آن استقبال خواهد کرد. اما با توجه به سیاستهای خصمانه فعلی، بعید میدانم اقدامات میانجیگرانه به نتیجه نهایی برسد. از سوی دیگر، تمرکز اصلی ایشان بر مسائل اقتصادی است و انتظار میرود که مناسبات و روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق بهبود یافته و موانع موجود برطرف شود.
*گزارش شده نخست وزیر عراق قصد دارد زمینه گفتگوهای مستقیم میان ایران و آمریکا را در بغداد فراهم کند. با توجه به اینکه پاکستان نیز در این میان نقش میانجی را دارد، میزان تحقق این موضوع چقدر است؟
در مورد آنچه پاکستان به صورت تلاشگرانه مدیریت میکند، باید گفت که جمهوری اسلامی ایران از تلاش کشورهای همسایه برای برقراری ثبات و آرامش استقبال و حمایت میکند. عراق نیز دارای روابط راهبردی و همجواری با جمهوری اسلامی ایران است و ما از این تلاشها حمایت میکنیم.
اما عدم صداقت و اقدامات خصمانه آمریکا، مسیر دستیابی به راه حل و حمایت از تلاشهای میانجیگرانه بغداد را تحتالشعاع قرار داده است. عراقیها به مسیر تلاشهای خود ادامه میدهند، اما بعید میدانم در این پرونده میانجیگری، نتیجه خاصی حاصل شود.
البته باید در نظر داشت که جدا از پرونده میانجیگری در روابط ایران و آمریکا، موضوعی که برای عراقیها بیشترین اهمیت را دارد، حفظ مناسبات سیاسی، امنیتی، تجاری و اقتصادی با ایران است.
علی الزیدی نیز بارها آمادگی خود را برای افزایش سقف مبادلات تجاری دو کشور و فراهم کردن زمینه حضور گستردهتر شرکتهای ایرانی در عراق اعلام کرده است.
گفتوگو: زینب منوچهری
عراق گفته تا سپتامبر نیروهای نظامی امریکایی از عراق خارج می شوند
اشتباه خوندی برادر
همین الزیدی گفته نیروهای مقاومت عراق تا سپتامبر خلع سلاح می شوند
امریکا مذاکره نمی خواهد
باامریکاکنارمیاد