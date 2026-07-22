خودروهایِ اقتصادی از دسترس خارج شدند!

مقایسه قیمت خودروها در فاصله تیر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد گزینه‌هایی که زمانی انتخاب حداقلی جوانان بودند، با رشدهای چندصد میلیونی، از دسترس بخش بزرگی از حقوق‌بگیران خارج شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ قیمت کوییک S از حدود ۵۱۵ میلیون تومان در تیر ۱۴۰۴ به یک میلیارد و ۱۷۸ میلیون تومان در تیر ۱۴۰۵ رسیده است. دنا پلاس MT6 نیز از یک میلیارد و ۲۵ میلیون تومان به بیش از دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دنده‌ای از ۸۴۷ میلیون تومان به حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

افزایش قیمت فراتر از توان پس‌انداز

تمام خودروهای بررسی‌شده در این گزارش طی یک سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.



این جهش به این معناست که جوانی که در سال گذشته تصور می‌کرد با چند ماه پس‌انداز می‌تواند خود را به بازار خودرو برساند، اکنون با فاصله‌ای روبه‌روست که جبران آن چند سال زمان می‌برد.



چند سال حقوق برای جبران عقب‌ماندگی

با حداقل دریافتی حدود ۲۱.۸ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵، جبران افزایش قیمت کوییک S حدود ۲۶ ماه و برای پژو ۲۰۷ دنده‌ای نزدیک به ۳۹ ماه زمان نیاز دارد.

این مدت برای دنا پلاس MT6 به حدود ۴۷ ماه، جک J4 به ۵۹ ماه و دنا پلاس اتوماتیک به بیش از ۶۲ ماه می‌رسد؛ آن هم با این فرض غیرواقعی که تمام حقوق بدون هیچ هزینه‌ای پس‌انداز شود.

بازار خودرو در یک سال گذشته فقط گران‌تر نشده، بلکه تعریف «خودروی اقتصادی» را تغییر داده است. خودروهایی مانند کوییک، دنا و پژو ۲۰۷ که زمانی گزینه‌های معمولی محسوب می‌شدند، اکنون به دارایی‌هایی تبدیل شده‌اند که خریدشان برای بسیاری از جوانان به چند سال پس‌انداز کامل نیاز دارد.