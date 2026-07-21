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منبع نظامی: تنگه هرمز همچنان مسدود است

یک منبع نظامی درباره وضعیت ترددها از تنگه هرمز اظهار داشت: تنگه هرمز همچنان مسدود است و شناورها اجازه تردد از این آبراه‌ را ندارند.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۳۰
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منبع نظامی: تنگه هرمز همچنان مسدود است

یک منبع نظامی درباره وضعیت ترددها از تنگه هرمز اظهار داشت: تنگه هرمز همچنان مسدود است و شناورها اجازه تردد از این آبراه‌ را ندارند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی تاکید کرد: تا زمانی که اقدامات خصمانه آمریکا ادامه دارد، وضعیت تنگه هرمز تغییری نخواهد کرد و هیچ مجوزی برای عبور شناورها از این گذرگاه راهبردی صادر نمی‌شود. 

این منبع نظامی با اشاره به اینکه کنترل کامل تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، تصریح کرد: هرگونه تصمیم درباره بازگشایی یا تداوم محدودیت‌های این گذرگاه، صرفاً بر اساس ملاحظات امنیتی و منافع ملی اتخاذ می‌شود و تا زمانی که تهدیدات و اقدامات خصمانه آمریکا ادامه داشته باشد، تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: مسئولیت هرگونه اختلال در امنیت کشتیرانی و تبعات ناشی از آن، متوجه طرف‌هایی است که با اقدامات نظامی و سیاست‌های تنش‌زا، امنیت منطقه را به مخاطره انداخته‌اند.
 

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