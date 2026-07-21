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هلاکت نیروهای ارتش آمریکا در اردن

روابط عمومی سپاه اعلام کرد: در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر۲ رزمندگان هوافضای سپاه با حمله به یک مجتمع محل استقرار نیروهای ارتش تروریست و کودک‌کش آمریکا در منطقه‌ی الرُکبان اردن تعدادی از آنان را به هلاکت رساندند.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۲۶
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2590 بازدید
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هلاکت نیروهای ارتش آمریکا در اردن

به گزارش تابناک؛ اطلاعیه شماره ۴۰ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است: 

بسم الله قاصم الجبارینقاتلوهم حتی لاتکون فتنه 

ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی، با دعای خیر شما عملیات تنبیهی رزمندگان اسلام علیه دشمن آمریکایی با موفقیت ادامه دارد و در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر۲ رزمندگان هوافضای سپاه با حمله به یک مجتمع محل استقرار نیروهای ارتش تروریست و کودک‌کش آمریکا در منطقه‌ی الرُکبان اردن تعدادی از آنان را به هلاکت رساندند. 

وزیر جنگ آمریکا که خود یک جنایتگر جنگی است، این کشته ها را قهرمان و تعدادشان را بسیار کمتر از تعداد واقعی معرفی کرده است.بدانند در قاموس هیچ ملتی نظامیان بزدلی را که سلاح‌های پیشرفته را برای کشتن کودکان معصوم استفاده می‌کنند قهرمان نمی‌خوانند. آزادی خواهان جهان به زودی این جنایتکاران جنگی را به سزای عملشان خواهند رساند.

و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
Mhd
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
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2
پاسخ
احسنت بر غیور مردان سپاه.این گونه حملات اگرچه در ظاهر محدود و کوچک هستن اما جنبه روانی ش فوق‌العاده.ترس از این که همه جا در تیرس هستن خیلی کشنده تر از خود حمله ان.⁦(⁠ꏿ⁠﹏⁠ꏿ⁠;⁠)⁩😰
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