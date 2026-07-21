مصونیت ویژه ترامپ برای نتانیاهو!

رئیس جمهور آمریکا با حمایت تمام قد از جنایتکار جنگی صهیونیست اعلام کرد که نتانیاهو به هیچ وجه در این کشور بازداشت نخواهد شد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هرگز و به هیچ عنوان در آمریکا بازداشت نخواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی که از جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه به ویژه نوار غزه حمایت کرده مدعی شد که نتانیاهو با ایران مبارزه می کند؛ کشوری که طی ۴۷ سال گذشته نظامیان آمریکایی و دیگران را کشته است!

این در حالی است که زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرده بود که به وعده انتخاباتی اش مبنی بر بازداشت نتانیاهو در صورت حضور وی در نشست های مجمع عمومی سازمان ملل عمل خواهد کرد.

این سخنان ممدانی در سایه صدور حکم بازداشت نتانیاهو از سوی دادگاه کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه مطرح شده است.