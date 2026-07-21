هوای تهران و کرج هم اکنون در وضعیت بنفش و قهوه‌ای + عکس

به گزارش تابناک و بنا بر اعلام مرکز کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص هوای تهران با رقم ۲۶۰ بسیار آلوده است.

شاخص آلودگی هوای کرج نیز همچنان خطرناک است.