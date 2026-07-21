هوای تهران و کرج هم اکنون در وضعیت بنفش و قهوهای + عکس
امشب شاخص هوای تهران با رقم ۲۶۰ بسیار آلوده است
کد خبر: ۱۳۸۵۷۸۹| |
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به گزارش تابناک و بنا بر اعلام مرکز کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص هوای تهران با رقم ۲۶۰ بسیار آلوده است.
شاخص آلودگی هوای کرج نیز همچنان خطرناک است.
گزارش خطا
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اهان اونوقت شهرستاني ها الان كجان؟
پاسخ ها
امید| |
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
در اصل تهران هم یک شهرستان هست باید گفت تهران و سایر شهرستانها نه تهران و شهرستانی ها.