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آغاز پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری اربعین

معاون مسافری راه‌آهن با اشاره به پیش‌فروش دو مرحله‌ای بلیت قطار‌های مسافری، گفت: پیش‌فروش بلیت قطار‌های اربعین از ساعت ۸:۳۰ صبح روز دوشنبه، ۲۹ تیرماه آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۳۷
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1361 بازدید
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آغاز پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری اربعین

غلامحسین کریمی، معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تشریح جزئیات پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای دو مناسبت مهم مذهبی اربعین و ۲۸ صفر گفت: فروش بلیت سفرهای اربعین از فردا (دوشنبه ۲۹ تیر ماه) آغاز می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: در مرداد ماه امسال دو مناسبت مذهبی و دو رویداد مهم پیش رو داریم که نیازمند برنامه‌ریزی ویژه‌ای در حوزه حمل‌ونقل ریلی است. به همین منظور، پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری را در دو مرحله طراحی کرده‌ایم.

کریمی در توضیح مرحله نخست که مربوط به مراسم اربعین حسینی(ع) است، بیان کرد: از فردا (دوشنبه، ۲۹ تیر ماه) ساعت ۸:۳۰ صبح، هموطنانی که قصد دارند در این مراسم شرکت کنند، می‌توانند برای تهیه بلیت‌های مربوط به نیمه دوم مردادماه، به سکوهای مجاز اینترنتی یا دفاتر خدمات مسافرتی سراسر کشور مراجعه کنند.

زمان فروش بلیت ۲۸ صفر متعاقباً اعلام می‌شود

معاون مسافری شرکت راه‌آهن در پایان در خصوص زائرانی که قصد سفر به مشهد مقدس برای مراسم ۲۸ صفر را دارند نیز خاطرنشان کرد: زمان پیش‌فروش بلیت این ایام را متعاقباً از طریق رسانه‌های رسمی و سایت‌های معتبر اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. اما از هموطنان درخواست داریم که اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند تا در زمان مقرر بتوانند نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
3
پاسخ
ساعت ۱۰:۳۰ و همچنان پیغام خارج بودن سرور سایت از دسترس (خطای ۵۰۴)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
2
پاسخ
آره پیش فروش سرکاری بود و مردم رو سرکار گذاشتن و پاسخگویی هم تعطیل زنگ زدم گفتم چرا خرابه گفت بشین تا وصل بشه اینم از پاسخگویی
ایدین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
2
پاسخ
امروز باز نشد آخه؟؟
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