آمریکا برای اردن هشدار امنیتی ویژه صادر کرد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در هشدار امنیتی سفارت واشنگتن آمده است: «به دلیل یک تهدید خاص و موثق، مقامات اردنی فرودگاه بینالمللی و بندر عقبه را تخلیه کردند.»
سفارت آمریکا در اردن اعلام کرد: «ما اکیداً به همه آمریکاییها توصیه میکنیم که از سفر به فرودگاه یا بندر (اردن) خودداری کنند. همچنان از تمام دستورالعملهای امنیتی مقامات اردن پیروی کنند.»
سفارت واشنگتن در امان از همه آمریکاییها خواست که «از سفر به پایگاههای نظامی در اردن خودداری کنند.»
در هشدار امنیتی سفارت آمریکا در اردن خطاب از آمریکاییها خواسته شد که «از تمام تظاهرات و تجمعات بزرگ خودداری کنید. از تمام مناطقی که حضور سنگین پلیس وجود دارد، دوری کنید.»
در بخشی از این هشدار امنیتی آمده است: «در مکانهایی که بهطور عمومی با ایالات متحده مرتبط هستند، احتیاط کنید و هوشیار باشید. از جلب توجهات خودداری کنید.»