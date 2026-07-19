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سپاه: دو کشتی متخلف در تنگه هرمز متوقف شدند

شناورهایی که تحت تاثیر صحبتهای دشمن آمریکایی قرار میگیرند و وارد مسیر ناایمن می شوند مطمئنا دچار حادثه خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۹۲
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1108 بازدید
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سپاه: دو کشتی متخلف در تنگه هرمز متوقف شدند

 

به گزارش تابناک؛ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

ساعاتی پیش چهار فروند کشتی متخلف با شیطنت و حمایت تروریست‌های امریکایی و با خاموش نمودن سامانه های ناوبری و بی‌توجهی به اخطارهای پایگاه کنترل تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه، قصد اخلال و خروج از تنگه هرمز را از مسیر ناامین داشتند که دو فروند از آنها دچار حادثه شده، در جای خود متوقف گردیدند و دو فروند دیگر از ادامه مسیر منصرف شدند.

نیروی دریایی سپاه اعلام می دارد که کنترل تنگه هرمز در اختیار کامل این نیرو می باشد و تنها مسیر عبوری ایمن مسیر مشخص شده و اعلام شده میباشد و یک قطره نفت و گاز و کود شیمیایی همانگونه که قبلا گفته شده، بدون هماهنگی و اجازه از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.

شناورهایی که تحت تاثیر صحبتهای دشمن آمریکایی قرار میگیرند و وارد مسیر ناایمن می شوند مطمئنا دچار حادثه خواهند شد.

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نیروی دریایی سپاه کشتی متخلف آمریکا تنگه هرمز نفت گاز شناور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
5
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