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پیام رهبری، اتمام حجت با مدعیان انقلابی‌گری است

مسئله اساسی دیگر دراین پیام، «تداوم براعتماد به مسئولان دلسوز درهرسه قوه» است. متاسفانه برخی رسانه‌های به اصطلاح انقلابی و برخی کانال‌های اصطلاحا ایتایی دراین ایام انواع تهمت‌ها را نسبت به مسئولین ارشد نظام برچسب می‌زدند.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۳۹
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2723 بازدید
پیام رهبری، اتمام حجت با مدعیان انقلابی‌گری است

روزنامه خراسان مخاطب سخنان دیروز رهبری را کسانی دانست که «با ادعای تقوا و ایمان و انقلابی‌گری لقلقه زبانشان برچسب زنی با صفاتی همچون خیانت و بی غیرتی و یا لعن به مسئولین است!».

به گزارش تابناک؛ این روزنامه در ادامه نوشت: «متاسفانه برخی رسانه‌های به اصطلاح انقلابی و برخی کانال‌های اصطلاحا ایتایی دراین ایام انواع تهمت‌ها را نسبت به مسئولین ارشد نظام برچسب می‌زدند. موضوع آن قدرشدید و خارج ازچارچوب شده بود که تعداد قلیلی درتشییع امام عزیزمان به برخی مسئولین فحاشی کرده و سخنان بیجا زده بودند.»

-  در نگاه ایشان، تلاش مسئولین هر سه قوه «برای رفاه و سعادت ملت مشهود می‌باشد» و حتی نیازی به تاکید ندارد اما بازی سیاسی باعث می‌شود تا این فشارها به این نقطه برسد و ایشان مجبور به واکنش علنی بشوند.

-  متاسفانه در این روزها انواع دروغ‌بستن‌ها و بی‌اعتمادسازی‌ها را شاهد بودیم که امیدواریم با این پیام واضح از آن دست بردارند. برخی روایت‌سازی‌ها که تلاش داشت ایران را فریب خورده و شکست خورده معرفی کند و حتی اعتماد به نظامیان کشور را زیرسوال می‌برد.

متن کامل این یادداشت را می توانید در ادامه بخوانید.

نقد آری! تهمت هرگز!

پیام رهبر انقلاب، اتمام حجت با افرادی است که با ادعای تقوا و ایمان و انقلابی‌گری لقلقه زبانشان برچسب زنی با صفاتی همچون خیانت و بی غیرتی و یا لعن به مسئولین است! نقد بله اما اهانت وتهمت خیر!

 اتحاد مقدس، دستور و توصیه‌ای است که امام شهیدمان نیز برآن بارها تاکید داشتند. البته هر وطن‌دوست دارای اندیشه می‌تواند لزوم این اصل دردوره جنگ و منازعه با دشمن وحشی را فهم کند اما این تاکیدهای چندباره، برخی ذهنیت‌های اشتباه را کنار زده تا صداهای وحدت‌شکن دیگرتکرار نشود.

صداهایی که متاسفانه ، انواع تهمت‌ها را به گروه‌ها و گفتمان‌های دیگر وارد می‌ساخت. سخنانی که «تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی» را شعله‌ور می‌ساخت. 

مسئله اساسی دیگر دراین پیام، «تداوم براعتماد به مسئولان دلسوز درهرسه قوه» است. متاسفانه برخی رسانه‌های به اصطلاح انقلابی و برخی کانال‌های اصطلاحا ایتایی دراین ایام انواع تهمت‌ها را نسبت به مسئولین ارشد نظام برچسب می‌زدند. 

موضوع آن قدرشدید و خارج ازچارچوب شده بود که تعداد قلیلی درتشییع امام عزیزمان به برخی مسئولین فحاشی کرده و سخنان بیجا زده بودند. رفتاری که حالا مشخص شده با نظر و بیان رهبر معظم انقلاب تا چه اندازه فاصله دارد. 

در نگاه ایشان، تلاش مسئولین هر سه قوه «برای رفاه و سعادت ملت مشهود می‌باشد» و حتی نیازی به تاکید ندارد اما بازی سیاسی باعث می‌شود تا این فشارها به این نقطه برسد و ایشان مجبور به واکنش علنی بشوند. بدون شک در این مسیر، نقد و انتقاد معقول حتما لازم است. اما نباید مستوجب گناه و ظلم باشد و ازآن مهم تر «موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد». 

متاسفانه در این روزها انواع دروغ‌بستن‌ها و بی‌اعتمادسازی‌ها را شاهد بودیم که امیدواریم با این پیام واضح از آن دست بردارند.

 برخی روایت‌سازی‌ها که تلاش داشت ایران را فریب خورده و شکست خورده معرفی کند و حتی اعتماد به نظامیان کشور را زیرسوال می‌برد.

 این موارد باید زیرسوال برود چراکه «دشمن نباید هیچ علامت ضعفی و از جمله این ضعف را از ما دریافت کند».

در نهایت این وحدت کلمه و اعتماد به مسئولین باید تبدیل به نیرویی عظیم شود تا در مقابل دشمن عهدشکن، زورگو، تمامیت‌خواه و وحشی‌ یکپارچه مقابله کند و او را مانند دفعات قبل به عقب بزند. در این مسیر، تبعیت از ولایت مطلقه فقیه، ضامن نصرت الهی خواهد بود ان‌شاءا....

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پیام رهبر انقلابی گری افراطی گری مذاکره مخالفان مذاکره روزنامه خراسان
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