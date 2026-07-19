پیام رهبری، اتمام حجت با مدعیان انقلابیگری است
روزنامه خراسان مخاطب سخنان دیروز رهبری را کسانی دانست که «با ادعای تقوا و ایمان و انقلابیگری لقلقه زبانشان برچسب زنی با صفاتی همچون خیانت و بی غیرتی و یا لعن به مسئولین است!».
به گزارش تابناک؛ این روزنامه در ادامه نوشت: «متاسفانه برخی رسانههای به اصطلاح انقلابی و برخی کانالهای اصطلاحا ایتایی دراین ایام انواع تهمتها را نسبت به مسئولین ارشد نظام برچسب میزدند. موضوع آن قدرشدید و خارج ازچارچوب شده بود که تعداد قلیلی درتشییع امام عزیزمان به برخی مسئولین فحاشی کرده و سخنان بیجا زده بودند.»
- در نگاه ایشان، تلاش مسئولین هر سه قوه «برای رفاه و سعادت ملت مشهود میباشد» و حتی نیازی به تاکید ندارد اما بازی سیاسی باعث میشود تا این فشارها به این نقطه برسد و ایشان مجبور به واکنش علنی بشوند.
- متاسفانه در این روزها انواع دروغبستنها و بیاعتمادسازیها را شاهد بودیم که امیدواریم با این پیام واضح از آن دست بردارند. برخی روایتسازیها که تلاش داشت ایران را فریب خورده و شکست خورده معرفی کند و حتی اعتماد به نظامیان کشور را زیرسوال میبرد.
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نقد آری! تهمت هرگز!
پیام رهبر انقلاب، اتمام حجت با افرادی است که با ادعای تقوا و ایمان و انقلابیگری لقلقه زبانشان برچسب زنی با صفاتی همچون خیانت و بی غیرتی و یا لعن به مسئولین است! نقد بله اما اهانت وتهمت خیر!
اتحاد مقدس، دستور و توصیهای است که امام شهیدمان نیز برآن بارها تاکید داشتند. البته هر وطندوست دارای اندیشه میتواند لزوم این اصل دردوره جنگ و منازعه با دشمن وحشی را فهم کند اما این تاکیدهای چندباره، برخی ذهنیتهای اشتباه را کنار زده تا صداهای وحدتشکن دیگرتکرار نشود.
صداهایی که متاسفانه ، انواع تهمتها را به گروهها و گفتمانهای دیگر وارد میساخت. سخنانی که «تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی» را شعلهور میساخت.
مسئله اساسی دیگر دراین پیام، «تداوم براعتماد به مسئولان دلسوز درهرسه قوه» است. متاسفانه برخی رسانههای به اصطلاح انقلابی و برخی کانالهای اصطلاحا ایتایی دراین ایام انواع تهمتها را نسبت به مسئولین ارشد نظام برچسب میزدند.
موضوع آن قدرشدید و خارج ازچارچوب شده بود که تعداد قلیلی درتشییع امام عزیزمان به برخی مسئولین فحاشی کرده و سخنان بیجا زده بودند. رفتاری که حالا مشخص شده با نظر و بیان رهبر معظم انقلاب تا چه اندازه فاصله دارد.
در نگاه ایشان، تلاش مسئولین هر سه قوه «برای رفاه و سعادت ملت مشهود میباشد» و حتی نیازی به تاکید ندارد اما بازی سیاسی باعث میشود تا این فشارها به این نقطه برسد و ایشان مجبور به واکنش علنی بشوند. بدون شک در این مسیر، نقد و انتقاد معقول حتما لازم است. اما نباید مستوجب گناه و ظلم باشد و ازآن مهم تر «موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد».
متاسفانه در این روزها انواع دروغبستنها و بیاعتمادسازیها را شاهد بودیم که امیدواریم با این پیام واضح از آن دست بردارند.
برخی روایتسازیها که تلاش داشت ایران را فریب خورده و شکست خورده معرفی کند و حتی اعتماد به نظامیان کشور را زیرسوال میبرد.
این موارد باید زیرسوال برود چراکه «دشمن نباید هیچ علامت ضعفی و از جمله این ضعف را از ما دریافت کند».
در نهایت این وحدت کلمه و اعتماد به مسئولین باید تبدیل به نیرویی عظیم شود تا در مقابل دشمن عهدشکن، زورگو، تمامیتخواه و وحشی یکپارچه مقابله کند و او را مانند دفعات قبل به عقب بزند. در این مسیر، تبعیت از ولایت مطلقه فقیه، ضامن نصرت الهی خواهد بود انشاءا....