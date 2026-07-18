یک رسانه آمریکایی آمار جدید تلفات نظامی این کشور در تجاوز به ایران را منتشر کرد.

شمار کشته‌ها و مجروحان آمریکایی در تجاوز اخیر به ایران

به گزارش تابناک، خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا گزارش داد از زمان آغاز جنگ با ایران در ماه فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) دست‌کم ۱۶ نظامی آمریکایی کشته شدند.

بنا بر این گزارش، شمار مجروحان نیروهای آمریکایی نیز به بیش از ۴۳۰ نفر رسیده است.

این گزارش همزمان با آن صورت می گیرد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) امروز اعتراف کرد: ۲ نیروی نظامی آمریکا دیروز در اردن در مقابله با حملات ایران، کشته شدند.

در بیانیه صادره از سوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در این خصوص اضافه شده است: یک نظامی آمریکایی در اردن همچنان مفقود است. ۴ نظامی آمریکایی به بیمارستان‌های اردن منتقل و سپس مرخص شدند.

سنتکام افزود: سایر نیروها در جریان حمله ایران در اردن دچار جراحات سطحی شدند و به محل خدمت خود بازگشتند.

این در حالی است که به اذعان رسانه های جمعی در جهان، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا آمار واقعی تلفات نظامیان این کشور در جریان حملات تلافی جویانه ایران را تحت ممیزی خاصی قرار می دهد.