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گفتگوی وزیران خارجه روسیه و امارات

وزارت امور خارجه روسیه از گفت‌وگوی تلفنی میان وزرای خارجه روسیه و امارات با تمرکز بر جنگ آمریکا علیه ایران و ناآرامی‌های غرب آسیا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۶۷
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گفتگوی وزیران خارجه روسیه و امارات

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه عصر شنبه اعلام کرد: سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی تماس تلفنی برقرار کرد و دو طرف به مواضع خود درخصوص وضعیت خاورمیانه پرداختند.

بنا بر این گزارش، وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد: هماهنگی مواضع در مورد وضعیت منطقه خلیج فارس در چارچوب تبادل حملات مداوم ایالات متحده علیه ایران انجام شد. همچنین هر دو طرف بر اهمیت توقف فوری خصومت‌ها و از سرگیری سریع روند مذاکرات تاکید کردند.

این وزارتخانه افزود که دو طرف بر لزوم حفظ کشتیرانی پایدار، بدون مانع و ایمن در تنگه هرمز که از اهمیت کلیدی برای اقتصاد جهانی برخوردار است، تاکید کردند.

شایان ذکر است، در حالی‌که هنوز دو هفته از اجرای تفاهم نامه اسلام‌آباد نمی‌گذشت، آمریکا با تحت فشار قرار دادن عمان و با حمایت برخی کشورهای منطقه اقدام به دور زدن تفاهم نامه و نقض بند ۵ آن در رابطه با مدیریت ایران بر تنگه هرمز، کردند که این مسئله با مخالفت و اعتراض ایران مواجه شد. با این حال این کشورها به اعتراض ایران توجه نکردند و مسیر جنوبی تنگه هرمز را بدون توجه به تفاهم مذکور برای عبور کشتی‌ها باز کردند که این روند به تشدید دوباره تنش و برهم خورد تفاهم اسلام‌آباد منجر شد.

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