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تنش در خلیج فارس قیمت نفت را منفجر کرد!

ناظران پیش بینی می‌کنند در صورت ادامه تنش‌های نظامی و بسته ماندن تنگه هرمز و احتمال تسری حملات به زیر ساخت‌های انرژی منطقه خلیج فارس، قیمت نفت طی روز‌های آتی با سرعت بیشتری رو به افزایش بگذارد.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۸۳
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3017 بازدید
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۷
تنش در خلیج فارس قیمت نفت را منفجر کرد!

در پی تشدید یک هفته گذشته تنش‌های نظامی در خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز به دلیل از سرگیری حملات آمریکا علیه ایران، قیمت نفت در بازار‌های جهانی رو به افزایش است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، بر اساس آخرین قیمت‌ها در بازار نفت خام آمریکا، قیمت نفت خام WTI (شیرین سبک) آمریکا در بورس NYMEX با ۳.۲۹ درصد افزایش به ۸۲.۴۹ دلار در هر بشکه رسید.  

قیمت نفت خام برنت در بورس لندن نیز با ۳.۷۴ درصد افزایش به ۸۸.۲۶ دلار در هر بشکه رسید.  
 
بشکه واحد اندازه‌گیری حجم نفت است. هر بشکه معادل ۱۵۹.۹۸ لیتر است.

ناظران پیش بینی می‌کنند در صورت ادامه تنش‌های نظامی و بسته ماندن تنگه هرمز و احتمال تسری حملات به زیر ساخت‌های انرژی منطقه خلیج فارس، قیمت نفت طی روز‌های آتی با سرعت بیشتری رو به افزایش بگذارد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
Mehdi
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
3
13
پاسخ
باید ایران کاری کنه قیمت بره بالای 200 دلار تا سگ زرد نجس بفهمه دنیا دست کیه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
برادر قیمت بره بالای 120 دلار این جنگ پایان می یابد با پیروزی قاطع ایران فقط نباید با سییگنال مذاکره قیمت را بشکند
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
6
پاسخ
قیمت دلار رو هم منفجر کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
3
پاسخ
همه چیز رشد کرد الا بورس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
0
پاسخ
خسته نباشید! یعنی لیتری 55 سنت...
اونوقت بشکه از خودشونه یا اونم تولید کننده میده؟ بشکه ها رو برمیگردونن؟ هزینه تولید چقدره؟ تازه اگه به این قیمت بفروشیم چیزی تهش میمونه؟ هزینه حمل چی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
نگران هززینه بشکه نباش،فعلا نفت داره میشه یک کالای نایاب در نتیجه بر اساس عرضه و تقاضا قیمت جدیدش کشف خواهد شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
شما فکر کردی نفت رو داخل بشکه میفروشن؟
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