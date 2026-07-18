تنش در خلیج فارس قیمت نفت را منفجر کرد!

ناظران پیش بینی می‌کنند در صورت ادامه تنش‌های نظامی و بسته ماندن تنگه هرمز و احتمال تسری حملات به زیر ساخت‌های انرژی منطقه خلیج فارس، قیمت نفت طی روز‌های آتی با سرعت بیشتری رو به افزایش بگذارد.

در پی تشدید یک هفته گذشته تنش‌های نظامی در خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز به دلیل از سرگیری حملات آمریکا علیه ایران، قیمت نفت در بازار‌های جهانی رو به افزایش است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، بر اساس آخرین قیمت‌ها در بازار نفت خام آمریکا، قیمت نفت خام WTI (شیرین سبک) آمریکا در بورس NYMEX با ۳.۲۹ درصد افزایش به ۸۲.۴۹ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام برنت در بورس لندن نیز با ۳.۷۴ درصد افزایش به ۸۸.۲۶ دلار در هر بشکه رسید.



بشکه واحد اندازه‌گیری حجم نفت است. هر بشکه معادل ۱۵۹.۹۸ لیتر است.

ناظران پیش بینی می‌کنند در صورت ادامه تنش‌های نظامی و بسته ماندن تنگه هرمز و احتمال تسری حملات به زیر ساخت‌های انرژی منطقه خلیج فارس، قیمت نفت طی روز‌های آتی با سرعت بیشتری رو به افزایش بگذارد.