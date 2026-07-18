تنش در خلیج فارس قیمت نفت را منفجر کرد!
ناظران پیش بینی میکنند در صورت ادامه تنشهای نظامی و بسته ماندن تنگه هرمز و احتمال تسری حملات به زیر ساختهای انرژی منطقه خلیج فارس، قیمت نفت طی روزهای آتی با سرعت بیشتری رو به افزایش بگذارد.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۸۳| |
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در پی تشدید یک هفته گذشته تنشهای نظامی در خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز به دلیل از سرگیری حملات آمریکا علیه ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی رو به افزایش است.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، بر اساس آخرین قیمتها در بازار نفت خام آمریکا، قیمت نفت خام WTI (شیرین سبک) آمریکا در بورس NYMEX با ۳.۲۹ درصد افزایش به ۸۲.۴۹ دلار در هر بشکه رسید.
قیمت نفت خام برنت در بورس لندن نیز با ۳.۷۴ درصد افزایش به ۸۸.۲۶ دلار در هر بشکه رسید.
بشکه واحد اندازهگیری حجم نفت است. هر بشکه معادل ۱۵۹.۹۸ لیتر است.
ناظران پیش بینی میکنند در صورت ادامه تنشهای نظامی و بسته ماندن تنگه هرمز و احتمال تسری حملات به زیر ساختهای انرژی منطقه خلیج فارس، قیمت نفت طی روزهای آتی با سرعت بیشتری رو به افزایش بگذارد.
گزارش خطا
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باید ایران کاری کنه قیمت بره بالای 200 دلار تا سگ زرد نجس بفهمه دنیا دست کیه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
خسته نباشید! یعنی لیتری 55 سنت...
اونوقت بشکه از خودشونه یا اونم تولید کننده میده؟ بشکه ها رو برمیگردونن؟ هزینه تولید چقدره؟ تازه اگه به این قیمت بفروشیم چیزی تهش میمونه؟ هزینه حمل چی؟
اونوقت بشکه از خودشونه یا اونم تولید کننده میده؟ بشکه ها رو برمیگردونن؟ هزینه تولید چقدره؟ تازه اگه به این قیمت بفروشیم چیزی تهش میمونه؟ هزینه حمل چی؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷