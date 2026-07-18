کیهان: باید سران کشورهای عربی را بمباران کنیم!

جنگنده‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ترور و به شهادت رساندن رهبر عزیز و دانشمندان و فرماندهان نظامی کشورمان از پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل در کشورهای عربی پرواز کرده بودند.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان: بنابراین سران این دسته از کشورهای عربی که به آمریکا و رژیم صهیونیستی پایگاه داده‌اند نیز در شهادت بزرگان ما شریک هستند و به عنوان قاتل رهبر و سایر عزیزانمان باید قصاص شوند.

پس چرا به قصرها و کاخ‌های سران این کشورها حمله نمی‌کنیم و آنها را به جهنم نمی‌فرستیم؟