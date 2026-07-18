کیهان: باید سران کشورهای عربی را بمباران کنیم!
جنگندههای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ترور و به شهادت رساندن رهبر عزیز و دانشمندان و فرماندهان نظامی کشورمان از پایگاههای آمریکا و اسرائیل در کشورهای عربی پرواز کرده بودند.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۴۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از کیهان: بنابراین سران این دسته از کشورهای عربی که به آمریکا و رژیم صهیونیستی پایگاه دادهاند نیز در شهادت بزرگان ما شریک هستند و به عنوان قاتل رهبر و سایر عزیزانمان باید قصاص شوند.
پس چرا به قصرها و کاخهای سران این کشورها حمله نمیکنیم و آنها را به جهنم نمیفرستیم؟
گزارش خطا
ایران مسئول بی ثباتی های منطقه است/ باید متحد شویم/ توقع نداشته باشید ما تروریسم را نابود کنیم/ مسیر مبارزه با تروریسم از عربستان آغاز می شود!
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۶
کیهان جان چرا اینقدر شهامت نداری که خودت پاشی دو روز بری جنوب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
بعضی هاشون لایق حمله هستن اونایی که دارن به ارتش تروریستی آمریکا کمک میکنند. رحم نکنید به متجاوزین