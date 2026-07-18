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کیهان: باید سران کشورهای عربی را بمباران کنیم!

جنگنده‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ترور و به شهادت رساندن رهبر عزیز و دانشمندان و فرماندهان نظامی کشورمان از پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل در کشورهای عربی پرواز کرده بودند.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۴۷
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2327 بازدید
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۶
کیهان: باید سران کشورهای عربی را بمباران کنیم!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان: بنابراین سران این دسته از کشورهای عربی که به آمریکا و رژیم صهیونیستی پایگاه داده‌اند نیز در شهادت بزرگان ما شریک هستند و به عنوان قاتل رهبر و سایر عزیزانمان باید قصاص شوند. 

پس چرا به قصرها و کاخ‌های سران این کشورها حمله نمی‌کنیم و آنها را به جهنم نمی‌فرستیم؟

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
16
63
پاسخ
کیهان جان چرا اینقدر شهامت نداری که خودت پاشی دو روز بری جنوب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
آخه کولر هنوز روشنه و برق داره مصرف میشه پس حیف هست حالا که برق مصرف میشه از کولر استفاده نکنند. ولی بجای جنوب رفتن، کلی شعار میشود داد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
28
21
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
10
28
پاسخ
این کارها چه دستاوردی داشته جز ایجاد دشمن جدید وسط جنگ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
19
12
پاسخ
بعضی هاشون لایق حمله هستن اونایی که دارن به ارتش تروریستی آمریکا کمک میکنند. رحم نکنید به متجاوزین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
17
12
پاسخ
خیلی دیره ولی باز هم خوبه که یکی بالاخره گفت
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
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