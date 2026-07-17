بازیگر برنده اسکار درگذشت

برندا فریکر، بازیگر ایرلندی که برای نقش‌آفرینی در فیلم «پای چپ من» برنده اسکار شد، در ۸۱ سالگی درگذشت.

فریکر در سال ۱۹۹۰ برای فیلم «پای چپ من» برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد و توانست بر نامزدهایی مانند جولیا رابرتز و آنجلیکا هیوستون غلبه کند و به اولین بازیگر ایرلندی تبدیل شود که برنده جایزه آکادمی می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او در این فیلم نقش مادر شخصیت دنیل دی-لوئیس را بازی کرد.

به گزارش اسکرین، از دیگر نقش‌های سینمایی او می‌توان به «تنها در خانه ۲: گمشده در نیویورک»، «پس من با یک قاتل ازدواج کردم»، «ورونیکا گرن» و «آلبرت نابس» اشاره کرد.

او همچنین از زمان آغاز پخش سریال بی‌بی‌سی «اورژانس» در سال ۱۹۸۶ تا سال ۲۰۱۰ یکی از بازیگران ثابت این مجموعه بود.

