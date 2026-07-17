بازیگر برنده اسکار درگذشت
برندا فریکر، بازیگر ایرلندی که برای نقشآفرینی در فیلم «پای چپ من» برنده اسکار شد، در ۸۱ سالگی درگذشت.
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فریکر در سال ۱۹۹۰ برای فیلم «پای چپ من» برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد و توانست بر نامزدهایی مانند جولیا رابرتز و آنجلیکا هیوستون غلبه کند و به اولین بازیگر ایرلندی تبدیل شود که برنده جایزه آکادمی میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او در این فیلم نقش مادر شخصیت دنیل دی-لوئیس را بازی کرد.
به گزارش اسکرین، از دیگر نقشهای سینمایی او میتوان به «تنها در خانه ۲: گمشده در نیویورک»، «پس من با یک قاتل ازدواج کردم»، «ورونیکا گرن» و «آلبرت نابس» اشاره کرد.
او همچنین از زمان آغاز پخش سریال بیبیسی «اورژانس» در سال ۱۹۸۶ تا سال ۲۰۱۰ یکی از بازیگران ثابت این مجموعه بود.
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