وقوع زمینلرزه بسیار شدید در مکزیک
زمینلرزهای به بزرگی ۷.۴ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) روز جمعه سواحل ایالت جنوبی چیاپاس مکزیک را لرزاند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سازمان زمینشناسی آمریکا (USGS) اعلام کرد که این زمینلرزه در نزدیکی شهر پورتو مادرو مکزیک و در عمق کم ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
این زلزله باعث هشدار سونامی و لرزش ساختمانها در ۲ کشور گواتمالا و السالوادور شد.
اوایل تیر ماه بود که زمینلرزهای به بزرگی ۶ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) روز سه شنبه سواحل غربی مکزیک را لرزاند.
مکزیک در محل تقاطع چندین صفحه تکتونیکی قرار دارد و این امر این کشور را مستعد زلزله های مکرر در امتداد خط ساحلی اقیانوس آرام میکند.
این منطقه به طور منظم در کنار صفحات کوکوس و آمریکای شمالی حرکت می کند و برخورد آنها به یکدیگر منجر به وقوع مدام زلزله می شود
مقامات مکزیکی سیستمهای هشدار اولیه را در امتداد سواحل غربی این کشور مستقر کردهاند تا مردم را از زلزله قریبالوقوع آگاه کنند.
این سیستمها از چند ثانیه تا چند دقیقه قبل از وقوع زلزله شدید، هشدار میدهند.