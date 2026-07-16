موساد به دنبال حفاظت مادام العمری از خانواده نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از شبکه ۱۳ رژیم صیهونیستی، بعد از موافقت دستگاه امنیت داخلی شاباک، سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) به ریاست رومن گوفمن درصدد است طرح تأمین امنیت و حافظت از خانواده نتانیاهو را مادام العمری اجرا کند.

دیروز رسانه‌های عبری گزارش دادند که دیوید زینی، رئیس دستگاه شاباک طرح حفاظت از سارا نتانیاهو را مطرح کرده است. این طرح امروز پنجشنبه تأیید و موافقت شد.

زینی از جمله افرادی است که اخیرا از سوی نتانیاهو به سمت ریاست شاباک انتخاب شده است. رومن گوفمن نیز در ماه‌های اخیر ریاست موساد را بر عهده گرفته است.

با پیشتازی رقبای نتانیاهو در نظرسنجی انتخابات، این احتمال وجود دارد که ائتلاف و حزب او در انتخابات آبان‌ماه شکست خورده و او از عرصه و قدرت سیاسی کنار برود؛ پرونده‌های فساد از یک طرف و تلاش برای انتقام‌گرفتن از او به دلیل جنایت‌ها در غزه، لبنان و ایران و منطقه، می‌تواند نتانیاهوی فاقد سمت سیاسی را به هدفی برای ترور آسان تبدیل کند.