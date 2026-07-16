تمایل ایران به مذاکره و توافق با آمریکا!/ ادعای دیپلماسی در سایه تداوم تجاوز به خاک ایران

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری در واشنگتن مدعی شد: ایران به مذاکره با آمریکا ادامه می‌دهد و به امضای توافق تمایل دارد.

«لویت» در ادامه ادعا‌های خود و بدون اشاره به تحمل خسارت‌ها و تلفات سنگین ناشی از حملات ایران به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه افزود: حملات اخیر به ایران به سبب اقدام ایران در نقض یادداشت تفاهم بود. رئیس جمهور ترامپ به جهان ثابت کرد که ما می‌توانیم در هر زمان و هر جایی ایران را هدف قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه «ترامپ به اصل تحقق صلح از طریق زور باور دارد»، در ادعایی خلاف واقع گفت: رئیس جمهور ترامپ همواره از راه حل‌های دیپلماتیک استقبال می‌کند. نظام ایران دچار دودستگی است و بخشی از آن از امضای توافق حمایت می‌کند.

کارولین لویت همچنین با مخفی کردن اختلاف در کاخ سفید درباره پرونده ایران ادعا کرد که مواضع ترامپ و معاونش درباره ایران یکی است.

این مقام کاخ سفید در ادامه گزافه گویی‌های خود افزود: رئیس جمهور ترامپ به ایران اجازه نخواهد داد که کشتی‌ها را در تنگه هرمز هدف قرار دهد؛ بی آنکه پیامد‌های آن را متحمل شود. تنگه هرمز برای کشتی‌هایی که به سمتی غیر از ایران می‌روند یا از جایی غیر از ایران حرکت می‌کنند، باز است.

از سویی دیگر، جی‌دی ونس، معاون دونالد ترمپ، رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرده است که تهدید نامتقارنی که ایران در تنگه هرمز ایجاد می‌کند، نشان می‌دهد که این درگیری فقط با دیپلماسی قابل حل است.

وی همچنین گفت: از آمریکایی‌هایی که معتقدند مذاکره با ایران امکان‌پذیر نیست، «به‌شدت ناامید» شده‌ام.

ونس ادعا کرد: می‌توان ایرانی‌ها را بمباران کرد و بخشی از توانایی‌هایشان را از بین برد، اما شلیک به کشتی‌ها در تنگه آسان است و ناگزیر باید برای گفت‌و‌گو آماده بود.

وی گفت: ما در حال طی کردن مسیری دیپلماتیک بسیار حساس با تهران هستیم و برخی در کابینه نتانیاهو خواهان ادامه جنگ هستند.

به گزارش تابناک، این اظهارات ونس در خصوص مسیر دیپلماتیک با ایران درحالی ادعا می‌شود که حملات آمریکا به ایران همچنان ادامه دارد.

در این راستا، فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام امروز با انتشار پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشته بود: ساعت ۲ بعدازظهر امروز به وقت شرق آمریکا (۹:۳۰ به وقت ایران)، نیرو‌های آمریکایی برای پنجمین شب متوالی موج جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کردند تا قابلیت‌های نظامی ایران را بیش از پیش تضعیف کنند.

در واکنش به اقدامات آمریکا در تجاوز به خاک ایران و نقض چند باره آتش بس، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفت‌و‌گو با شبکه المسیرة گفته است: «نیرو‌های مسلح ما برای تمامی سناریو‌ها آماده هستند؛ و این همان چیزی است که ما در میدان [نبرد]به اثبات رسانده‌ایم».

وی افزود: «نیرو‌های مسلح ایران در کنار دستگاه دیپلماسی و ملت، دست روی دست نخواهند گذاشت و با تمام توان از کشور دفاع خواهند کرد. هرگونه تجاوز و تعرضی، با پاسخی قاطع و مستقیم مواجه خواهد شد».

بقایی در خصوص یادداشت تفاهم با آمریکا نیز گفت: «ما از همان ابتدا موضع خود را روشن کرده‌ایم؛ موضع ما "تعهد در برابر تعهد" است».

در خصوص نفض مکرر آتش بس توسط آمریکا و تهدید به هدف قرار دادن زیر ساخت‌های ایران، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در هشداری به دشمنان اظهار کرد: زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت در منطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

متن کامل سخنان سرهنگ ستاد ابراهیم ذوالفقاری بدین شرح است:

«آمریکای جنایتکار، همچنان به یاغی‌گری و ناامن‌سازی منطقه، ادامه می‌دهد.

ابتدا، مجدد تأکید می‌شود، تحت هیچ شرایطی و به هیچ‌وجه به آمریکا به عنوان یک‌کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای، اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این، خط قرمزِ شکست‌ناپذیر ایران است.

در صورتی که تهدید‌های اخیر رئیس‌جمهورِ از تهی سرشارِ آمریکا، مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده -یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه- زیر ضربات پولادین نیرو‌های مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد؛ آن‌چنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشته‌اند.

دشمن نادان بداند: لحظه حماسه برای ما، لحظه پرهیز نیست. آنچه از سوی نیرو‌های مسلح ایران رخ می‌دهد، ضربه هم‌تراز نیست، ضربه برتر است. ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران‌کننده‌تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم ملتی که هیچگاه تسلیم نشده، دامن متجاوز را خواهد سوزاند.»

در این راستا، وزارت امور خارجه ایران نیز در بیانیه‌ای گفته است: «جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم‌کردن سیاست استعماری و استکباری آمریکا در هتک حرمت حاکمیت کشور‌ها از طریق استقرار پایگاه‌ها و نیرو‌های نظامی خود در آنها، موکدا مسئولیت همه کشور‌ها به‌ویژه همسایگان جنوبی خلیج فارس، را برای جلوگیری از استفاده آمریکا از قلمرو و امکانات آنها جهت تدارک و اجرای حملات تجاوزکارانه علیه ایران گوشزد می‌کند و تاکید می‌نماید که ضربات دفاعی ایران علیه پایگاه‌های نظامی و امکانات و دارائی‌های مورد استفاده برای تجاوز به ایران، منطبق با حق قانونی و ذاتی ایران برای دفاع از خود وفق حقوق بین‌الملل و ماده ۵۱ منشور سازمان ملل می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران موکدا از کشور‌های همسایه جنوب خلیج فارس می‌خواهد با ممانعت فوری از استفاده متجاوزان از امکانات و قلمروی خاکی، آبی و هوایی خود برای تجاوز علیه ایران، از تداوم و گسترش آتش جنگ در منطقه جلوگیری کنند و اجازه ندهند توطئه شوم آمریکایی-صهیونیستی برای ایجاد دشمنی و بدگمانی بین کشور‌های منطقه محقق گردد.

جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که هیچ خصومت و دشمنی با هیچ‌یک از همسایگان و کشور‌های منطقه ندارد و اعتقاد راسخ دارد که تنها راه ایجاد امنیت پایدار در منطقه، تفاهم و همکاری میان کشور‌های منطقه به دور از حضور نظامی و مداخلات مخرب و خباثت‌آمیز آمریکا می‌باشد.»