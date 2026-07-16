چرا ترامپ جنگ با ایران را از سر میگیرد؟/ مذاکره کننده آمریکایی: از طریق نظامی نمیتوان تنگه هرمز را باز کرد
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «لارا روزن» خبرنگار آمریکایی در مقالهای به بررسی دلایل شروع جنگ با ایران از سوی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا پرداخته که در ادامه آمده است.
نیت سوانسون، مذاکرهکننده پیشین ترامپ در قبال ایران میگوید: «بهترین حدس من این است که این یک ترفند کوتاهمدت برای شروع دوباره پیشرفت در مذاکرات است... من هیچ مسیر شدنیای به سوی پیروزی نظامی نمیبینم.»
چرا رئیسجمهور ترامپ تشدید همهجانبه را در پاسخ به چند حمله ایران به کشتیرانی در تنگه هرمز انتخاب کرده است، به جای اینکه تلاش کند آتشبس ۶۰روزه تفاهمنامه (MOU) که در ژوئن به دست آمد را احیا کند؟
نیروهای آمریکایی روز ۱۴ ژوئیه محاصره دریایی ایران را از سر گرفتند، و فرماندهی مرکزی ایالات متحده از زمانی که ترامپ هفته گذشته پایان تفاهمنامه را اعلام کرد، تقریباً هر روز به اهداف در ایران حمله میکند.
نیت سوانسون، عضو پیشین تیم مذاکرهکننده ترامپ با ایران، معتقد است که ترامپ احتمالاً تشدید را انتخاب میکند تا تنشزدایی کند –، اما فکر نمیکند که این کار مؤثر باشد.
«بهترین حدس من این است که این یک ترفند کوتاهمدت برای شروع دوباره پیشرفت در مذاکرات است» سوانسون، که اکنون ریاست برنامه ایران در شورای آتلانتیک را بر عهده دارد، به من گفت. «شاید او باور دارد که اگر بتواند ماه آینده توافق بهتری به دست آورد، درد کوتاهمدت اقتصادی و سیاسی ارزشش را دارد.»
او گفت: «فکر میکنم این یک قمار بسیار پرریسک و با احتمال موفقیت پایین است، اما هیچ چیز دیگری معنا ندارد. در غیر این صورت، من هیچ مسیر شدنیای به سوی پیروزی نظامی نمیبینم، و همچنین باور ندارم که ما بتوانیم از راه نظامی تنگه هرمز را برخلاف خواست ایران باز کنیم. تنها چند پهپاد کافی است تا شرکتهای بیمه را نگران نگه دارد، مهم نیست ترامپ در مورد باز بودن تنگه چه بگوید.»
گرگوری برو، تحلیلگر ارشد ایران و انرژی در گروه اوراسیا، مطمئن نیست که دولت ترامپ استراتژی چندانی داشته باشد، و پیشنهاد میکند که ترامپ بیشتر از روی خشم عمل میکند.
«فکر نمیکنم آمریکا واقعاً استراتژی داشته باشد، اما این محتملترین رویکردی است که میبینیم آنها اتخاذ میکنند – ضربه زدن به اهداف استراتژیک در تلاشی کلی برای بهبود جایگاه کلی خود، در حالی که تلاش میکنند (بدون موفقیت) ایران را در مورد تنگه عقبنشینی دهند» او به من گفت.
«مطمئن نیستم که استراتژی واقعاً در رویکرد آمریکا نقش داشته باشد» برو ادامه داد. «ترامپ عصبانی است و عصبانیت او باعث شده تفاهمنامه را لغو کند، بدون اینکه واقعاً در نظر بگیرد که به جای آن چه خواهد آمد. ایرانیها استراتژی دارند، حتی اگر احتمالاً زیادهروی میکنند. آنها ریسکپذیر، جسور و احساس میکنند که زمان به نفع آنهاست.»
تشدید توسط هر دو طرف در کوتاهمدت
تحلیل گروه اوراسیا پیشبینی میکند: هم آمریکا و هم ایران به احتمال زیاد موضعگیری تهاجمی خود را حفظ میکنند، حال که صلح شکننده به پایان رسیده است.
در این تحلیل آمده است: «تردد در هرمز کاهش مییابد، قیمت نفت بالا میرود، دورهای درگیری تکرار میشود، و هر طرف انگیزهای برای کسب پیروزیهای قاطعتر قبل از پیگیری تنشزدایی دارد.»
این تحلیل پیش بینی میکند: ایران عقبنشینی نخواهد کرد. ایران میخواهد نفوذ خود بر تنگه به رسمیت شناخته شود، به طوری که همه ترددها از طریق تنگه نیاز به هماهنگی با مقامات ایران داشته باشد – و زمینه را برای دریافت عوارض و/یا هزینهها در نهایت فراهم کند. این جاهطلبی باعث حملات اخیر به کشتیرانی شده و به عنوان یک هدف استراتژیک کلیدی برای رهبری ایران مطرح شده است که بر علاقه آن به پایبندی به مفاد توافق ژوئن برتری دارد.
از سوانسون پرسیدم: آیا فکر میکنید اطلاعات اسرائیل در هفته گذشته که ادعا میکرد ایران ظاهراً قصد ترور او را داشته، بر به نظر رسیدن تلخشدن ترامپ نسبت به تلاش برای رسیدن به توافق تأثیر گذاشته است؟
او گفت: شاید بخشی از آن باشد. فکر میکنم بیشتر پشیمانی خریدار نسبت به تفاهمنامه و تلاش برای دریافت شرایط بهتر و محکمتر است.
سوانسون افزود: «اما این ترامپ است – چه کسی میداند؟»