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خبرنگار مشهور آمریکایی بررسی کرد

چرا ترامپ جنگ با ایران را از سر می‌گیرد؟/ مذاکره کننده آمریکایی: از طریق نظامی نمی‌توان تنگه هرمز را باز کرد

نیرو‌های آمریکایی محاصره دریایی ایران را از سر گرفتند، و فرماندهی مرکزی ایالات متحده از زمانی که ترامپ هفته گذشته پایان تفاهم‌نامه را اعلام کرد، تقریباً هر روز به اهداف در ایران حمله می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۲۵
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11376 بازدید
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۱۴

چرا ترامپ جنگ با ایران را از سر می‌گیرد؟/ مذاکره کننده آمریکایی: از طریق نظامی نمی‌توان تنگه هرمز را باز کرد

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «لارا روزن» خبرنگار آمریکایی در مقاله‌ای به بررسی دلایل شروع جنگ با ایران از سوی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا پرداخته که در ادامه آمده است.

نیت سوانسون، مذاکره‌کننده پیشین ترامپ در قبال ایران می‌گوید: «بهترین حدس من این است که این یک ترفند کوتاه‌مدت برای شروع دوباره پیشرفت در مذاکرات است... من هیچ مسیر شدنی‌ای به سوی پیروزی نظامی نمی‌بینم.»

چرا رئیس‌جمهور ترامپ تشدید همه‌جانبه را در پاسخ به چند حمله ایران به کشتیرانی در تنگه هرمز انتخاب کرده است، به جای اینکه تلاش کند آتش‌بس ۶۰روزه تفاهم‌نامه (MOU) که در ژوئن به دست آمد را احیا کند؟

نیرو‌های آمریکایی روز ۱۴ ژوئیه محاصره دریایی ایران را از سر گرفتند، و فرماندهی مرکزی ایالات متحده از زمانی که ترامپ هفته گذشته پایان تفاهم‌نامه را اعلام کرد، تقریباً هر روز به اهداف در ایران حمله می‌کند.

نیت سوانسون، عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده ترامپ با ایران، معتقد است که ترامپ احتمالاً تشدید را انتخاب می‌کند تا تنش‌زدایی کند –، اما فکر نمی‌کند که این کار مؤثر باشد.

«بهترین حدس من این است که این یک ترفند کوتاه‌مدت برای شروع دوباره پیشرفت در مذاکرات است» سوانسون، که اکنون ریاست برنامه ایران در شورای آتلانتیک را بر عهده دارد، به من گفت. «شاید او باور دارد که اگر بتواند ماه آینده توافق بهتری به دست آورد، درد کوتاه‌مدت اقتصادی و سیاسی ارزشش را دارد.»

او گفت: «فکر می‌کنم این یک قمار بسیار پرریسک و با احتمال موفقیت پایین است، اما هیچ چیز دیگری معنا ندارد. در غیر این صورت، من هیچ مسیر شدنی‌ای به سوی پیروزی نظامی نمی‌بینم، و همچنین باور ندارم که ما بتوانیم از راه نظامی تنگه هرمز را برخلاف خواست ایران باز کنیم. تنها چند پهپاد کافی است تا شرکت‌های بیمه را نگران نگه دارد، مهم نیست ترامپ در مورد باز بودن تنگه چه بگوید.»

گرگوری برو، تحلیلگر ارشد ایران و انرژی در گروه اوراسیا، مطمئن نیست که دولت ترامپ استراتژی چندانی داشته باشد، و پیشنهاد می‌کند که ترامپ بیشتر از روی خشم عمل می‌کند.

«فکر نمی‌کنم آمریکا واقعاً استراتژی داشته باشد، اما این محتمل‌ترین رویکردی است که می‌بینیم آنها اتخاذ می‌کنند – ضربه زدن به اهداف استراتژیک در تلاشی کلی برای بهبود جایگاه کلی خود، در حالی که تلاش می‌کنند (بدون موفقیت) ایران را در مورد تنگه عقب‌نشینی دهند» او به من گفت.

«مطمئن نیستم که استراتژی واقعاً در رویکرد آمریکا نقش داشته باشد» برو ادامه داد. «ترامپ عصبانی است و عصبانیت او باعث شده تفاهم‌نامه را لغو کند، بدون اینکه واقعاً در نظر بگیرد که به جای آن چه خواهد آمد. ایرانی‌ها استراتژی دارند، حتی اگر احتمالاً زیاده‌روی می‌کنند. آنها ریسک‌پذیر، جسور و احساس می‌کنند که زمان به نفع آنهاست.»

تشدید توسط هر دو طرف در کوتاه‌مدت

تحلیل گروه اوراسیا پیش‌بینی می‌کند: هم آمریکا و هم ایران به احتمال زیاد موضع‌گیری تهاجمی خود را حفظ می‌کنند، حال که صلح شکننده به پایان رسیده است.

در این تحلیل آمده است: «تردد در هرمز کاهش می‌یابد، قیمت نفت بالا می‌رود، دور‌های درگیری تکرار می‌شود، و هر طرف انگیزه‌ای برای کسب پیروزی‌های قاطع‌تر قبل از پیگیری تنش‌زدایی دارد.»

این تحلیل پیش بینی می‌کند: ایران عقب‌نشینی نخواهد کرد. ایران می‌خواهد نفوذ خود بر تنگه به رسمیت شناخته شود، به طوری که همه تردد‌ها از طریق تنگه نیاز به هماهنگی با مقامات ایران داشته باشد – و زمینه را برای دریافت عوارض و/یا هزینه‌ها در نهایت فراهم کند. این جاه‌طلبی باعث حملات اخیر به کشتیرانی شده و به عنوان یک هدف استراتژیک کلیدی برای رهبری ایران مطرح شده است که بر علاقه آن به پایبندی به مفاد توافق ژوئن برتری دارد.

از سوانسون پرسیدم: آیا فکر می‌کنید اطلاعات اسرائیل در هفته گذشته که ادعا می‌کرد ایران ظاهراً قصد ترور او را داشته، بر به نظر رسیدن تلخ‌شدن ترامپ نسبت به تلاش برای رسیدن به توافق تأثیر گذاشته است؟

او گفت: شاید بخشی از آن باشد. فکر می‌کنم بیشتر پشیمانی خریدار نسبت به تفاهم‌نامه و تلاش برای دریافت شرایط بهتر و محکم‌تر است.

سوانسون افزود: «اما این ترامپ است – چه کسی می‌داند؟»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Canada
|
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
0
5
پاسخ
بهتر هست که بدلیل بسیار مهمی، شعام فقط بیانیه های رسمی را بدهد. چون در سیما تعدادی از افراد که مسئولیتی هم ندارند تا بحال چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۲ دفعه اعلان شکست قطعی آمریکا را کرده اند ولی هنوز آمریکا در حال حمله به است و ما هم هنوز بدنبال مذاکره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
3
8
پاسخ
اون بمب اتم لعنتی رو بسازین
دارن ایران رو نابود میکنن
ناشناس
|
United States of America
|
۲۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
0
0
پاسخ
چرند داره میگه‌. از روز اول هم ترامپ اون دو سه تا موضوع مورد نظر خودش میخواد. حالا یا با مذاکره یا با جنگ. این حوری حرف زده که انگار پیش بینی رفتار میکنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
1
4
پاسخ
آن حیوان به دنبال تصرف برخی مناطق جنوب ایران است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
3
پاسخ
آن حیوان بدنبال تصرف برخی مناطق جنوب ایران است،مردم عادی آنهایی که نظامی نیستند و ظرفیت بالقوه دیگری ندارند با سلاح دعا به جنگ آن موجود بروید که دعا حتی قضای حتمی را برمیگرداند ، که الله اکبر.خدا بزرگتر از تمام غمهاست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
1
0
پاسخ
اوجنگ راطولانی می کند تااعلام شکستش باتاخیرگفته شودوعملا شکست خورده است.
الهه
|
Sweden
|
۰۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
0
پاسخ
آمریکا و اسرائیل جنگ را شروع کرد ند که به خاورمیانه نزدیک شوند اسرائیل هم در این جنگ حضور دارد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
2
3
پاسخ
پزشکیان اخراج باید گردد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
1
2
پاسخ
چرا اسراییل برای حمله به ایران بیتاب است .آیا ایران نیروی هوایی دارد ؟ کجاست؟
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
3
پاسخ
تنگه داخل خاک ایران است و مدیریت و عوارضش مال ماست چون اون انحنا و پیچی که خورده داخل خاک ایران اومده و از عمان دوره و مربوط به عمان نیست
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