تأثیر تنش ایران و آمریکا در منطقه بر بازار نفت

بازار جهانی نفت پس از چهار روز رشد متوالی، با افزایش نگرانی‌ها از تشدید تنش میان ایران و آمریکا و احتمال اختلال در عرضه انرژی از تنگه هرمز، وارد فاز نوسانی شد و معامله‌گران به ارزیابی ریسک‌های ژئوپلیتیکی پرداختند.

به گزارش تابناک، رویترز نوشت: قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه پس از چهار روز افزایش متوالی اندکی کاهش یافت؛ زیرا معامله‌گران در حال شناسایی سود بودند و همزمان پیامدهای حملات جدید آمریکا به تأسیسات نظامی ایران را ارزیابی می‌کردند. این حملات نگرانی‌ها درباره تشدید دوباره درگیری‌ها و احتمال اختلال در عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز را افزایش داده است.

ایالات متحده روز چهارشنبه پس از اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر ایران، به سامانه‌های پدافند ساحلی و سایت‌های موشکی این کشور حمله کرد. در مقابل، ایران با توصیف شرایط به عنوان «جنگی حیاتی» با آمریکا، نسبت به محدود کردن بیشتر صادرات انرژی منطقه هشدار داد.

با وجود رشد اولیه قیمت‌ها، نفت برنت تا ساعت ۴:۳۵ به وقت گرینویچ با ۲۴ سنت معادل ۰.۲۸ درصد کاهش، به ۸۴.۹۵ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با افت ۱۵ سنتی معادل ۰.۱۹ درصد، در سطح ۷۹.۴۵ دلار معامله شد. البته هر دو شاخص همچنان نزدیک به بالاترین سطح یک‌ماهه خود باقی ماندند.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت فیلیپ نوا، گفت ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان از قیمت نفت حمایت می‌کنند، اما پس از رشد قابل توجه روزهای اخیر، معامله‌گران رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفته‌اند. به گفته او، اکنون تمرکز بازار از صرف تهدیدهای سیاسی به این موضوع تغییر کرده که آیا اختلال واقعی در جریان عرضه نفت رخ خواهد داد یا خیر و اینکه ایران و آمریکا در روزهای آینده چه واکنشی نشان خواهند داد.

بازار نفت طی هفته جاری تحت تأثیر افزایش تنش‌ها در منطقه رشد کرده است. این در حالی است که تنگه هرمز پیش از آغاز درگیری‌ها، مسیر انتقال حدود یک‌پنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع به شمار می‌رفت.

داده‌ها نشان می‌دهد در نخستین روز پس از اعمال مجدد محاصره دریایی ایران، تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز کاهش یافت؛ به‌طوری که روز چهارشنبه تنها هفت کشتی از این آبراه عبور کردند، در حالی که این رقم یک روز قبل ۱۳ کشتی بود.

درگیری میان ایران و آمریکا که هفته گذشته بار دیگر شدت گرفت، آتش‌بس شکننده‌ای را که پس از ماه‌ها تنش در ماه ژوئن برقرار شده بود، عملاً از بین برده است.

هیرویوکی کیکوکاوا، استراتژیست ارشد شرکت نیسان سکیوریتیز، معتقد است با وجود ادامه تلاش‌های میانجی‌گرانه کشورهای منطقه و احتمال پایین وقوع جنگ تمام‌عیار، قیمت نفت خام آمریکا در صورت تشدید درگیری‌ها می‌تواند به محدوده ۸۵ تا ۸۷ دلار در هر بشکه برسد.

تحلیلگران همچنین هشدار می‌دهند ایران ممکن است از متحدان حوثی خود در یمن برای ایجاد اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها از باب‌المندب استفاده کند؛ موضوعی که می‌تواند دومین گذرگاه مهم انرژی جهان را نیز با خطر مواجه کرده و فشار بیشتری بر بازارهای جهانی وارد کند.

در همین حال، رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد حملات اخیر می‌تواند مقدمه‌ای برای عملیات‌های پیچیده‌تر علیه ایران باشد؛ مسئله‌ای که بر نگرانی سرمایه‌گذاران افزوده است.

بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس نیز اعلام کرد اگر اختلال در صادرات نفت کشورهای خلیج فارس ادامه پیدا کند، قیمت نفت برنت در سه‌ماهه چهارم سال می‌تواند از مرز ۱۱۰ دلار عبور کند. با این حال، در صورت کاهش تنش‌ها و بازگشت سریع‌تر تولید، احتمال افت قیمت‌ها تا محدوده ۶۰ دلار در پایان سال نیز وجود دارد.

تحلیلگران ING نیز هشدار دادند که هرگونه اختلال تازه در عرضه، در شرایطی رخ می‌دهد که ذخایر تجاری نفت آمریکا در پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ قرار دارد؛ موضوعی که می‌تواند بازار جهانی نفت را بیش از گذشته در برابر شوک‌های عرضه آسیب‌پذیر کند.