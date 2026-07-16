صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تأثیر تنش ایران و آمریکا در منطقه بر بازار نفت

بازار جهانی نفت پس از چهار روز رشد متوالی، با افزایش نگرانی‌ها از تشدید تنش میان ایران و آمریکا و احتمال اختلال در عرضه انرژی از تنگه هرمز، وارد فاز نوسانی شد و معامله‌گران به ارزیابی ریسک‌های ژئوپلیتیکی پرداختند.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۲۰
| |
1120 بازدید
تأثیر تنش ایران و آمریکا در منطقه بر بازار نفت

به گزارش تابناک، رویترز نوشت: قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه پس از چهار روز افزایش متوالی اندکی کاهش یافت؛ زیرا معامله‌گران در حال شناسایی سود بودند و همزمان پیامدهای حملات جدید آمریکا به تأسیسات نظامی ایران را ارزیابی می‌کردند. این حملات نگرانی‌ها درباره تشدید دوباره درگیری‌ها و احتمال اختلال در عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز را افزایش داده است.

ایالات متحده روز چهارشنبه پس از اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر ایران، به سامانه‌های پدافند ساحلی و سایت‌های موشکی این کشور حمله کرد. در مقابل، ایران با توصیف شرایط به عنوان «جنگی حیاتی» با آمریکا، نسبت به محدود کردن بیشتر صادرات انرژی منطقه هشدار داد.

با وجود رشد اولیه قیمت‌ها، نفت برنت تا ساعت ۴:۳۵ به وقت گرینویچ با ۲۴ سنت معادل ۰.۲۸ درصد کاهش، به ۸۴.۹۵ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با افت ۱۵ سنتی معادل ۰.۱۹ درصد، در سطح ۷۹.۴۵ دلار معامله شد. البته هر دو شاخص همچنان نزدیک به بالاترین سطح یک‌ماهه خود باقی ماندند.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت فیلیپ نوا، گفت ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان از قیمت نفت حمایت می‌کنند، اما پس از رشد قابل توجه روزهای اخیر، معامله‌گران رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفته‌اند. به گفته او، اکنون تمرکز بازار از صرف تهدیدهای سیاسی به این موضوع تغییر کرده که آیا اختلال واقعی در جریان عرضه نفت رخ خواهد داد یا خیر و اینکه ایران و آمریکا در روزهای آینده چه واکنشی نشان خواهند داد.

بازار نفت طی هفته جاری تحت تأثیر افزایش تنش‌ها در منطقه رشد کرده است. این در حالی است که تنگه هرمز پیش از آغاز درگیری‌ها، مسیر انتقال حدود یک‌پنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع به شمار می‌رفت.

داده‌ها نشان می‌دهد در نخستین روز پس از اعمال مجدد محاصره دریایی ایران، تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز کاهش یافت؛ به‌طوری که روز چهارشنبه تنها هفت کشتی از این آبراه عبور کردند، در حالی که این رقم یک روز قبل ۱۳ کشتی بود.

درگیری میان ایران و آمریکا که هفته گذشته بار دیگر شدت گرفت، آتش‌بس شکننده‌ای را که پس از ماه‌ها تنش در ماه ژوئن برقرار شده بود، عملاً از بین برده است.

هیرویوکی کیکوکاوا، استراتژیست ارشد شرکت نیسان سکیوریتیز، معتقد است با وجود ادامه تلاش‌های میانجی‌گرانه کشورهای منطقه و احتمال پایین وقوع جنگ تمام‌عیار، قیمت نفت خام آمریکا در صورت تشدید درگیری‌ها می‌تواند به محدوده ۸۵ تا ۸۷ دلار در هر بشکه برسد.

تحلیلگران همچنین هشدار می‌دهند ایران ممکن است از متحدان حوثی خود در یمن برای ایجاد اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها از باب‌المندب استفاده کند؛ موضوعی که می‌تواند دومین گذرگاه مهم انرژی جهان را نیز با خطر مواجه کرده و فشار بیشتری بر بازارهای جهانی وارد کند.

در همین حال، رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد حملات اخیر می‌تواند مقدمه‌ای برای عملیات‌های پیچیده‌تر علیه ایران باشد؛ مسئله‌ای که بر نگرانی سرمایه‌گذاران افزوده است.

بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس نیز اعلام کرد اگر اختلال در صادرات نفت کشورهای خلیج فارس ادامه پیدا کند، قیمت نفت برنت در سه‌ماهه چهارم سال می‌تواند از مرز ۱۱۰ دلار عبور کند. با این حال، در صورت کاهش تنش‌ها و بازگشت سریع‌تر تولید، احتمال افت قیمت‌ها تا محدوده ۶۰ دلار در پایان سال نیز وجود دارد.

تحلیلگران ING نیز هشدار دادند که هرگونه اختلال تازه در عرضه، در شرایطی رخ می‌دهد که ذخایر تجاری نفت آمریکا در پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ قرار دارد؛ موضوعی که می‌تواند بازار جهانی نفت را بیش از گذشته در برابر شوک‌های عرضه آسیب‌پذیر کند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
نفت بازار نفت نفت جهانی قیمت نفت ایران آمریکا تنگه هرمز تنش درگیری نقض آتش بس
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
از بحران مدیریتی تا معماری حکمرانی انرژی
هشدار مخبر درباره نابودی نقشه زنجیره تامین انرژی منطقه
اینفوتابناک | واکنش بازار‌های جهانی به تنش‌های خاورمیانه
قیمت نفت ۵ درصد افزایش یافت
آغاز حملات نظامی آمریکا به چندین نقطه اطراف تنگه هرمز
واکنش پاکستان و عربستان به افزایش تنش‌ها در منطقه
قیمت جهانی نفت صعود کرد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
آخرین اخبار
روسیه کشتی تدارکات نظامی اوکراین را مورد هدف قرار داد
هرمزگان از جدول خاموشی‌ها و قطع برق خارج شد
وقوع یک حادثه دریایی در مقابل سواحل عمان
شهادت یکی از رهبران حماس در غرب غزه
مرگ ۲ سرباز آمریکایی در اردن
عکس: شهادت ۲ دانش‌آموز دختر در حملات امروز آمریکا به بندرخمیر
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
ادارات هرمزگان برای فردا هم ۵۰ درصدی شدند
اینفوتابناک |الگوی پیشرفت برپایه توان ملی
واکنش به خوشحالی مقامات آمریکایی در انهدام زیرساخت‌ها
تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار
انفجار و آتش‌سوزی تانکر گاز در زاهدان/ماجرا چیست؟
وضعیت فعالیت ادارات خوزستان برای یکشنبه و دوشنبه
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
کشاورز گندم را انبار کرده تا مطالبات معوقشان را از دولت بگیرند / نانوایان برای بقا قیمت نان را بالا بردند !
بی‌قراری عمو پورنگ در وداع با مادرش بالای قبر
فرزند شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی؛ نوه رهبر شهید
حضور محمود احمدی‌نژاد در سفارت قطر
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
ادعای تلویزیون اسرائیل درباره دیدار محرمانه مقامات ارشد ایرانی
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
لحظات حمله ارتش به محل استقرار جنگنده‌های اف 18
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
نخستین گزارش از جنایت آمریکا در ایرانشهر
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
فاصله قهرمانان واقعی تا مدعیان پرهیاهو / انقلابی‌گری با فریاد و دهان کف کرده سنجیده نمی‌شود  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oJ2
tabnak.ir/005oJ2