نظر شورای نگهبان درباره برگزاری مجازی جلسات مجلس

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به بررسی طرح اصلاح ماده ۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره سازوکار برگزاری جلسات مجلس در شرایط اضطراری، اعلام کرد که این مصوبه پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی در تشریح جزئیات این مصوبه گفت: بر اساس تبصره این ماده واحده، در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که به تشخیص هیئت‌رئیسه مجلس، حضور نمایندگان و برگزاری جلسات رسمی مجلس، از جمله جلسات صحن، کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه در محل دائمی مجلس امکان‌پذیر نباشد، این جلسات با اطلاع‌رسانی به نمایندگان در محل یا محل‌های دیگری غیر از ساختمان مجلس برگزار خواهد شد، همچنین امکان تشکیل این جلسات در بستر فضای مجازی نیز پیش‌بینی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه بررسی‌های این شورا درباره این مصوبه به پایان رسیده است، افزود: این مصوبه از نظر شورای نگهبان ایرادی نداشت و مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی در آن مشاهده نشد.

طحان‌نظیف در ادامه درباره نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز اظهار کرد: تا این لحظه، از سوی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نظری درباره این مصوبه به شورای نگهبان واصل نشده است. طبیعتاً اگر این هیئت نکته یا ایرادی داشته باشد، آن را اعلام خواهد کرد.