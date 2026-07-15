ما ترامپ را میکشیم
طرح جدید دیوارنگاره میدان انقلاب با تصویر قاتل امام شهید و کودکان میناب در تابوت و شعار «ما ترامپ را می کشیم» به نمایش درآمد.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۹۸| |
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به گزارش تابناک؛ طرح جدید دیوارنگاره میدان انقلاب با تصویر قاتل امام شهید و کودکان میناب در تابوت و شعار «ما ترامپ را می کشیم» به نمایش درآمد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۷
چرا معطل هستید؟؟؟خب بکشید
پاسخ ها
سنیک| |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
تا بمب هسته ای نسازیم اش همین اش
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
باید روی قصاص به صورت جدی تمرکز کرد
این جنایتکارها قصاص نشن وقیح تر میشن
این جنایتکارها قصاص نشن وقیح تر میشن