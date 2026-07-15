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ما ترامپ را می‌کشیم

طرح جدید دیوارنگاره میدان انقلاب با تصویر قاتل امام شهید و کودکان میناب در تابوت و شعار «ما ترامپ را می کشیم» به نمایش درآمد.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۹۸
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6952 بازدید
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۷
ما ترامپ را می‌کشیم

 

به گزارش تابناک؛ طرح جدید دیوارنگاره میدان انقلاب با تصویر قاتل امام شهید و کودکان میناب در تابوت و شعار «ما ترامپ را می کشیم» به نمایش درآمد.

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ترامپ دیوارنگاره میدان انقلاب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
74
29
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
8
115
پاسخ
چرا معطل هستید؟؟؟خب بکشید
پاسخ ها
سنیک
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
نتنیاهو ترامپ را می‌کشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
52
25
پاسخ
تا بمب هسته ای نسازیم اش همین اش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
پاکستان بمب داره الان چی داره؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
32
4
پاسخ
باید روی قصاص به صورت جدی تمرکز کرد
این جنایتکارها قصاص نشن وقیح تر میشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
35
پاسخ
پاشید برید جنوب سریع
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