طرح جدید دیوارنگاره میدان انقلاب با تصویر قاتل امام شهید و کودکان میناب در تابوت و شعار «ما ترامپ را می کشیم» به نمایش درآمد.

به گزارش تابناک؛ طرح جدید دیوارنگاره میدان انقلاب با تصویر قاتل امام شهید و کودکان میناب در تابوت و شعار «ما ترامپ را می کشیم» به نمایش درآمد.