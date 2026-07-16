هزینه ماندن؛ چرا حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه هر روز گرانتر میشود؟
به گزارش تابناک؛ سالها پیش وقتی آمریکا شبکه گستردهای از پایگاههای نظامی خود را در خلیج فارس، عراق، سوریه و شرق مدیترانه توسعه داد، تصور غالب این بود که این پایگاهها ستون اصلی حفظ نفوذ واشنگتن در منطقه خواهند بود. از پایگاه هوایی العدید در قطر گرفته تا ناوگان پنجم در بحرین، مراکز پشتیبانی در کویت، استقرار نیروها در عراق و سوریه و حضور مداوم ناوهای آمریکایی در آبهای منطقه، همه با یک هدف شکل گرفتند؛ اینکه آمریکا بتواند در هر لحظه به هر نقطهای از خاورمیانه واکنش نشان دهد.
اما جنگ و امنیت، برخلاف تجهیزات نظامی، هیچوقت ثابت نمیمانند. همان منطقهای که روزگاری برای استقرار نیروهای آمریکایی محیطی نسبتاً قابل پیشبینی بود، امروز به فضایی تبدیل شده که هر تصمیم عملیاتی، هر جابهجایی و حتی هر مأموریت عادی، نیازمند محاسبات دقیقتر و هزینههای بیشتر است.
بخش بزرگی از این تغییر، به ماهیت جنگهای مدرن برمیگردد. در گذشته، تهدید اصلی برای یک پایگاه نظامی، حمله مستقیم زمینی یا هوایی بود. امروز، اما دامنه تهدیدها بسیار گستردهتر شده است. موشکهای دوربرد، پهپادها، جنگ الکترونیک، حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی و حتی تهدیدهای متوجه مسیرهای دریایی و هوایی، باعث شدهاند حفاظت از یک پایگاه، فقط به استقرار چند سامانه پدافندی خلاصه نشود.
هر پایگاه نظامی، پیش از آنکه یک ساختمان یا باند پرواز باشد، یک زنجیره زنده است. سوخت باید هر روز به آن برسد، قطعات یدکی باید وارد شوند، تجهیزات باید تعمیر شوند، مهمات باید جایگزین شوند، سامانههای راداری باید بدون وقفه کار کنند و صدها یا هزاران نیروی انسانی باید بهطور مستمر پشتیبانی شوند. اگر تنها یکی از این حلقهها دچار اختلال شود، کارایی کل مجموعه کاهش پیدا میکند.
همین موضوع باعث شده است که مفهوم لجستیک، امروز بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه برنامهریزان نظامی قرار بگیرد. انتقال یک سامانه پدافندی یا استقرار یک اسکادران جنگنده، فقط آغاز کار است. حفظ آمادگی آنها در هفتهها و ماههای بعد، هزینهای بسیار بیشتر از استقرار اولیه دارد.
در سالهای اخیر، آمریکا برای حفاظت از نیروهای خود در منطقه، علاوه بر افزایش سامانههای دفاعی، مجبور شده است شبکه پیچیدهتری از رادارها، سامانههای هشدار زودهنگام، تجهیزات ضدپهپاد، سامانههای جنگ الکترونیک و نیروهای پشتیبانی را نیز در اختیار داشته باشد. این یعنی هرچه تهدیدها متنوعتر میشوند، تعداد تجهیزاتی که باید از آنها نگهداری شود نیز افزایش پیدا میکند.
موضوع فقط تجهیزات نیست. هر سامانه پیشرفته، به متخصص، آموزش، قطعه، نرمافزار، تعمیرات و زنجیره تأمین نیاز دارد. به همین دلیل است که در بسیاری از جنگهای معاصر، هزینه نگهداری یک سامانه پیشرفته، در بلندمدت از هزینه خرید اولیه آن بیشتر میشود.
از سوی دیگر، پراکندگی جغرافیایی پایگاههای آمریکا نیز چالش دیگری ایجاد کرده است. این پایگاهها در چندین کشور و در فاصله صدها و گاهی هزاران کیلومتری از یکدیگر قرار دارند. همین پراکندگی، انتقال نیرو، تجهیزات و پشتیبانی را پیچیدهتر میکند. هرگونه اختلال در مسیرهای حملونقل دریایی یا هوایی، میتواند زمان و هزینه عملیات را افزایش دهد.
نقش دریا در این میان بسیار مهم است. بخش بزرگی از تجهیزات و مهمات سنگین از طریق مسیرهای دریایی جابهجا میشوند. امنیت این مسیرها، به حضور مستمر ناوهای جنگی، هواپیماهای گشت دریایی و سامانههای شناسایی وابسته است؛ بنابراین حفاظت از خطوط مواصلاتی، خود به یک مأموریت دائمی تبدیل شده است.
در آسمان نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. هواپیماهای سوخترسان، ترابری راهبردی، آواکس و هواپیماهای شناسایی، ستون فقرات عملیاتهای هوایی را تشکیل میدهند. بدون آنها، حتی پیشرفتهترین جنگندهها نیز نمیتوانند برای مدت طولانی در منطقه عملیات انجام دهند. اما همین هواپیماهای پشتیبانی نیز به باندهای امن، تعمیرات مداوم و حفاظت چندلایه نیاز دارند.
در کنار هزینههای نظامی، هزینههای سیاسی نیز به مرور افزایش پیدا میکنند. هرچه مدت حضور نیروهای خارجی در یک منطقه طولانیتر شود، دولت میزبان، افکار عمومی، تحولات داخلی و تغییرات سیاسی میتوانند بر ادامه این حضور اثر بگذارند. تجربه دو دهه گذشته در عراق و افغانستان نشان داد که هزینه حضور نظامی، فقط با بودجه وزارت دفاع اندازهگیری نمیشود.
اقتصاد نیز یکی دیگر از متغیرهای مهم این معادله است. استقرار هزاران نیروی نظامی، نگهداری ناوهای جنگی، پرواز مداوم هواپیماهای شناسایی و سوخترسان، انتقال تجهیزات و حفظ آمادگی رزمی، میلیاردها دلار هزینه ایجاد میکند. این هزینهها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که در کنار سایر تعهدات جهانی آمریکا، از اروپا گرفته تا اقیانوس آرام، قرار بگیرند.
همین مسئله باعث شده است که برنامهریزان نظامی، بیش از گذشته به مفهوم «بهرهوری عملیاتی» توجه کنند. یعنی چگونه میتوان با تعداد کمتر نیرو، تجهیزات کارآمدتر و شبکه اطلاعاتی گستردهتر، همان سطح از بازدارندگی را حفظ کرد. این تغییر رویکرد در سالهای اخیر، در بسیاری از اسناد دفاعی آمریکا نیز قابل مشاهده است.
از نگاه راهبردی، حضور نظامی امروز دیگر فقط به معنای داشتن پایگاه نیست؛ بلکه به معنای حفظ یک شبکه گسترده است. شبکهای که شامل ارتباطات ماهوارهای، سامانههای فرماندهی، مراکز داده، پایگاههای هوایی، بنادر، خطوط تأمین، مراکز تعمیراتی و هزاران نیروی متخصص میشود. هرچه این شبکه بزرگتر باشد، توان عملیاتی بیشتری ایجاد میکند، اما همزمان هزینه نگهداری و محافظت از آن نیز افزایش مییابد.
تحولات فناوری نیز این روند را پیچیدهتر کرده است. گسترش پهپادهای ارزان، سامانههای بدون سرنشین، جنگ سایبری و ابزارهای شناسایی نوین باعث شده است که حفاظت از پایگاهها دیگر صرفاً به دیوارهای بتنی یا سامانههای پدافندی محدود نباشد. امروز حتی امنیت اطلاعات، ارتباطات و زیرساختهای دیجیتال بخشی از امنیت یک پایگاه نظامی محسوب میشود.
در چنین شرایطی، مفهوم بازدارندگی نیز دستخوش تغییر شده است. بازدارندگی دیگر فقط به تعداد جنگندهها یا ناوها وابسته نیست؛ بلکه به توان حفظ حضور، استمرار عملیات و مدیریت هزینهها نیز بستگی دارد. هر کشوری که بتواند این سه عنصر را در بلندمدت حفظ کند، از موقعیت راهبردی پایدارتری برخوردار خواهد بود.
آنچه امروز در خاورمیانه مشاهده میشود، بیش از آنکه یک رقابت بر سر افزایش تعداد تجهیزات باشد، رقابتی بر سر دوام شبکههای نظامی و پشتیبانی است. پایگاهها، ناوها و هواپیماها همچنان نقش مهمی دارند، اما آنچه موفقیت بلندمدت را تعیین میکند، توان حفظ آمادگی، استمرار پشتیبانی و مدیریت هزینههای فزاینده است.
به همین دلیل، شاید مهمترین پرسش پیش روی همه بازیگران منطقه، دیگر این نباشد که چه کسی تجهیزات بیشتری در اختیار دارد؛ بلکه این باشد که چه کسی میتواند برای مدت طولانیتر، با هزینه کمتر و انعطاف بیشتر، حضور خود را حفظ کند. در جنگهای مدرن، گاهی پاسخ همین سؤال، سرنوشت یک رقابت راهبردی را مشخص میکند.