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قیمت خودرو در بازار امروز 24 تیرماه

قیمت خودرو امروز 24 تیر 1405 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۷۷
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قیمت خودرو در بازار امروز 24 تیرماه

قیمت خودرو امروز 24 تیر 1405 در شرایطی اعلام شد که بازار همچنان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و تداوم نااطمینانی‌های سیاسی، رفتاری نامتوازن از خود نشان می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، با وجود حرکت دلار در کریدورهای بالاتر، این سیگنال ارزی هنوز به افزایش یکپارچه قیمت‌ها در بازار خودرو منجر نشده و تغییرات قیمتی بیشتر به‌صورت پراکنده و متناسب با کشش تقاضا در هر سگمنت نمایان شده است. در همین حال، رکود معاملاتی و افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان همچنان مهم‌ترین مانع انتقال کامل انتظارات تورمی به بازار خودرو محسوب می‌شود.

فعالان بازار معتقدند تا زمانی که چشم‌انداز تحولات سیاسی و مسیر نرخ ارز شفاف‌تر نشود، بازار خودرو نیز در همین وضعیت نوسانی و محتاطانه باقی خواهد ماند. هرچند برخی خودروها به‌دلیل عقب‌ماندگی قیمتی یا افزایش تقاضا رشد بیشتری را تجربه می‌کنند، اما نبود تقاضای مؤثر اجازه شکل‌گیری یک روند صعودی فراگیر را نمی‌دهد. با این حال، در صورت تثبیت دلار در کریدورهای بالاتر یا افزایش ریسک‌های سیاسی، احتمال تقویت تدریجی انتظارات تورمی و سرایت آن به بخش گسترده‌تری از بازار خودرو دور از انتظار نخواهد بود.


قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز 24 تیرماه

تارا دستی V1 نسبت به روز گذشته 50 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 40 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از سوی دیگر، پژو 207 دنده‌ای پانوراما رشد بهای 49 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 100 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

سهند S در مقایسه با روز قبل 50 میلیون تومان ارزان شد و در روز جاری به شاخص معاملاتی یک میلیارد و 400 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، شاهین اتوماتیک G رشد 19 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با برچسب قیمتی 2 میلیارد و 235 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.


قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز 24 تیرماه

اکستریم QX رشد بهای 240 میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ 10 میلیارد و 230 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، X33 کراس (اتوماتیک) رشد بهای 70 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی سه میلیارد و 220 میلیون تومان رسید.

چانگان CS55 نسبت به روز گذشته 110 میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با بهای پنج میلیارد و 160 میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از طرف دیگر، هایما 7X کاهش بهای 110 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ چهار میلیارد و 380 میلیون تومان معامله شود.

کی‌ام‌سی ایگل نسبت به روز گذشته 25 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 425 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، بک X3 کاهش بهای 13 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 887 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو حاضر شود.

 

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