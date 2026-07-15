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کیهان: دولت رسماً و علناً از تفاهم نامه خارج شود

مسئولان ارشد اجرائی باید گام آخر را بردارند و رسماً و علناً، خروج کامل جمهوری اسلامی ایران از این تفاهم‌نامه باطل را فریاد بزنند.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۴۶
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1807 بازدید
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۸
کیهان: دولت رسماً و علناً از تفاهم نامه خارج شود

روزنامه کیهان در گزارشی از دولت و شخص رئیس جمهور خواست که رسما خروج از تفاهم‌نامه را اعلام کنند.

به گزارش تابناک؛ این روزنامه در گزارشی با عنوان «آمریکا تفاهم را زیر پا گذاشت وقت بازگشت از مسیر «غیراصولی» است» از برهم خوردن تفاهم نامه استقبال کرد و خواهان خروج رسمی ایران از این تفاهم نامه به گفته کیهان "باطل" شد.

همچنین در بخشی از این گزارش آمده است: «در مواجهه با این حجم از عهدشکنی‌های علنی [آمریکا]، تامل‌برانگیزترین بخش ماجرا سکوت عجیب و انفعال پاستورنشینان است. ترامپ قمارباز تفاهم‌نامه را از لحاظ حقوقی، زبانی و عملیاتی نابود کرده، اما دستگاه دیپلماسی ما هنوز اراده‌ای برای ابراز موضع صریح مبنی بر خروج از این تفاهم بی‌خاصیت را به خود نداده است. امروز دیگر زمان بیانیه‌های دوپهلو نیست؛ مسئولان ارشد اجرائی باید گام آخر را بردارند و رسماً و علناً، خروج کامل جمهوری اسلامی ایران از این تفاهم‌نامه باطل را فریاد بزنند.

گویی باز هم سایه سنگین همان توهمات دوران برجام بر تصمیم‌گیری‌ها سنگینی می‌کند. در زمان برجام نیز با وجود آنکه طرف مقابل تعهدات را لگدمال کرد و نهایتاً خارج شد، عده‌ای در داخل با بهانه‌هایی چون «جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه»، اصرار داشتند ایران تا آخرین روز در آن کالبد بی‌جان بماند؛ که در نهایت هم تحریم‌ها برگشت و هم مکانیسم ماشه فعال شد.

 امروز تکرار همان فرمول، یعنی باقی ماندن یکطرفه بر سر میزی که طرف مقابل آن را واژگون کرده، خطایی نابخشودنی و تکرار گران‌تر تجربه‌های پرهزینه گذشته است. 

آقایان دیپلمات باید بدانند این تفاهم‌نامه اکنون صرفاً یک کاغذباطله است و دفاع حیثیتی از آن هیچ عایدی برای ملت ندارد. 

شخصی که در مسند ریاست جمهوری تکیه زده، باید شخصاً و با ادبیاتی مقتدرانه، پاسخ یاوه‌گویی‌ها، فحاشی‌ها و توهین‌های بی‌شرمانه ترامپ را بدهد تا کاخ سفید عرصه را خالی نبیند!

 

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روزنامه کیهان تفاهم نامه توافق ایران آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
11
پاسخ
کیهان جان نه ماندن در تفاهم‌نامه دیگر سودی دارد و نه خروج از آن تغییری در قضیه ایجاد می کند پس لطفا از روی بیکاری تز نده
ناشناس
|
Canada
|
۰۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
11
پاسخ
روزنامه چکاره است که برا دولت و مسئولان تعیین تکلیف میکنه ؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
11
پاسخ
و بعد چه کاری انجام دهیم تا آخر عمر همه مردم ایران بجنگیم.
ناشناس
|
Germany
|
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
10
پاسخ
کسی از تو نظر نخواست ساکت باش .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
9
پاسخ
تفاهم نامه ای مونده مگه دولت باید پاسخگو باشد
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
10
پاسخ
خب راهکار هم بدن همه ی این عزیزان که از همون روز اول هم مخالف بودن. یه ایده یا نظر بدن ، پس تکلیف مملکت و مردم و زیرساخت‌ها؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
اول از همه نذاریم هیچ کشتی از تنگه نه خارج بشه نه وارد بعد شروع کنیم یکی یکی چاه های نفت منطقه رو زدن نفت که برسه به صد دلار آمریکا خودش میوفته به التماس که بیایید تفاهم نامه. وقتی تفاهم امضاء شد دوباره ما میگیم ما با آمریکا تفاهمی نداریم و همینجور ادامه ماجرا
کوروش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
6
4
پاسخ
تفاهم نامه تماما به نفع آمریکا تمام شد . نفکش ها از خلیج فارس خارج شدند و انبار تسلیحاتی پر شد مجدد . کاملا حساب شده
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