کیهان: دولت رسماً و علناً از تفاهم نامه خارج شود
روزنامه کیهان در گزارشی از دولت و شخص رئیس جمهور خواست که رسما خروج از تفاهمنامه را اعلام کنند.
به گزارش تابناک؛ این روزنامه در گزارشی با عنوان «آمریکا تفاهم را زیر پا گذاشت وقت بازگشت از مسیر «غیراصولی» است» از برهم خوردن تفاهم نامه استقبال کرد و خواهان خروج رسمی ایران از این تفاهم نامه به گفته کیهان "باطل" شد.
همچنین در بخشی از این گزارش آمده است: «در مواجهه با این حجم از عهدشکنیهای علنی [آمریکا]، تاملبرانگیزترین بخش ماجرا سکوت عجیب و انفعال پاستورنشینان است. ترامپ قمارباز تفاهمنامه را از لحاظ حقوقی، زبانی و عملیاتی نابود کرده، اما دستگاه دیپلماسی ما هنوز ارادهای برای ابراز موضع صریح مبنی بر خروج از این تفاهم بیخاصیت را به خود نداده است. امروز دیگر زمان بیانیههای دوپهلو نیست؛ مسئولان ارشد اجرائی باید گام آخر را بردارند و رسماً و علناً، خروج کامل جمهوری اسلامی ایران از این تفاهمنامه باطل را فریاد بزنند.
گویی باز هم سایه سنگین همان توهمات دوران برجام بر تصمیمگیریها سنگینی میکند. در زمان برجام نیز با وجود آنکه طرف مقابل تعهدات را لگدمال کرد و نهایتاً خارج شد، عدهای در داخل با بهانههایی چون «جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه»، اصرار داشتند ایران تا آخرین روز در آن کالبد بیجان بماند؛ که در نهایت هم تحریمها برگشت و هم مکانیسم ماشه فعال شد.
امروز تکرار همان فرمول، یعنی باقی ماندن یکطرفه بر سر میزی که طرف مقابل آن را واژگون کرده، خطایی نابخشودنی و تکرار گرانتر تجربههای پرهزینه گذشته است.
آقایان دیپلمات باید بدانند این تفاهمنامه اکنون صرفاً یک کاغذباطله است و دفاع حیثیتی از آن هیچ عایدی برای ملت ندارد.
شخصی که در مسند ریاست جمهوری تکیه زده، باید شخصاً و با ادبیاتی مقتدرانه، پاسخ یاوهگوییها، فحاشیها و توهینهای بیشرمانه ترامپ را بدهد تا کاخ سفید عرصه را خالی نبیند!