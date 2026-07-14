ساعت کار ادارات قزوین تغییر کرد

به گزارش تابناک، قدرت الله مهدیخانی در این باره اظهارداشت: به دلیل افزایش شدید دمای هوا، افزایش مصرف برق و کاهش چشمگیر منابع آب شرب استان و در راستای صرفه جویی در مصرف برق و آب، با دستور استاندار محترم، ساعت کار ادارات استان، فردا چهارشنبه ۲۴ تیرماه، از ۸ صبح تا ۱۲ خواهد بود.

مهدیخانی تاکید کرد: با توجه به افزایش بار شبکه برق سراسری و نیز کمبود منابع آب، از شهروندان درخواست می شود صرفه جویی را جدی بگیرند.