ساعت کار ادارات قزوین تغییر کرد
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین اعلام کرد: بدلیل افزایش شدید دمای هوا ساعت آغاز کار ادارات فردا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۲۹| |
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به گزارش تابناک، قدرت الله مهدیخانی در این باره اظهارداشت: به دلیل افزایش شدید دمای هوا، افزایش مصرف برق و کاهش چشمگیر منابع آب شرب استان و در راستای صرفه جویی در مصرف برق و آب، با دستور استاندار محترم، ساعت کار ادارات استان، فردا چهارشنبه ۲۴ تیرماه، از ۸ صبح تا ۱۲ خواهد بود.
مهدیخانی تاکید کرد: با توجه به افزایش بار شبکه برق سراسری و نیز کمبود منابع آب، از شهروندان درخواست می شود صرفه جویی را جدی بگیرند.
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