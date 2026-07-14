طعنه رهبر دموکراتهای سنا به عملکرد ترامپ درباره ایران
به گزارش تابناک به نقل از فارس، چاک شومر روز سهشنبه در سخنرانی خود در صحن مجلس سنای آمریکا از آغاز مجدد تجاوز نظامی به ایران به شدت انتقاد کرد.
به گزارش وبگاه دموکراتهای سنای آمریکا، وی با طعنه به دونالد ترامپ نسبت به اطلاعرسانی به کنگره درباره شروع مجدد درگیریها گفت: «رئیسجمهور ترامپ بهطور رسمی به قانونگذاران اطلاع داد که کشور بار دیگر با ایران در جنگ است. واقعاً؟ ممنون دونالد، انگار کسی این را نمیدانست.»
شومر با انتقاد از عملکرد ترامپ در جنگ علیه ایران بیان کرد: «رویکرد تکرارشونده دونالد ترامپ در جنگ ایران یک استراتژی نیست، بلکه دستورالعملی برای یک فاجعهٔ کامل است.»
رهبر اقلیتهای سنا شرح داد: «دوباره میگویم، ترامپ بار دیگر اخطار ۶۰ روزه داد که کشور بار دیگر با ایران در جنگ است. رویکرد تکرارشونده دونالد ترامپ در جنگ ایران یک استراتژی نیست. ما مدام به عقب برمیگردیم.»
وی با اشاره به تشدید هزینههای این جنگ برای آمریکا بیان کرد: «قیمت بنزین بالا میماند، تلفات افزایش مییابد، هزینهها بالا میرود. باورنکردنی است که این جنگ چه فاجعهای است.»
چاک شومر درباره یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا اظهار داشت: «بهاصطلاح «تفاهمنامه» ترامپ با ایران که پر از حرفهای پوچ است، زودتر از آن که جوهرش خشک شود، از هم پاشید. به ما نمیگوید که این تفاهم واقعاً به چه معناست، اما چیزهای زیادی میشنویم که ایرانیها میگویند در آنها توافق شده، در حالی که در تفاهم نبوده و آمریکا متضرر میشود.»
شومر افزود: «این چرخه دوباره تکرار میشود. ترامپ به ما میگوید جنگ تمام شده. ایران به ما میگوید که تمام نشده. موشکها پرتاب میشوند، کشتیها متوقف میشوند، قیمتها جهش پیدا میکنند و ترامپ کمی بعد برمیگردد و دوباره به ما میگوید که جنگ تمام شده است. چند بار دیگر باید این اتفاق بیفتد تا دونالد ترامپ بفهمد که باید جلوی این جنگ وحشتناک را بگیرد و به آن پایان دهد؟»
سناتور ارشد آمریکایی با انتقاد از عملکرد ترامپ گفت: «آیا هیچ کدام از اینها تعجبآور است؟ کاری که او کرده؟ خیر. یک ضربالمثل قدیمی میگوید «هیچ برنامهای از اولین برخورد با دشمن جان سالم به در نمیبرد»، اما دونالد ترامپ وقتی این جنگ را شروع کرد، اصلاً برنامهای نداشت.»
وی با اشاره به فشار مردم آمریکا به خاطر تجاوز نظامی علیه ایران بیان کرد: «مردم آمریکا بهای شکست کامل ترامپ در ایران را میپردازند. نیروهای نظامی ما در معرض خطر هستند. خانوادههای زحمتکش مبالغ هنگفتی را پشت جایگاههای سوخت و در راهروهای فروشگاهها خرج میکنند. آمریکاییها از دیدن اینکه ترامپ پول مالیاتشان را در این ماجراجویی بزرگ و بیحاصل خود میسوزاند، خسته شدهاند.»
چاک شومر تأکید کرد: «بس است دیگر. ترامپ باید جدی شود، به مذاکرات برای پایان دادن به این جنگ متمرکز شود و به اکثریت دوحزبی در هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان که به خارج کردن نیروهای ما از معرض خطر و پایان دادن به این جنگ رأی دادند، تمکین کند.»
تاکنون چندین نماینده آمریکایی از دولت این کشور خواستهاند که به تجاوز نظامی علیه ایران خاتمه دهد. نمایندگان با اشاره به هزینههای روزافزون این جنگ برای آمریکا، درباره پیامدهای تداوم درگیریها هشدار دادهاند.