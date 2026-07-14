صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طعنه رهبر دموکرات‌های سنا به عملکرد ترامپ درباره ایران

رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا چاک شومر از رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ خواست تا به رأی اکثریت کنگره که به پایان دادن به درگیری پرهزینه با ایران رأی داده‌اند، تمکین کند.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۹۷
| |
3226 بازدید
طعنه رهبر دموکرات‌های سنا به عملکرد ترامپ درباره ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس، چاک شومر روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در صحن مجلس سنای آمریکا از آغاز مجدد تجاوز نظامی به ایران به شدت انتقاد کرد.

به گزارش وبگاه دموکرات‌های سنای آمریکا، وی با طعنه به دونالد ترامپ نسبت به اطلاع‌رسانی به کنگره درباره شروع مجدد درگیری‌ها گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ به‌طور رسمی به قانون‌گذاران اطلاع داد که کشور بار دیگر با ایران در جنگ است. واقعاً؟ ممنون دونالد، انگار کسی این را نمی‌دانست.»

شومر با انتقاد از عملکرد ترامپ در جنگ علیه ایران بیان کرد: «رویکرد تکرارشونده دونالد ترامپ در جنگ ایران یک استراتژی نیست، بلکه دستورالعملی برای یک فاجعهٔ کامل است.»

رهبر اقلیت‌های سنا شرح داد: «دوباره می‌گویم، ترامپ بار دیگر اخطار ۶۰ روزه داد که کشور بار دیگر با ایران در جنگ است. رویکرد تکرارشونده دونالد ترامپ در جنگ ایران یک استراتژی نیست. ما مدام به عقب برمی‌گردیم.»
وی با اشاره به تشدید هزینه‌های این جنگ برای آمریکا بیان کرد:‌ «قیمت بنزین بالا می‌ماند، تلفات افزایش می‌یابد، هزینه‌ها بالا می‌رود. باورنکردنی است که این جنگ چه فاجعه‌ای است.»

چاک شومر درباره یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا اظهار داشت: «به‌اصطلاح «تفاهم‌نامه» ترامپ با ایران که پر از حرف‌های پوچ است، زودتر از آن که جوهرش خشک شود، از هم پاشید. به ما نمی‌گوید که این تفاهم واقعاً به چه معناست، اما چیزهای زیادی می‌شنویم که ایرانی‌ها می‌گویند در آن‌ها توافق شده، در حالی که در تفاهم نبوده و آمریکا متضرر می‌شود.»

شومر افزود:‌ «این چرخه دوباره تکرار می‌شود. ترامپ به ما می‌گوید جنگ تمام شده. ایران به ما می‌گوید که تمام نشده. موشک‌ها پرتاب می‌شوند، کشتی‌ها متوقف می‌شوند، قیمت‌ها جهش پیدا می‌کنند و ترامپ کمی بعد برمی‌گردد و دوباره به ما می‌گوید که جنگ تمام شده است. چند بار دیگر باید این اتفاق بیفتد تا دونالد ترامپ بفهمد که باید جلوی این جنگ وحشتناک را بگیرد و به آن پایان دهد؟»

سناتور ارشد آمریکایی با انتقاد از عملکرد ترامپ گفت: «آیا هیچ کدام از این‌ها تعجب‌آور است؟ کاری که او کرده؟ خیر. یک ضرب‌ا‌لمثل قدیمی می‌گوید «هیچ برنامه‌ای از اولین برخورد با دشمن جان سالم به در نمی‌برد»، اما دونالد ترامپ وقتی این جنگ را شروع کرد، اصلاً برنامه‌ای نداشت.»

وی با اشاره به فشار مردم آمریکا به خاطر تجاوز نظامی علیه ایران بیان کرد: «مردم آمریکا بهای شکست کامل ترامپ در ایران را می‌پردازند. نیروهای نظامی ما در معرض خطر هستند. خانواده‌های زحمتکش مبالغ هنگفتی را پشت جایگاه‌های سوخت و در راهروهای فروشگاه‌ها خرج می‌کنند. آمریکایی‌ها از دیدن اینکه ترامپ پول مالیاتشان را در این ماجراجویی بزرگ و بی‌حاصل خود می‌سوزاند، خسته شده‌اند.»

چاک شومر تأکید کرد: «بس است دیگر. ترامپ باید جدی شود، به مذاکرات برای پایان دادن به این جنگ متمرکز شود و به اکثریت دوحزبی در هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان که به خارج کردن نیروهای ما از معرض خطر و پایان دادن به این جنگ رأی دادند، تمکین کند.»

تاکنون چندین نماینده آمریکایی از دولت این کشور خواسته‌اند که به تجاوز نظامی علیه ایران خاتمه دهد. نمایندگان با اشاره به هزینه‌های روزافزون این جنگ برای آمریکا، درباره پیامد‌های تداوم درگیری‌ها هشدار داده‌اند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا چاک شوم سناتور آمریکایی سناتور دموکرات ترامپ ایران جنگ تنگه هرمز کنگره آمریکا تفاهم نامه اسلام آباد
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
پیام مهم سپاه به مردم اردن/انهدام رادار پاتریوت و کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا/ بروزرسانی می شود
حمله غافلگیرانه ایران به یگان موشکی ارتش آمریکا در کویت/ کشته شدن ۳ نظامی آمریکایی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
موج سوم عملیات نصر ۲ سپاه اجرا شد
ایران برنامه‌های مدیریت تنگه هرمز را پیش خواهد برد
ترامپ: اگر جنگ با ایران را متوقف نمی‌کردم بدون نفت می‌ماندیم!
آنچه ایران به دست آورد دربرابر آنچه آمریکا به دست آورد!
ضرب‌الاجل ترامپ برای مذاکره‌کنندگان آمریکایی
لفاظی جدید ترامپ: جزیره خارک را تسخیر کنید!
تصاویر ماهواره‌ای از نتیجه حملات اخیر ایران + عکس
ترامپ از سرگیری جنگ در ایران را به کنگره اطلاع داد
ادعای ترامپ: ایران از ما خواست مذاکرات را ادامه دهیم
یار غار ترامپ دوباره ایران را تهدید کرد!
سناتور آمریکایی ترامپ را «احمق» خواند
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
آخرین اخبار
سنتکام: این دور از حملات ما در ایران پایان یافت
کیهان: دولت رسماً و علناً از تفاهم نامه خارج شود
هدف تسلط آمریکا بر تنگه هرمز محدود کردن چین است/ «جزیره خارک» گورستان سربازان آمریکایی خواهد شد
لفاظی ترامپ: هفته بعد همه‌ نیروگاه‌ها و پل‌های‌ ایران را می‌زنیم
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
تقاضای مذاکره نخواهیم داد، سر تنگه را هم گشاد نمی‌کنیم
خلاصه بازی فرانسه 0 - اسپانیا 2
عکس: موشک بارشی ایران در حمله به بحرین
استثمار دیجیتال، زیان‌های گوشی هوشمند و اینستاگرام به فرزندان!
تروریستی خواندن سپاه پاسداران دست انگلیس را برای عملیات نظامی علیه ایران باز می‌کند/ ایران نیروی نظامی انگلیس را تروریستی اعلام کند
محاصره دریایی آمریکا علیه ایران بار دیگر آغاز شد
مهاجم سپاهان به چادرملو پیوست
شعار علیه سازشگری و پزشکیان در مصلی تهران
واکنش به شایعات فضای مجازی درباره کیش
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۲۸۴ نظر)
الناز شاکردوست به دادگاه انقلاب احضار شد  (۱۲۷ نظر)
۱۳۵ سال پیش قیمت کباب سلطانی چقدر بود؟  (۱۱۵ نظر)
تندرو‌ها این‌بار به مهدی رسولی رسیدند / انقلابی‌گری یا تسویه‌حساب؟  (۱۰۱ نظر)
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!  (۹۶ نظر)
عکس: اهداف انتقام مشخص شدند  (۹۴ نظر)
مرگ ناگهانی سناتور ایران‌ستیز و اسرائیل‌دوست آمریکایی  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۴ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۴ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۲ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۷ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005oDp
tabnak.ir/005oDp