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عملیاتِ نجاتِ دریایی ایرانیان در تنگه هرمز

بنادر و دریانوردی هرمزگان ۲۳ خدمه یک کشتی را که بر اثر تصادف دریایی در آب‌های ساحلی بندرعباس دچار حادثه شده و در حالت اضطراری بود، نجات داده و با موفقیت به قشم منتقل کردند.
کد خبر: ۱۳۸۴۵۸۲
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عملیاتِ نجاتِ دریایی ایرانیان در تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار تابناک از استان هرمزگان، بامداد امروز ۲۳ تیرماه، برخورد یک کشتی فله‌بر با یک شناور دیگر، منجر به آب‌گرفتگی و دستور تخلیه اضطراری یکی از کشتی‌ها شد. این حادثه تصادف دریایی که در شمال قشم رخ داد، حدود ساعت ۲ بامداد گزارش شد که بر اساس بررسی‌های اولیه یک فروند کشتی فله‌بر در مسیر دریا با کشتی دیگری برخورد کرده بود.

در پی وقوع این حادثه دریایی، با هماهنگی مرکز جستجو و نجات دریایی استان هرمزگان یک فروند شناور هادی و یک فروند یدک‌کش به‌منظور مدیریت وضعیت و بررسی ابعاد سانحه به موقعیت اعزام شدند.

بر اساس این گزارش کشتی فله‌بر با ۲۳ نفر خدمه، به‌دلیل وارد شدن صدمات جدی به قسمت میانی بدنه و نشت آب، دچار شرایط اضطرار شده که دستور ترک شناور از سوی فرمانده کشتی صادر شد.

عملیاتِ نجاتِ دریایی ایرانیان در تنگه هرمز

خوشبختانه با هماهنگی مرکز جست‌وجو و نجات دریایی (MRCC)، تمامی خدمه کشتی در صحت و سلامت کامل از شناور خارج و به جزیره قشم منتقل شدند.

تیم‌های امدادی و کارشناسان دریایی مستقر در محل، همچنان در حال بررسی دقیق‌تر جوانب این حادثه و اقدامات لازم هستند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
1
پاسخ
چه کسی مسئول بر قراری نظم دریایی در شمال قشم بوده و علت حادثه چیست؟
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