رئیس جمهور آمریکا در یک فرمول جدید اعلام کرده با مذاکرات موافقیم، اما آتش‌بس با ایران پایان یافته است!

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر پایان تفاهم‌نامه آتش بس با ایران تأکید کرد.

ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال نوشت: ایران با ما تماس گرفت و خواستار ادامه مذاکرات شد و ما نیز با آن موافقت کردیم. با این حال، آمریکا به صراحت به طرف ایرانی اعلام کرد آتش‌بس دیگر پایان یافته است.

تداوم اظهارات ضد و نقیض و متغیر ترامپ درباره مذاکره و توافق با ایران در حالی است که خبرگزاری رویترز امروز جمعه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که هیئتی از مذاکره‌کنندگان قطری وارد ایران شده‌اند تا با مقام‌های این کشور دیدار کنند.

بر اساس گزارش رویترز، این سفر با هدف فراهم کردن زمینه ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش تنش‌ها بین دو طرف انجام شده است.

یک دیپلمات مطلع هم گفت که مذاکره‌کنندگان قطری با هماهنگی آمریکا به ایران سفر کرده‌اند تا با مقامات ایرانی دیدار کنند؛ اقدامی که با هدف کاهش تنش و فراهم‌سازی شرایط برای ازسرگیری مذاکرات صورت می‌گیرد.

در این خصوص همچنین شبکه «فاکس نیوز» روز جمعه مدعی ادامه یافتن مذاکرات آمریکا و ایران برای رسیدن به یک توافق صلح دائمی شد.

خبرنگار فاکس‌نیوز در کاخ سفید به نقل از یک مقام آمریکایی، که خواست نامش فاش نشود، گزارش داد که گفت‌و‌گو‌ها با ایران ادامه می‌یابد.

این منبع آمریکایی مدعی شد: «حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، اقدامات تروریستی است. یادداشت تفاهم، مبتنی بر عملکرد است و اقدامات ایران، عملکرد ناموفقی را در سطح غیرقابل قبولی نشان می‌دهد».

وی همچنین افزود: «با این حال، دولت [آمریکا]همچنان متعهد به یافتن راه‌حل است، بنابراین مذاکرات فنی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد».

دیگر رسانه‌های آمریکایی نیز ادعا کردند که مذاکرات متوقف‌شده آمریکا و ایران، در هفته پیش رو ادامه خواهد یافت.

در این راستا، آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده است: انتظار می‌رود دور جدیدی از مذاکرات ایران و آمریکا هفته آینده و احتمالاً به میزبانی سوئیس برگزار شود.

پیش از این خبرگزاری روسی «تاس» به نقل از یک مقام ایرانی مدعی شد که به دلیل نقض مکرر آتش‌بس و تهدید‌های آمریکا، تهران مذاکرات را به حالت تعلیق درآورده است.

متعاقب تشدید تنش اخیر و حملات رژیم آمریکا به اهدافی در ایران، یک مقام ارشد دولت آمریکا روز جمعه در مصاحبه با شبکه «سی‌ان‌ان» ادعا کرد: «وضعیت [با ایران]متغیر است و در صورت لزوم، حملات ممکن است از سر گرفته شوند».

وی در این‌باره مدعی شد: «آمریکا فهرستی از اهداف [در ایران]را به عنوان اهرم فشار حفظ می‌کند. در صورت لزوم، مقدمات برای انجام حملات فراهم است، اما واشنگتن در حال حاضر رهبری را به دیپلماسی واگذار کرده است».

سی‌ان‌ان به نقل از این منبع، که نامش را فاش نکرد، گزارش داد: «تلاش‌های دیپلماتیک در پشت صحنه برای کاهش تنش‌ها در مناقشه آمریکا و ایران در جریان است».

این مقام آمریکایی ادعا کرد: «واشنگتن عمداً حملات را متناوب انجام می‌دهد و سپس برای جلوگیری از تشدید تنش و دادن فرصت به دیپلماسی، آنها را متوقف می‌کند».

وی همچنین افزود: «فرمانده ناو هواپیمابر یو‌اس‌اس لینکلن در دریای عرب به خدمه خود دستور داده است که هوشیار باشند».

به گزارش تابناک، متعاقب تجاوز آمریکا به خاک ایران و نقض مجدد آتش بس، محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پیامی خطاب به دشمن آمریکایی صهیونی نوشت: منفورترین چهره جهان بازهم آنچه سزاوار خود بود خطاب به ملت بزرگ و مردم برخاسته و داغدار ایران گفت؛ او از درخشش حماسه تاریخی مردم ایران و عراق در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید عصبانی است.

وی به دشمن آمریکایی - صهیونی هشدار داد: همانگونه که قبلاً اعلام کرده‌ایم حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد و رژیم تبهکار صهیونی هم که پشت این شرارت‌ها است از پاسخ رزمندگان، در امان نخواهد بود. در پیامی خطاب به دشمن آمریکایی صهیونی نوشت: منفورترین چهره جهان بازهم آنچه سزاوار خود بود خطاب به ملت بزرگ و مردم برخاسته و داغدار ایران گفت؛ او از درخشش حماسه تاریخی مردم ایران و عراق در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید عصبانی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی به دشمن آمریکایی - صهیونی هشدار داد: همانگونه که قبلاً اعلام کرده‌ایم حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد و رژیم تبهکار صهیونی هم که پشت این شرارت‌ها است از پاسخ رزمندگان، در امان نخواهد بود.