هشدار هواشناسی تهران درباره افزایش دما

به گزارش تابناک به نقل از اداره کل هواشناسی استان تهران، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

تا اواخر وقت امروز به ویژه در مناطق جنوبی، غربی و تا حدی مناطق مرکزی در بعضی ساعت‌ها، وزش باد نسبتا شدید تا شدید گاهی با گرد و خاک مورد انتظار است.

طی امروز و فردا افزایش نسبی دمای هوا و ماندگاری توده هوای گرم بر روی استان و روز یکشنبه کاهش نسبی دما مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا ۲۰ تیر صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با حداکثر و حداقل دمای ۴۲ و ۲۸ درجه سانتیگراد و پس فردا صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۹ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

این گزارش همچنین می‌افزاید: دمای هوا در برخی نقاط استان تهران طی هفته آینده به ۴۴ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و از شهروندان خواست با توجه به موج گرما، توصیه‌های ایمنی و بهداشتی را جدی بگیرند.