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سخنگوی اسبق وزارت خارجه فرانسه در گفت‌و‌گو با تابناک:

جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است

«مارک فینو» می‌گوید هر گونه جنگ جدید قطعاً بر خلاف منافع ایران خواهد بود و تنها دیپلماسی می‌تواند موضوع تنگه هرمز را حل کند.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۷۷
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24587 بازدید
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۵۰

جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، روز سه شنبه ۱۶ تیرماه سنتکام (فرماندهی مرکزی ایالات متحده) مدعی شد نیرو‌های آمریکایی بیش از ۸۰ هدف را در ایران با مهمات دقیق مورد اصابت قرار دادند.

به اعتقاد ناظران این حمله شدیدتر از حمله قبلی آمریکا که در خلال آتش بس رخ داد، بوده است. این حمله با ادعای حملات ایران به کشتی‌های تجاری قطر و عربستان صورت گرفت.

ادعا شده در حملات آمریکا به ایران سامانه‌های پدافند هوایی؛ شبکه‌های فرماندهی و کنترل؛ رادار‌های ساحلی؛ توانمندی‌های موشکی ضدکشتی و بیش از ۶۰ قایق کوچک سپاه پاسداران در تنگه و نزدیک آن مورد هدف قرار گرفته‌اند.

در واکنش به این حملات، ایران اعلام کرد که نیرو‌های مسلح پاسخ کوبنده‌ای به حملات آمریکا خواهند داد و اجازه دخالت آمریکا در مدیریت تنگه هرمز را نخواهند داد.

این درگیری در حالی رخ داد که یک کشتی نفت‌کش قطری در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته بود.

پس از این تشدید تنش، دونالد ترامپ در ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ در نشست ناتو اعلام کرد که تفاهم‌نامه آمریکا و ایران به پایان رسیده است و دیگر تمایلی به مذاکره با ایران ندارد.

این تفاهم‌نامه که حدود سه هفته پیش در اسلام‌آباد امضا شده بود، یک توافق موقت ۶۰ روزه برای توقف جنگ و آغاز مذاکرات صلح بود.

در خصوص این موضوع، خبرنگار تابناک گفتگویی با «مارک فینو» سخنگوی پیشین وزارت خارجه فرانسه انجام داده که در ادامه آمده است. «فینو» در حال حاضر عضو ارشد بخش عدم اشاعه در «مرکز سیاست امنیتی ژنو» (GCSP) است.

*با توجه به درگیری اخیر بین ایران و ایالات متحده، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده است که تفاهم‌نامه با ایران به پایان رسیده و وی قصد تعامل با ایران را ندارد. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟

این البته یک بحران جدی ناشی از تنش‌های اخیر پس از پاسخ‌های آمریکا به حملات منسوب به ایران علیه نفت‌کش‌ها در تنگه هرمز و تلافی‌جویی ایران است. این نشان می‌دهد که تفاهم‌نامه چقدر شکننده بوده، زیرا مجموعه‌ای از مفاد مبهم و وابستگی متقابل نامشخص میان تعهدات بود.

به نظر می‌رسد ترامپ درِ گفت‌و‌گو‌های ادامه‌دار میان مذاکره‌کنندگان را باز گذاشته است، اما تفاهم‌نامه تنها در صورتی دوام می‌آورد که هر دو طرف نهایت خویشتن‌داری را به کار بندند. هر دو باید از هرگونه اقدام غیرمسئولانه‌ای که آنها را قوی جلوه می‌دهد، اما در واقع دستاورد‌های دیپلماسی را نابود می‌کند، دست بردارند.

*برخی ناظران بر این باورند که ایران برای حفظ کنترل خود بر تنگه هرمز، آماده پذیرش جنگی جدید است. ارزیابی شما چیست؟

اگر چنین باشد، قطعاً بر خلاف منافع ایران خواهد بود. البته تهران نشان داده که توانایی نظامی برای وارد کردن خسارت به آمریکا و اسرائیل را دارد، اما قرار دادن کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس در میان اهداف، در بلندمدت نتیجه معکوس دارد. 

کنترل بر تنگه هرمز تنها از طریق دیپلماسی و ترتیبات منطقه‌ای با حمایت نسبی جامعه بین‌المللی، با توجه به حقوق بین‌الملل و تأثیر جهانی درگیری که منافع ایران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، قابل دستیابی است.

*به نظر می‌رسد حتی تفاهم‌نامه بین ایران و ایالات متحده که قرار بود راه را برای مذاکرات پیچیده‌تر درباره مسئله هسته‌ای هموار کند، خود نیز درگیر پیچیدگی‌های بیشتری شده است. به نظر شما، آیا دو طرف می‌توانند بر این مرحله غلبه کنند و به چارچوب مذاکرات ۶۰ روزه برسند؟

باز هم اینجا، موضوع به منافع همه طرف‌ها مرتبط است. توافق هسته‌ای تنها راهی است که ایران می‌تواند جایگاه مشروع خود را در جامعه بین‌المللی بازگرداند، تحریم‌ها را لغو کند و مسئولیت‌پذیری خود را نشان دهد.

اجتناب از مذاکره برای چنین توافقی، تنها کسانی را خوشحال می‌کند که در آمریکا، اسرائیل و منطقه، مخالف روابط مسالمت‌آمیز و پایدار بین ایران و همسایگانش هستند و ادامه جنگ را به منظور صادرات تسلیحات و حفظ کنترل بر خاورمیانه ترجیح می‌دهند.

*به نظر می‌رسد نه ایران و نه آمریکا خواهان جنگی تمام‌عیار جدید نیستند. از سوی دیگر، حتی اگر جنگی جدید رخ دهد، مسئله تنگه هرمز حل نخواهد شد. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان بن‌بست فعلی را شکست؟ آیا میانجی‌گران می‌توانند این مسیر را تغییر دهند؟

بر اساس تجربه دو جنگ اخیر، جنگی جدید تغییر چندانی ایجاد نخواهد کرد، جز ویرانی بیشتر، مرگ‌های بی‌فایده بیشتر غیرنظامیان و ناپایداری بیشتر. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، راه‌حلی پایدار برای مسئله تنگه هرمز تنها می‌تواند منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.

میانجی‌گران در حفظ گفت‌و‌گو و ارتباطات مفید هستند، اما با توجه به ابعاد مسئله، سازمان ملل نیز باید به عنوان میانجی وارد عمل شود، با تعهداتی برای حمایت از سوی کشور‌های کلیدی یا سازمان‌هایی مانند اتحادیه اروپا برای ارائه کمک در پاک‌سازی مین و نظارت بر آتش‌بس، همان‌گونه که در خلیج عدن علیه دزدی دریایی انجام داده‌اند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۹
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۵۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
109
102
پاسخ
تنگه مال ماست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
حرامزاده آشغال اپستینی پیر سگ کلاً تنگه ماس ماس
ناشناس
| Germany |
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
تنگه بین‌المللی است و به همین وضعیت می ماند .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
چی چی مال ماست؟کل کره ی کره ی زمین مال خداست و مخلوقاتش باید آزادانه ازش استفاده کنن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
فقط مونده بود،تو،بگی تنگه بین المللی است!!؟بشین تماشاکن به چه وضعیتی خواهدماند؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
آلمانی جان تنگه از قضا بین المللی نیست و متعلق به ایران و عمان است و کار ایران درست است. مطالعه کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
97
81
پاسخ
ایران از جنگ استقبال نمیکند، جنگ به ایران تحمیل میشود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
لازم نکرده یه فرنسوی بیاد بگه چی به نفع ایرانه و چی نیست ، یا هزینه عبور کشتی هاتون از تنگه هرمز رو میپردازید یا با خلیج فارس خداحافظی کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
94
41
پاسخ
با تعداد زیادی پهباد موشک انداز باید رفت بالای ناو هاشون و از بالا تمام جنگنده ها که روی عرشه ناو هستند رو با موشک های پهباد زد بعد باید رفت سراغ جنگنده هایی که در پایگاه‌های هوایشون در کشور های خلیج فارس هستند تا بلند نشدن باید بزنیم بیشتر قدرتشان نیروی هواییشون است اینطوری خیلی ضعیف میشن
پاسخ ها
ایلیا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
پهباد ابابیل ۵ است ،رادار گریزه ،جاسوسیه، هم قابلیت حمل موشک و پرتاب دقیق آن را دارد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
مگه بازی کامپیوتری
ایلیا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اسم پهباد ابابیل ۵ هست رادار گریزه
ناشناس
|
Denmark
|
۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
24
63
پاسخ
این چرتو پرتا رو منتشر نکنید از یه خارجی. راهش فقط ساختنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
46
67
پاسخ
هرچه که شیطان می گوید بر عکسش عمل کنید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
45
76
پاسخ
همين مونده فرانسه به ما بگه جي خوبه جي بده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
33
58
پاسخ
تابناک این آدمها رو از کجا پیدا میکنی . آیه یاس میخونن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
71
76
پاسخ
تنها راه پیروزی ایران ساخت کلاهک هسته ای است
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
97
45
پاسخ
ما بر اساس وظیفه عمل می کنیم نه بر اساس منافع. وظیفه ما مقابله با استکبار است و بهترین دفاع در برابر زورگو حمله است.
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
برو جزیره سیریک چرا اینجا نشستی .
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
36
39
پاسخ
اشتباه شما اینه که نمی‌دونید منافع ایران در چیست اولاً جنگ به ایران تحمیل شده.دوما این جنگ شدیداً به ضرر غرب و آمریکا است حال خواهید دید
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
داریم اشتباه فاو را تکرار می کنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
اونکه بله ، به نفع ماست ، تو اوج تورم اقتصادی یه جنگ جانانه حال میده
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