صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ از تهدیدات خود درباره ایران و اسپانیا عقب‌ نشست؟

رویترز: ترامپ در نشست ناتو اشاره‌ای به یادداشت تفاهم با ایران نکرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۶۰
| |
7734 بازدید
ترامپ از تهدیدات خود درباره ایران و اسپانیا عقب‌ نشست؟



 خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ امروز در نشست سران ناتو در آنکارا، نه انتقادات خود را از اسپانیا تکرار کرد و نه اشاره‌ای به موضع خود مبنی بر پایان توافق آتش‌بس موقت با ایران نمود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پیش از این، ترامپ دستور توقف تجارت با اسپانیا را به‌دلیل و موضع این کشور در قبال تجاوز نظامی به ایران صادر کرده بود.

وی همچنین با تکرار اظهارات توهین‌آمیز علیه ایرانی‌ها، پایان یادداشت تفاهم میان دو کشور را اعلام کرده بود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
دونالد ترامپ تهدید نشست ناتو ایران اسپانیا
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نمایش تکراری تهدید ترامپ علیه ایران در نشست ناتو
غریب آبادی: ظاهرا ترامپ زبان زور را بهتر می‌فهمد
حمایت قاطع یمن از ایران در برابر آمریکا و اسرائیل
ترامپ اعلام کرد امشب ضربه سختی به ایران خواهد زد
آمار تعداد تشییع‌کنندگان رهبر شهید در نجف
چرا ایران باید پایان رسمی تفاهم را اعلام کند؟
ترامپ دوباره دستور حمله به ایران را داد
هشدار مهم چین به آمریکا درباره ایران
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nx6
tabnak.ir/005nx6