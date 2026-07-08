ترامپ از تهدیدات خود درباره ایران و اسپانیا عقب‌ نشست؟





خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ امروز در نشست سران ناتو در آنکارا، نه انتقادات خود را از اسپانیا تکرار کرد و نه اشاره‌ای به موضع خود مبنی بر پایان توافق آتش‌بس موقت با ایران نمود.



به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پیش از این، ترامپ دستور توقف تجارت با اسپانیا را به‌دلیل و موضع این کشور در قبال تجاوز نظامی به ایران صادر کرده بود.



وی همچنین با تکرار اظهارات توهین‌آمیز علیه ایرانی‌ها، پایان یادداشت تفاهم میان دو کشور را اعلام کرده بود.